Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei
Democracy.md, 19 decembrie 2025 15:40
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Varșovia cu omologul său polonez Karol Nawrocki, într-un moment important pentru cooperarea bilaterală în materie de securitate și sprijin pentru Ucraina. Întâlnirea marchează prima reuniune oficială dintre cei doi lideri după preluarea mandatului de către Nawrocki. La o conferință de presă comună, președintele Nawrocki a declarat că prezența lui Zelenski la Varșovia transmite un semnal […] Articolul Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 5 minute
16:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. […] Articolul Ceață densă: Cod Galben în toată țara apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 15 minute
15:50
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Ansamblul Folcloric „Stejarii”, Ansamblul „Doinița” și Ansamblul Vocal „Major Kids” au încântat […] Articolul VIDEO// Primăria Chișinău, vizitată de primele cete de colindători apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
15:40
Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei # Democracy.md
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Varșovia cu omologul său polonez Karol Nawrocki, într-un moment important pentru cooperarea bilaterală în materie de securitate și sprijin pentru Ucraina. Întâlnirea marchează prima reuniune oficială dintre cei doi lideri după preluarea mandatului de către Nawrocki. La o conferință de presă comună, președintele Nawrocki a declarat că prezența lui Zelenski la Varșovia transmite un semnal […] Articolul Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
15:20
Drone aeriene ucrainene au atacat pentru prima dată un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Federației Ruse în Marea Mediterană, a declarat vineri un oficial din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de Reuters. Potrivit sursei, dronele au lovit nava Qendil în ape aflate la peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei, […] Articolul VIDEO// Ucraina atacă pentru prima dată „flota din umbră” a Rusiei în Mediterană apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
14:50
VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că a venit momentul ca europenii să reia dialogul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în contextul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, după un summit al Uniunii Europene. „Cred că va redeveni util să vorbim cu Vladimir Putin”, a afirmat […] Articolul VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
În dosarul „Frauda bancară” în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de organizarea unei rețele criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, instanța de judecată a desfășurat o nouă ședință, în cadrul căreia Veaceslav Ioniță a fost audiat ca martor al apărării. Ioniță, fost deputat și fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a depus declarații în […] Articolul O nouă ședință în dosarul Plahotniuc: Veaceslav Ioniță, audiat ca martor al apărării apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
13:40
Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” # Democracy.md
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională privind Legea camerelor agricole apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Uniunea Europeană a decis acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru perioada 2026-2027, garantat din bugetul blocului comunitar. Decizia a fost luată după 14 ore de dezbateri în cadrul Consiliului European, unde nu s-a ajuns la un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate. Președintele Consiliului European, António Costa, a precizat că acest credit […] Articolul UE confirmă sprijinul financiar și politic pentru parcursul european al Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
12:00
Primăria municipiului Chișinău continuă să investească constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, inclusiv în suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș nou, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost realizate lucrări de termoizolare a clădirilor și modernizare a stadionului de pe teritoriul școlii. Valoarea totală a investițiilor depășește 4,2 […] Articolul Primăria Chișinău modernizează liceele: sport, confort și siguranță pentru elevi apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Directorul organizației „Forța Fermierilor” a transmis o cerere oficială unui deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) prin care solicită dezmintirea unor informații considerate eronate sau distorsionate privind activitatea și pozițiile fermierilor. Potrivit conducerii „Forței Fermierilor”, declarațiile deputatului PAS ar fi creat confuzie în rândul publicului și al agricultorilor, generând percepții greșite despre situația din sectorul agricol. Directorul a subliniat că […] Articolul Forța Fermierilor solicită corectarea informațiilor prezentate de un deputat PAS apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Maia Sandu: Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității # Democracy.md
