ANI a constatat averi nejustificate de peste 2 milioane 866 mii lei la o fostă șefă din cadrul Serviciului Vamal

10:10

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Uniunea Europeană este gata să deschidă oficial toate clusterele de negociere de aderare pentru Republica Moldova, subliniind totodată că autoritățile de la Chișinău mai au mult de muncit înainte ca acest proces să poată fi lansat formal. Potrivit declarației sale, Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul european, inclusiv în alinierea […] Articolul UE gata să avanseze negocierile de aderare pentru Chișinău, însă reformele trebuie consolidate apare prima dată în DemocracyMD.