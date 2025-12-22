VIDEO// Incident grav în Poliție: focuri de armă trase în interiorul clădirii

17:30

Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care prevede majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor în sistemul educațional. Inițiativa are ca scop oferirea unei creșteri reale și uniform distribuite a veniturilor personalului didactic și altor angajați din învățământ. Propunerea prevede ca valoarea de referință pentru calcularea salariilor cadrelor didactice să fie […]