Președintele Maia Sandu a declarat că Poliția Republicii Moldova s‑a aflat în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității țării, evidențiind rolul vital al acestei instituții în menținerea ordinii publice și în protejarea valorilor constituționale. În cadrul unei alocuțiuni oficiale, Maia Sandu a subliniat că polițiștii au demonstrat profesionalism, responsabilitate și devotament în fața provocărilor cu care s‑a confruntat […] Articolul Maia Sandu: Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și suveranității apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Prim‑ministrul Natalia Gavrilița a avut o întâlnire de lucru cu ambasadoarea Regatului Unit în Republica Moldova, ocazie cu care părțile au discutat cooperarea bilaterală între Chișinău și Londra în diverse domenii de interes comun. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat teme legate de dezvoltarea relațiilor economice, sprijinul pentru reformele interne și intensificarea dialogului politic, subliniind importanța consolidării parteneriatului moldo‑britanic. Gavrilița a reafirmat […] Articolul Cooperarea moldo‑britanică, discutată de Gavrilița cu ambasadoarea Regatului Unit apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
UE gata să avanseze negocierile de aderare pentru Chișinău, însă reformele trebuie consolidate # Democracy.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Uniunea Europeană este gata să deschidă oficial toate clusterele de negociere de aderare pentru Republica Moldova, subliniind totodată că autoritățile de la Chișinău mai au mult de muncit înainte ca acest proces să poată fi lansat formal. Potrivit declarației sale, Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul european, inclusiv în alinierea […] Articolul UE gata să avanseze negocierile de aderare pentru Chișinău, însă reformele trebuie consolidate apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
09:30
Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot # Democracy.md
Deputatul Alexandru Stoianoglo a avansat o propunere prin care ministrul Justiției să devină participant în cadrul ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar fără drept de vot. Inițiativa vizează consolidarea cooperării între minister și CSP, fără a afecta autonomia deciziilor de evaluare a procurorilor, care rămâne în sarcina membrilor cu drept de vot. Potrivit lui Stoianoglo, includerea ministrului Justiției […] Articolul Stoianoglo susține extinderea rolului ministrului Justiției în CSP, dar fără drept de vot apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Motivul pentru care Natalia Plugaru a renunțat la un salariu considerabil înainte de a intra la Guvern # Democracy.md
Natalia Plugaru a explicat motivul pentru care a renunțat la un salariu de 90 000 de lei înainte de a prelua funcția în Guvern, decizie care a atras atenția opiniei publice. Înainte de această schimbare, Plugaru a ocupat o poziție bine remunerată la o organizație internațională, inclusiv în cadrul ONU, unde nivelul salarial reflecta experiența și dedicarea […] Articolul Motivul pentru care Natalia Plugaru a renunțat la un salariu considerabil înainte de a intra la Guvern apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:40
Primarul municipiului Chișinău a participat la Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat sportivilor și antrenorilor care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, transformă visurile în rezultate și aduc prestigiu orașului și Republicii Moldova. În cadrul galei, oficialul și-a exprimat recunoștința față de sportivi și antrenori pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează parcursul spre performanță. El a […] Articolul Gala Performanțelor Sportive 2025: Chișinăul premiază excelența în sport apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
Replica dură a lui Usatîi în Parlament către Grosu pe tema Regulamentului Legislativului # Democracy.md
Un schimb de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu, în contextul dezbaterilor privind modificarea Regulamentului Parlamentului și a ordinii de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care au fost gestionate discuțiile din ședință, acuzând o „imitare de luptă” între guvernare și opoziție, […] Articolul Replica dură a lui Usatîi în Parlament către Grosu pe tema Regulamentului Legislativului apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fostul președinte Igor Dodon a afirmat că negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu vor începe în acest an, susținând că procesul este „legat artificial de evoluțiile din Ucraina” și că această situație afectează parcursul european al țării. În declarațiile publice, Dodon a criticat modul în care este gestionat procesul de aderare la UE, argumentând că relația cu Ucraina influențează negativ […] Articolul Declarație dură a lui Dodon: procesul de aderare la UE blocat din cauza Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Opoziția parlamentară a anunțat intenția de a iniția înființarea unei comisii parlamentare speciale pentru investigarea platformelor investiționale, argumentând necesitatea unei analize aprofundate a modului în care aceste platforme funcționează și a impactului lor asupra economiei și participanților de pe piața financiară. Parlamentarii opoziției susțin că unele platforme investiționale au înregistrat practici îndoielnice sau neclare în relația cu utilizatorii, ceea ce […] Articolul Propunere de anchetă în Parlament: platformele investiționale, sub lupa opoziției apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat că Banca Națională a făcut progrese semnificative în consolidarea sectorului financiar, în cadrul evaluărilor recente privind evoluția economico-financiară a Republicii Moldova. Reprezentanții FMI au remarcat că măsurile adoptate de Banca Națională au contribuit la îmbunătățirea stabilității sistemului bancar, la gestionarea mai eficientă a riscurilor și la creșterea încrederii publice în […] Articolul Banca Națională primește laude de la FMI pentru reformele din sectorul financiar apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Cooperare europeană: Letonia, partener strategic în parcursul european al Moldovei, afirmă Grosu # Democracy.md
