Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot
Democracy.md, 19 decembrie 2025 09:30
Deputatul Alexandru Stoianoglo a avansat o propunere prin care ministrul Justiției să devină participant în cadrul ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar fără drept de vot. Inițiativa vizează consolidarea cooperării între minister și CSP, fără a afecta autonomia deciziilor de evaluare a procurorilor, care rămâne în sarcina membrilor cu drept de vot. Potrivit lui Stoianoglo, includerea ministrului Justiției
• • •
Acum 30 minute
09:30
Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot
Deputatul Alexandru Stoianoglo a avansat o propunere prin care ministrul Justiției să devină participant în cadrul ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar fără drept de vot. Inițiativa vizează consolidarea cooperării între minister și CSP, fără a afecta autonomia deciziilor de evaluare a procurorilor, care rămâne în sarcina membrilor cu drept de vot. Potrivit lui Stoianoglo, includerea ministrului Justiției
Acum o oră
09:10
Motivul pentru care Natalia Plugaru a renunțat la un salariu considerabil înainte de a intra la Guvern
Natalia Plugaru a explicat motivul pentru care a renunțat la un salariu de 90 000 de lei înainte de a prelua funcția în Guvern, decizie care a atras atenția opiniei publice. Înainte de această schimbare, Plugaru a ocupat o poziție bine remunerată la o organizație internațională, inclusiv în cadrul ONU, unde nivelul salarial reflecta experiența și dedicarea
Acum 24 ore
18:40
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El a
18:10
Replica dură a lui Usatîi în Parlament către Grosu pe tema Regulamentului Legislativului
Un schimb de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu, în contextul dezbaterilor privind modificarea Regulamentului Parlamentului și a ordinii de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care au fost gestionate discuțiile din ședință, acuzând o „imitare de luptă" între guvernare și opoziție,
17:30
Fostul președinte Igor Dodon a afirmat că negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu vor începe în acest an, susținând că procesul este „legat artificial de evoluțiile din Ucraina" și că această situație afectează parcursul european al țării. În declarațiile publice, Dodon a criticat modul în care este gestionat procesul de aderare la UE, argumentând că relația cu Ucraina influențează negativ
17:10
Opoziția parlamentară a anunțat intenția de a iniția înființarea unei comisii parlamentare speciale pentru investigarea platformelor investiționale, argumentând necesitatea unei analize aprofundate a modului în care aceste platforme funcționează și a impactului lor asupra economiei și participanților de pe piața financiară. Parlamentarii opoziției susțin că unele platforme investiționale au înregistrat practici îndoielnice sau neclare în relația cu utilizatorii, ceea ce
16:40
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat că Banca Națională a făcut progrese semnificative în consolidarea sectorului financiar, în cadrul evaluărilor recente privind evoluția economico-financiară a Republicii Moldova. Reprezentanții FMI au remarcat că măsurile adoptate de Banca Națională au contribuit la îmbunătățirea stabilității sistemului bancar, la gestionarea mai eficientă a riscurilor și la creșterea încrederii publice în
16:10
Cooperare europeană: Letonia, partener strategic în parcursul european al Moldovei, afirmă Grosu
Premierul Igor Grosu a declarat că Letonia este un susținător constant și ferm al parcursului european al Republicii Moldova, evidențiind soliditatea relațiilor bilaterale și sprijinul oferit de autoritățile de la Riga în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor sale, Letonia a demonstrat, de-a lungul timpului, un angajament sustenabil în susținerea reformelor și a orientării pro-europene a
15:20
Renato Usatîi va propune modificarea Regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea ședințelor plenare
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care
15:10
Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de 42
14:40
Uniunea Europeană a anunțat extinderea pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând încă 41 de nave petroliereconsiderate parte a flotei din umbră care facilitează evitarea restricțiilor economice impuse Moscovei. Decizia face parte din eforturile UE de a limita accesul și activitatea navelor care sprijină exporturile de hidrocarburi și transferurile de țiței prin alte jurisdicții pentru a ocoli sancțiunile existente. Noile
14:10
Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii poate
14:00
Dan Perciun: Corupția din instituțiile de învățământ ține de achiziții, nu de salarii
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că situațiile recente de corupție semnalate în unele instituții de învățământ din Chișinău nu sunt direct legate de nivelul de salarizare al cadrelor didactice, ci mai degrabă de procesele de achiziții publice. Potrivit ministrului, recentele rețineri operate de CNA au vizat un director de instituție și un șef
13:30
Opoziția parlamentară a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrei Agriculturii, semnalând nemulțumirea față de modul în care aceasta a gestionat domeniul agricol și politicile ministerului. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați care consideră că performanțele instituției și rezultatele obținute în ultimele luni sunt nesatisfăcătoare și că este necesară schimbarea conducerii pentru a asigura progresul
13:30
Reparații capitale pe drumurile de acces către suburbii finalizate după ani de așteptare
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024.
