VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital!
Democracy.md, 22 decembrie 2025 17:40
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […]
• • •
Acum 30 minute
17:40
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital!
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […]
Acum 2 ore
17:00
Autoritățile din Italia au amendat compania Apple cu 98 de milioane de euro, acuzând gigantul tehnologic de abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile. Potrivit Autoritatea italiană pentru concurență (AGCM), Apple ar fi încălcat regulile concurențiale și de confidențialitate aplicabile dezvoltatorilor terți care își distribuie aplicațiile prin App Store. Concret, compania este acuzată că […]
16:50
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […]
16:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor" a fost condamnată la 4 de închisoare
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partidul Politic Șor, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […]
Acum 4 ore
15:30
Copiii și adulții cu nevoi speciale pot beneficia de servicii stomatologice gratuite, sub anestezie generală, în condiții de staționar, în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică specializată, reamintește Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2025, de aceste servicii au beneficiat 89 de adulți și 155 de copii. Asistența stomatologică gratuită […]
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile în contracararea acestui fenomen, pe care l-a calificat drept un […]
14:40
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a organizat audieri publice cu participarea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul lui Vitalie Ivanov, Completul B a examinat datele privind integritatea etică și financiară, a solicitat clarificări și documente justificative, prezentate în termen de către subiect. Comisia a anunțat […]
14:40
Cooperarea economică, investițiile și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte de discuții la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Chinei, Zhihua Dong. Conform datelor, în Republica Moldova activează 81 de companii cu capital chinez. În discuții, oficialii au exprimat interesul pentru extinderea cooperării în turism, sporirea schimburilor culturale și a colaborării academice între […]
Acum 6 ore
14:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările […]
13:40
Kremlinul a respins informațiile potrivit cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări cucerirea întregii Ucraina și extinderea conflictului către alte state europene, calificând aceste concluzii drept „neconforme cu realitatea". Reacția vine după un material publicat de Reuters, care, citând șase surse familiarizate cu evaluările comunității de informații a Statele Unite ale Americii, susține că liderul […]
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine […]
12:50
Trei polițiști, demiși după incidentul armat de la IP Centru. Câte cartușe s-au găsit
Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări oficiale în cazul focurilor de armă trase în seara zilei de 19 decembrie, în sediul Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău. Potrivit IGP, în urma verificărilor au fost identificate trei cartușe, iar cazul este examinat de Procuratură și de o comisie disciplinară. Poliția precizează că instituția s-a […]
Acum 8 ore
11:20
Deputatul Vasile Costiuc susține că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie, în sediul Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău ar fi avut loc trageri cu arma de foc, incident în care ar fi fost implicați șefi din cadrul Poliției. Declarațiile au fost făcute publice de liderul Partidul Democrația Acasă. Potrivit lui Costiuc, incidentul […]
10:50
În această dimineață, Poliția a recepționat un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, care a comunicat că sediul Judecătoriei Buiucani este minat. În urma tuturor verificărilor de rigoare, s-a stabilit că alerta este falsă. La moment, Poliția întreprinde toate acțiunile necesare pentru identificarea persoanei responsabile de apel și atragerea acesteia la răspundere conform legislației […]
10:30
Fostul lider al Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrați, care au admis demersul procurorilor în dosarul ce vizează frauda bancară. Astfel, Plahotniuc își va petrece următoarea perioadă, inclusiv sărbătorile de iarnă, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în baza hotărârii […]
Acum 12 ore
10:00
Estonia cumpără lansatoare de rachete sud-coreene în valoare de 290 de milioane de euro
Estonia a anunțat că a semnat un acord pentru achiziționarea a cel puțin șase lansatoare multiple de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează dpa, citată de agerpres.ro. Potrivit Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare (ECDI), contractul a fost încheiat cu producătorul sud-coreean Hanwha și este evaluat la aproximativ 290 de milioane de euro. Acordul […]
09:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80.404 traversări. Totodată, 22 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.874 de traversări persoane; PTF Leușeni – 14.359 de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a acuzat vineri pe ucraineni de lipsă de recunoștință față de ajutorul oferit de Varșovia de la începutul invaziei ruse la scară largă, declarațiile fiind făcute în timpul vizitei oficiale a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în capitala poloneză, relatează AFP, citată de news.ro. „Polonezii au sentimentul că efortul nostru, […]
17:10
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor" din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a altor invitați. Instituția este cea mai mare grădiniță din Chișinău și din Republica Moldova. Grădinița „Spicușor" este una dintre beneficiarii Proiectului de eficiență […]
16:30
VIDEO// Partidul Nostru: Guvernarea găsește bani pentru campanie, nu și pentru profesori
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […]
16:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. […]
15:50
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici", Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu" – Ansamblul Folcloric „Stejarii", Ansamblul „Doinița" și Ansamblul Vocal „Major Kids" au încântat […]