Premierul Igor Grosu a declarat că Letonia este un susținător constant și ferm al parcursului european al Republicii Moldova, evidențiind soliditatea relațiilor bilaterale și sprijinul oferit de autoritățile de la Riga în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor sale, Letonia a demonstrat, de-a lungul timpului, un angajament sustenabil în susținerea reformelor și a orientării pro-europene a […] Articolul Cooperare europeană: Letonia, partener strategic în parcursul european al Moldovei, afirmă Grosu apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
15:20
Renato Usatîi va propune modificarea Regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea ședințelor plenare # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va veni cu o propunere proprie de modificare a Regulamentului Parlamentului, menită să eficientizeze activitatea Legislativului și să reducă timpul pierdut în ședințele plenare. Declarațiile au fost făcute în plen, în contextul dezbaterilor privind schimbările operate la ordinea de zi. Renato Usatîi a criticat modul în care […] Articolul Renato Usatîi va propune modificarea Regulamentului Parlamentului pentru eficientizarea ședințelor plenare apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil # Democracy.md
Moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii, prezentată în Parlament de Serghei Ivanov, Partidul Nostru și susținută de 42 de deputați de opoziție Serghei Ivanov, deputatul Partidului Nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Moțiunea a fost semnată de 42 […] Articolul Criza din agricultură ajunge în Parlament: moțiune simplă împotriva conducerii ministerului de profil apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Uniunea Europeană a anunțat extinderea pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând încă 41 de nave petroliereconsiderate parte a flotei din umbră care facilitează evitarea restricțiilor economice impuse Moscovei. Decizia face parte din eforturile UE de a limita accesul și activitatea navelor care sprijină exporturile de hidrocarburi și transferurile de țiței prin alte jurisdicții pentru a ocoli sancțiunile existente. Noile […] Articolul UE mărește presiunea economică: 41 de nave petroliere incluse în sancțiuni apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe # Democracy.md
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii poate […] Articolul Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Dan Perciun: Corupția din instituțiile de învățământ ține de achiziții, nu de salarii # Democracy.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că situațiile recente de corupție semnalate în unele instituții de învățământ din Chișinău nu sunt direct legate de nivelul de salarizare al cadrelor didactice, ci mai degrabă de procesele de achiziții publice. Potrivit ministrului, recentele rețineri operate de CNA au vizat un director de instituție și un șef […] Articolul Dan Perciun: Corupția din instituțiile de învățământ ține de achiziții, nu de salarii apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Opoziția parlamentară a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrei Agriculturii, semnalând nemulțumirea față de modul în care aceasta a gestionat domeniul agricol și politicile ministerului. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați care consideră că performanțele instituției și rezultatele obținute în ultimele luni sunt nesatisfăcătoare și că este necesară schimbarea conducerii pentru a asigura progresul […] Articolul Opoziția din Parlament depune moțiune de cenzură împotriva ministrei Agriculturii apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Reparații capitale pe drumurile de acces către suburbii finalizate după ani de așteptare # Democracy.md
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024. […] Articolul Reparații capitale pe drumurile de acces către suburbii finalizate după ani de așteptare apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu în plenul Legislativului, pe subiectul executării bugetului de stat pentru a doua jumătate a anului 2025. Vicepreședintele Parlamentului și al fracțiunii PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat că prim-ministrul are obligația legală de a prezenta un raport privind modul în care au fost cheltuiți banii […] Articolul Socialiștii cer audierea în Parlament a premierului privind executarea bugetului apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat o notificare oficială prin care avertizează publicul despre apariția unui material fals în presă care prezintă informații eronate despre activitatea instituției. Conducerea