12:30
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu în plenul Legislativului, pe subiectul executării bugetului de stat pentru a doua jumătate a anului 2025. Vicepreședintele Parlamentului și al fracțiunii PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat că prim-ministrul are obligația legală de a prezenta un raport privind modul în care au fost cheltuiți banii
12:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat o notificare oficială prin care avertizează publicul despre apariția unui material fals în presă care prezintă informații eronate despre activitatea instituției. Conducerea ANDM a declarat că respectivul conținut nu reflectă realitatea și nu a fost emis sau aprobat de instituție, fiind una dintre numeroasele știri nefondate care circulă în spațiul mediatic. Reprezentanții
11:30
Președinta Comisiei Europene a subliniat că Liderii Uniunii Europene trebuie să ajungă la un acord privind sprijinul financiar pentru Ucraina până la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul summit‑ului crucial care are loc la Bruxelles pe 18 și 19 decembrie. Într‑o declarație adresată legislativului european, oficiala a precizat că asigurarea resurselor pentru finanțarea Ucrainei în anii 2026–2027 este esențială
11:10
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină
11:10
În cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, mai mulți deputați au înaintat propuneri pentru alocarea de fonduri suplimentare în favoarea raionului Glodeni, argumentând că regiunea necesită resurse financiare adiționale pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare comunitară. Parlamentarii susțin că destinația acestor fonduri ar putea sprijini investițiile în drumuri, utilități publice și alte proiecte prioritare pentru locuitorii
10:10
Declarație controversată a liderului din Belarus despre războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat într-un interviu că Ucraina nu ar fi trebuit să tensioneze relațiile cu Moscova, comparând situația cu trezirea unui „urs adormit". El a susținut că, în opinia sa, Ucraina ar fi fost mai bine să caute relații normale cu Rusia, pe care o consideră un vecin puternic, în loc să adopte politici sau
10:10
Președintele Vladimir Putin a declarat că armata Rusiei este unică în lume, susținând că nu există nicio altă forță militară „călită în luptă" comparabilă cu cea rusească. Într-o intervenție susținută în fața conducerii Ministerului rus al Apărării, liderul de la Kremlin a lăudat capacitatea și experiența forțelor armate ale țării sale, argumentând că acestea s-au consolidat semnificativ în
10:10
Mesaj de sărbători de la Primăria Chișinău: muzică, cultură și realizări pentru comunitate
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău" a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic", oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de
Ieri
09:20
Profesorii din Republica Moldova vor mai aștepta încă un an pentru majorarea salariilor, a declarat recent președintele Parlamentului Grosu, adresându-se cadrelor didactice cu un mesaj de înțelegere și „răbdare". Decizia survine în contextul discuțiilor privind bugetul de stat pentru anul următor, în
17 decembrie 2025
18:10
Filat la tribunal: participare constantă la ședințele dosarului Plahotniuc și critici dure # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că va asista la toate ședințele de judecată din cadrul procesului în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, exprimându-și totodată opinia că întregul demers este o farsă. Prin această decizie, Filat își manifestă interesul direct față de evoluția cazului și dorește să urmărească personal desfășurarea fiecărei etape procedurale. Declarația sa a fost făcută într-un context […] Articolul Filat la tribunal: participare constantă la ședințele dosarului Plahotniuc și critici dure apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Salariații din educație, susținuți de Partidul Nostru: propunere de creștere a cuantumului de referință # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care prevede majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor în sistemul educațional. Inițiativa are ca scop oferirea unei creșteri reale și uniform distribuite a veniturilor personalului didactic și altor angajați din învățământ. Propunerea prevede ca valoarea de referință pentru calcularea salariilor cadrelor didactice să fie […] Articolul Salariații din educație, susținuți de Partidul Nostru: propunere de creștere a cuantumului de referință apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Evaluare dură: Ministerul Afacerilor Interne califică 2025 drept un an extrem de dificil # Democracy.md
Șefa Ministerului Afacerilor Interne a declarat că anul 2025 a reprezentat unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea Republicii Moldova, subliniind provocările fără precedent cu care s-au confruntat autoritățile responsabile de menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea ministerului a evidențiat că evoluțiile geopolitice, presiunile externe și amenințările generate de crizele regionale […] Articolul Evaluare dură: Ministerul Afacerilor Interne califică 2025 drept un an extrem de dificil apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) care s-a aflat recent în vizită la Chișinău a evaluat situația economică a Republicii Moldova și a concluzionat că economia își revine treptat după multiplele șocuri, însă riscurile rămân ridicate și necesită atenție sporită din partea autorităților. Experții FMI au subliniat că redresarea este în curs, dar a fost mai lentă decât s-ar […] Articolul Economia Moldovei pe drumul recuperării, avertizează misiunea FMI apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor # Democracy.md