15:40
Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Varșovia cu omologul său polonez Karol Nawrocki, într-un moment important pentru cooperarea bilaterală în materie de securitate și sprijin pentru Ucr
15:20
Drone aeriene ucrainene au atacat pentru prima dată un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Federației Ruse în Marea Mediterană, a declarat vineri un oficial din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de Reuters. Potrivit sursei, dronele au lovit nava Qendil în ape aflate la peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei, […] Articolul VIDEO// Ucraina atacă pentru prima dată „flota din umbră” a Rusiei în Mediterană apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că a venit momentul ca europenii să reia dialogul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în contextul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, după un summit al Uniunii Europene. „Cred că va redeveni util să vorbim cu Vladimir Putin”, a afirmat […] Articolul VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
În dosarul „Frauda bancară” în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de organizarea unei rețele criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, instanța de judecată a desfășurat o nouă ședință, în cadrul căreia Veaceslav Ioniță a fost audiat ca martor al apărării. Ioniță, fost deputat și fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a depus declarații în […] Articolul O nouă ședință în dosarul Plahotniuc: Veaceslav Ioniță, audiat ca martor al apărării apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” # Democracy.md
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională privind Legea camerelor agricole apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Uniunea Europeană a decis acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru perioada 2026-2027, garantat din bugetul blocului comunitar. Decizia a fost luată după 14 ore de dezbateri în cadrul Consiliului European, unde nu s-a ajuns la un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate. Președintele Consiliului European, António Costa, a precizat că acest credit […] Articolul UE confirmă sprijinul financiar și politic pentru parcursul european al Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 […] Articolul Primăria Chișinău modernizează liceele: sport, confort și siguranță pentru elevi apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Directorul organizației „Forța Fermierilor” a transmis o cerere oficială unui deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) prin care solicită dezmintirea unor informații considerate eronate sau distorsionate privind activitatea și pozițiile fermierilor. Potrivit conducerii „Forței Fermierilor”, declarațiile deputatului PAS ar fi creat confuzie în rândul publicului și al agricultorilor, generând percepții greșite despre situația din sectorul agricol. Directorul a subliniat că […] Articolul Forța Fermierilor solicită corectarea informațiilor prezentate de un deputat PAS apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Maia Sandu: Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității # Democracy.md
Președintele Maia Sandu a declarat că Poliția Republicii Moldova s‑a aflat în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității țării, evidențiind rolul vital al acestei instituții în menținerea ordinii publice și în protejarea valorilor constituționale. În cadrul unei alocuțiuni oficiale, Maia Sandu a subliniat că polițiștii au demonstrat profesionalism, responsabilitate și devotament în fața provocărilor cu care s‑a confruntat […] Articolul Maia Sandu: Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Prim‑ministrul Natalia Gavrilița a avut o întâlnire de lucru cu ambasadoarea Regatului Unit în Republica Moldova, ocazie cu care părțile au discutat cooperarea bilaterală între Chișinău și Londra în diverse domenii de interes comun. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat teme legate de dezvoltarea relațiilor economice, sprijinul pentru reformele interne și intensificarea dialogului politic, subliniind importanța consolidării parteneriatului moldo‑britanic. Gavrilița a reafirmat […] Articolul Cooperarea moldo‑britanică, discutată de Gavrilița cu ambasadoarea Regatului Unit apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
UE gata să avanseze negocierile de aderare pentru Chișinău, însă reformele trebuie consolidate # Democracy.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Uniunea Europeană este gata să deschidă oficial toate clusterele de negociere de aderare pentru Republica Moldova, subliniind totodată că autoritățile de la Chișinău mai au mult de muncit înainte ca acest proces să poată fi lansat formal. Potrivit declarației sale, Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul european, inclusiv în alinierea […] Articolul UE gata să avanseze negocierile de aderare pentru Chișinău, însă reformele trebuie consolidate apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot # Democracy.md
Deputatul Alexandru Stoianoglo a avansat o propunere prin care ministrul Justiției să devină participant în cadrul ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar fără drept de vot. Inițiativa vizează consolidarea cooperării între minister și CSP, fără a afecta autonomia deciziilor de evaluare a procurorilor, care rămâne în sarcina membrilor cu drept de vot. Potrivit lui Stoianoglo, includerea ministrului Justiției […] Articolul Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Motivul pentru care Natalia Plugaru a renunțat la un salariu considerabil înainte de a intra la Guvern # Democracy.md
Natalia Plugaru a explicat motivul pentru care a renunțat la un salariu de 90 000 de lei înainte de a prelua funcția în Guvern, decizie care a atras atenția opiniei publice. Înainte de această schimbare, Plugaru a ocupat o poziție bine remunerată la o organizație internațională, inclusiv în cadrul ONU, unde nivelul salarial reflecta experiența și dedicarea […] Articolul Motivul pentru care Natalia Plugaru a renunțat la un salariu considerabil înainte de a intra la Guvern apare prima dată în DemocracyMD.
