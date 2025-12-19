10:10

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat într-un interviu că Ucraina nu ar fi trebuit să tensioneze relațiile cu Moscova, comparând situația cu trezirea unui „urs adormit”. El a susținut că, în opinia sa, Ucraina ar fi fost mai bine să caute relații normale cu Rusia, pe care o consideră un vecin puternic, în loc să adopte politici sau […] Articolul Declarație controversată a liderului din Belarus despre războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.