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat, marți dimineață, proteste în interiorul școlilor, solicitând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație”, cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, ca simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației, […] Articolul FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # Democracy.md
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Doi foști judecători din dosarul „Laundromat”, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă. Care este motivul? # Democracy.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători vizați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de executarea pedepsei, întrucât a expirat termenul de tragere la răspundere penală, informează Procuratura Anticorupție. Instanța a admis apelul depus de acuzatorul de stat în privința fostului judecător Mihail Moraru, care fusese achitat în […] Articolul Doi foști judecători din dosarul „Laundromat”, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă. Care este motivul? apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Cetățean din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, reținut în Republica Moldova # Democracy.md
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean al Uzbekistanului, dat în căutare internațională pentru escrocherie, a fost identificat și reținut pe teritoriul Republicii Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Potrivit autorităților, acesta era căutat de Biroul […] Articolul Cetățean din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, reținut în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Republica Moldova și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării și securității, în cadrul discuțiilor recente dintre oficialii de la Chișinău și reprezentanții diplomației franceze. Ministrul Apărării din Republica Moldova s-a întâlnit cu ambasadorul Franței pentru a analiza stadiul actual al colaborării bilaterale și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului în domeniul securitar. Dialogul a vizat aprofundarea […] Articolul R. Moldova și Franța își intensifică cooperarea în domeniul apărării și securității apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Peste două tone de carne de pui importată au fost declarate improprii pentru consum și urmează să fie distruse, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au confirmat contaminarea cu bacteria Salmonella. Potrivit ANSA, probele de laborator prelevate la Punctul de trecere a frontierei Leușeni au indicat prezența bacteriei Salmonella în carnea separată […] Articolul ANSA retrage peste 2 tone de carne de pui infectată cu Salmonella apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Cazul a fost înregistrat […] Articolul Un polițist a fost lovit cu pumnul în față în sectorul Botanica apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Liderii UE se reunesc la Bruxelles: decizii-cheie privind extinderea și sprijinul pentru Ucraina # Democracy.md
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an se desfășoară joi și vineri la Bruxelles, unde sunt convocați șefi de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Principalele subiecte incluse în agendă sunt războiul din Ucraina, extinderea blocului comunitar și bugetul multianual. Potrivit președintelui Consiliului European, António Costa, liderii trebuie să decidă […] Articolul Liderii UE se reunesc la Bruxelles: decizii-cheie privind extinderea și sprijinul pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia […] Articolul Moldova trebuie să continue reformele pentru a avansa spre UE, subliniază Spatari apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
„Un pas important înainte” — eurodeputatul Tomac despre negocierile tehnice ale R. Moldova cu UE # Democracy.md
Eurodeputatul român Eugen Tomac a declarat că lansarea negocierilor tehnice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană reprezintă un pas uriaș înainte în procesul de aderare a țării la blocul comunitar, subliniind importanța acestei etape în consolidarea relației dintre Chișinău și Bruxelles. Tomac a evidențiat că deschiderea discuțiilor tehnice pe primele trei grupuri de capitole — inclusiv valorile fundamentale, piața internă […] Articolul „Un pas important înainte” — eurodeputatul Tomac despre negocierile tehnice ale R. Moldova cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Regiunea separatistă Transnistria se confruntă cu o criză energetică severă care riscă să transforme situația economică într-una de colaps, potrivit declarațiilor făcute de expertul în energetică și fostul deputat Alexandru Slusari. El a subliniat că penuria tot mai acută de gaz natural și energie electrică agravează problemele economice deja existente, punând sub presiune atât sectorul industrial, cât și bugetele locale. […] Articolul Problemele cu gazele și energia conduc Transnistria spre criză economică profundă apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
PAS și proiectul imobiliar din suburbia capitalei: transparență sau acoperire deliberată? # Democracy.md