18 decembrie 2025
18:40
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El a […] Articolul Gala Performanțelor Sportive 2025: Chișinăul premiază excelența în sport apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Replica dură a lui Usatîi în Parlament către Grosu pe tema Regulamentului Legislativului # Democracy.md
Un schimb de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu, în contextul dezbaterilor privind modificarea Regulamentului Parlamentului și a ordinii de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care au fost gestionate discuțiile din ședință, acuzând o „imitare de luptă” între guvernare și opoziție, […] Articolul Replica dură a lui Usatîi în Parlament către Grosu pe tema Regulamentului Legislativului apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fostul președinte Igor Dodon a afirmat că negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu vor începe în acest an, susținând că procesul este „legat artificial de evoluțiile din Ucraina” și că această situație afectează parcursul european al țării. În declarațiile publice, Dodon a criticat modul în care este gestionat procesul de aderare la UE, argumentând că relația cu Ucraina influențează negativ […] Articolul Declarație dură a lui Dodon: procesul de aderare la UE blocat din cauza Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Opoziția parlamentară a anunțat intenția de a iniția înființarea unei comisii parlamentare speciale pentru investigarea platformelor investiționale, argumentând necesitatea unei analize aprofundate a modului în care aceste platforme funcționează și a impactului lor asupra economiei și participanților de pe piața financiară. Parlamentarii opoziției susțin că unele platforme investiționale au înregistrat practici îndoielnice sau neclare în relația cu utilizatorii, ceea ce […] Articolul Propunere de anchetă în Parlament: platformele investiționale, sub lupa opoziției apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat că Banca Națională a făcut progrese semnificative în consolidarea sectorului financiar, în cadrul evaluărilor recente privind evoluția economico-financiară a Republicii Moldova. Reprezentanții FMI au remarcat că măsurile adoptate de Banca Națională au contribuit la îmbunătățirea stabilității sistemului bancar, la gestionarea mai eficientă a riscurilor și la creșterea încrederii publice în […] Articolul Banca Națională primește laude de la FMI pentru reformele din sectorul financiar apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Cooperare europeană: Letonia, partener strategic în parcursul european al Moldovei, afirmă Grosu # Democracy.md
Premierul Igor Grosu a declarat că Letonia este un susținător constant și ferm al parcursului european al Republicii Moldova, evidențiind soliditatea relațiilor bilaterale și sprijinul oferit de autoritățile de la Riga în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor sale, Letonia a demonstrat, de-a lungul timpului, un angajament sustenabil în susținerea reformelor și a orientării pro-europene a […] Articolul Cooperare europeană: Letonia, partener strategic în parcursul european al Moldovei, afirmă Grosu apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Renato Usatîi va propune modificarea Regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea ședințelor plenare # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care […] Articolul Renato Usatîi va propune modificarea Regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea ședințelor plenare apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil # Democracy.md
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de 42 […] Articolul Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Uniunea Europeană a anunțat extinderea pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând încă 41 de nave petroliereconsiderate parte a flotei din umbră care facilitează evitarea restricțiilor economice impuse Moscovei. Decizia face parte din eforturile UE de a limita accesul și activitatea navelor care sprijină exporturile de hidrocarburi și transferurile de țiței prin alte jurisdicții pentru a ocoli sancțiunile existente. Noile […] Articolul UE mărește presiunea economică: 41 de nave petroliere incluse în sancțiuni apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe # Democracy.md
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii poate […] Articolul Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Dan Perciun: Corupția din instituțiile de învățământ ține de achiziții, nu de salarii # Democracy.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că situațiile recente de corupție semnalate în unele instituții de învățământ din Chișinău nu sunt direct legate de nivelul de salarizare al cadrelor didactice, ci mai degrabă de procesele de achiziții publice. Potrivit ministrului, recentele rețineri operate de CNA au vizat un director de instituție și un șef […] Articolul Dan Perciun: Corupția din instituțiile de învățământ ține de achiziții, nu de salarii apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Opoziția parlamentară a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrei Agriculturii, semnalând nemulțumirea față de modul în care aceasta a gestionat domeniul agricol și politicile ministerului. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați care consideră că performanțele instituției și rezultatele obținute în ultimele luni sunt nesatisfăcătoare și că este necesară schimbarea conducerii pentru a asigura progresul […] Articolul Opoziția din Parlament depune moțiune de cenzură împotriva ministrei Agriculturii apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Reparații capitale pe drumurile de acces către suburbii finalizate după ani de așteptare # Democracy.md
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024. […] Articolul Reparații capitale pe drumurile de acces către suburbii finalizate după ani de așteptare apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu în plenul Legislativului, pe subiectul executării bugetului de stat pentru a doua jumătate a anului 2025. Vicepreședintele Parlamentului și al fracțiunii PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat că prim-ministrul are obligația legală de a prezenta un raport privind modul în care au fost cheltuiți banii […] Articolul Socialiștii cer audierea în Parlament a premierului privind executarea bugetului apare prima dată în DemocracyMD.