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile și opoziției. Deși documentația a fost avizată de Ministerul Infrastructurii, condus tot de PAS, informațiile despre proiect sunt limitate, iar autoritățile fac un bruiaj mediatic și administrativ care […] Articolul PAS și proiectul imobiliar din suburbia capitalei: transparență sau acoperire deliberată? apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Partidul Nostru a lansat o solicitare publică pentru transparență totală privind achizițiile de gaze naturale efectuate de compania de stat Energocom, cerând acces la toate detaliile legate de contractele încheiate și condițiile acestora. Deputatul formațiunii, Constantin Cuiumju, a anunțat că a adresat o interpelare oficială către Energocom, prin care cere clarificări privind volumele, prețurile și partenerii implicați în achizițiile de […] Articolul Partidul Nostru solicită informații publice despre gazele cumpărate de Energocom apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Reacții după declarații considerate alarmante privind combaterea drogurilor în rândul minorilor # Democracy.md
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1, au fost catalogate drept îngrijorătoare și lipsite de implicare de către mai mulți actori din spațiul public. Potrivit reacțiilor apărute ulterior, problema consumului de droguri ar fi […] Articolul Reacții după declarații considerate alarmante privind combaterea drogurilor în rândul minorilor apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Schimb de opinii Trump–Putin: ce spune șeful de la Casa Albă despre terenul pierdut de Ucraina? # Democracy.md
Președintele Donald Trump a declarat recent, după o convorbire cu omologul său rus Vladimir Putin, că Ucraina „a pierdut deja teritorii” în războiul cu Rusia, o afirmație care a atras atenția la nivel internațional. Trump a făcut această declarație în contextul discuțiilor despre conflictul din Ucraina și posibile soluții pentru încheierea ostilităților. Trump s-a referit la situația pe teren […] Articolul Schimb de opinii Trump–Putin: ce spune șeful de la Casa Albă despre terenul pierdut de Ucraina? apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Procesul tehnic de negociere cu Uniunea Europeană pe primele domenii-cheie a fost lansat, iar autoritățile de la Chișinău cunosc deja pașii necesari pentru avansarea negocierilor de aderare. Deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, explică ce presupun noile orientări ale Comisiei Europene și modul în care Republica Moldova se pregătește pentru următoarele etape […] Articolul Moldova intră în faza decisivă a negocierilor cu UE: reformele devin cheia aderării apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
La Haga a fost adoptată Convenția pentru despăgubirile internaționale destinate Ucrainei # Democracy.md
La Haga a fost adoptată Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un mecanism destinat examinării și compensării prejudiciilor provocate de agresiunea Rusiei. Ucraina, Regatul Țărilor de Jos și Republica Moldova au fost primele state care au semnat documentul, acesta fiind deschis aderării tuturor statelor interesate. Convenția prevede crearea, sub egida Consiliului Europei, […] Articolul La Haga a fost adoptată Convenția pentru despăgubirile internaționale destinate Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
16 decembrie 2025
18:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul culturii și artei. La eveniment au fost prezenți scriitori, pictori, muzicieni, oameni de cultură și artă, precum și personalități emblematice, decorați cu titluri de onoare […] Articolul Ion Ceban mulțumește artiștilor pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Maia Sandu, a declarat la Haga că pacea în Ucraina este un element esențial pentru viitorul Europei, subliniind că rezolvarea conflictului și stabilirea unui proces durabil de pace depășesc granițele unui singur stat și au impact direct asupra securității întregului continent. Această poziție a fost exprimată în contextul unei reuniuni diplomatice de nivel înalt desfășurate în orașul olandez, […] Articolul Maia Sandu la Haga: „Pacea în Ucraina este esențială pentru viitorul Europei” apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Ambasadorul Moldovei în SUA discută cu congresmanul Don Bacon despre securitate și sprijin strategic # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii a avut recente discuții importante cu congresmanul Don Bacon, membru al Congresului SUA, pe teme legate de securitate și cooperare bilaterală. Acest dialog s‑a concentrat pe întărirea sprijinului pentru securitatea regională în contextul provocărilor generate de agresiunile externe și importanța consolidării relațiilor Moldovei cu instituțiile americane. Congresmanul Don Bacon […] Articolul Ambasadorul Moldovei în SUA discută cu congresmanul Don Bacon despre securitate și sprijin strategic apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a subliniat că Republica Moldova a făcut progrese notabile în procesul de reformă a justiției pe parcursul ultimului an, însă autoritățile încă au un drum de parcurs pentru a construi un sistem judiciar complet independent și eficient. Reformele în domeniul justiției rămân fundamentale atât pentru încrederea publicului în instituțiile […] Articolul UE susține că o justiție puternică și transparentă este cheia reformelor în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Tratat major privind Comisia Internațională de Reclamații — un pas spre justiție și reconstrucție post‑război # Democracy.md
Republica Moldova, Ucraina și Regatul Țărilor de Jos au făcut un pas diplomatic important prin semnarea unui acord pentru înființarea unei Comisii Internaționale de Reclamații privind daunele de război, un mecanism menit să deschidă calea spre obținerea despăgubirilor internaționale pentru pagubele cauzate de agresiunea Rusiei. Convenția, adoptată sub egida Consiliului Europei, a fost semnată la Haga într‑un […] Articolul Tratat major privind Comisia Internațională de Reclamații — un pas spre justiție și reconstrucție post‑război apare prima dată în DemocracyMD.