ANDM a declarat că respectivul conținut nu reflectă realitatea și nu a fost emis sau aprobat de instituție, fiind una dintre numeroasele știri nefondate care circulă în spațiul mediatic. Reprezentanții […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor avertizează despre un fals apărut în presă apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Președinta Comisiei Europene a subliniat că Liderii Uniunii Europene trebuie să ajungă la un acord privind sprijinul financiar pentru Ucraina până la sfârșitul acestei săptămâni, în contextul summit‑ului crucial care are loc la Bruxelles pe 18 și 19 decembrie. Într‑o declarație adresată legislativului european, oficiala a precizat că asigurarea resurselor pentru finanțarea Ucrainei în anii 2026–2027 este esențială […] Articolul Ursula von der Leyen cere un acord rapid pentru sprijin financiar acordat Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină […] Articolul Ion Ceban: „Capul sus și fiți demni, alături de oameni” – mesaj pentru polițiști apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
În cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului de stat pentru anul 2026, mai mulți deputați au înaintat propuneri pentru alocarea de fonduri suplimentare în favoarea raionului Glodeni, argumentând că regiunea necesită resurse financiare adiționale pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare comunitară. Parlamentarii susțin că destinația acestor fonduri ar putea sprijini investițiile în drumuri, utilități publice și alte proiecte prioritare pentru locuitorii […] Articolul Bugetul de stat 2026: deputați cer fonduri suplimentare pentru Glodeni apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Declarație controversată a liderului din Belarus despre războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia # Democracy.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a afirmat într-un interviu că Ucraina nu ar fi trebuit să tensioneze relațiile cu Moscova, comparând situația cu trezirea unui „urs adormit”. El a susținut că, în opinia sa, Ucraina ar fi fost mai bine să caute relații normale cu Rusia, pe care o consideră un vecin puternic, în loc să adopte politici sau […] Articolul Declarație controversată a liderului din Belarus despre războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Vladimir Putin a declarat că armata Rusiei este unică în lume, susținând că nu există nicio altă forță militară „călită în luptă” comparabilă cu cea rusească. Într-o intervenție susținută în fața conducerii Ministerului rus al Apărării, liderul de la Kremlin a lăudat capacitatea și experiența forțelor armate ale țării sale, argumentând că acestea s-au consolidat semnificativ în […] Articolul Putin: „Nicio altă armată din lume nu este călită în luptă ca cea a Rusiei” apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Mesaj de sărbători de la Primăria Chișinău: muzică, cultură și realizări pentru comunitate # Democracy.md
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău” a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic”, oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de […] Articolul Mesaj de sărbători de la Primăria Chișinău: muzică, cultură și realizări pentru comunitate apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Profesorii din Republica Moldova vor mai aștepta încă un an pentru majorarea salariilor, a declarat recent președintele Parlamentului Grosu, adresându-se cadrelor didactice cu un mesaj de înțelegere și „răbdare”. Decizia survine în contextul discuțiilor privind bugetul de stat pentru anul următor, în care autoritățile încă nu au putut include o creștere semnificativă a salariilor din sistemul educațional. Potrivit […] Articolul Pe agenda bugetului pe 2026 — majorarea salariilor profesorilor, amânată apare prima dată în DemocracyMD.
17 decembrie 2025
18:10
Filat la tribunal: participare constantă la ședințele dosarului Plahotniuc și critici dure # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că va asista la toate ședințele de judecată din cadrul procesului în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, exprimându-și totodată opinia că întregul demers este o farsă. Prin această decizie, Filat își manifestă interesul direct față de evoluția cazului și dorește să urmărească personal desfășurarea fiecărei etape procedurale. Declarația sa a fost făcută într-un context […] Articolul Filat la tribunal: participare constantă la ședințele dosarului Plahotniuc și critici dure apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Salariații din educație, susținuți de Partidul Nostru: propunere de creștere a cuantumului de referință # Democracy.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care prevede majorarea valorii de referință utilizate la calcularea salariilor în sistemul educațional. Inițiativa are ca scop oferirea unei creșteri reale și uniform distribuite a veniturilor personalului didactic și altor angajați din învățământ. Propunerea prevede ca valoarea de referință pentru calcularea salariilor cadrelor didactice să fie […] Articolul Salariații din educație, susținuți de Partidul Nostru: propunere de creștere a cuantumului de referință apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Evaluare dură: Ministerul Afacerilor Interne califică 2025 drept un an extrem de dificil # Democracy.md
Șefa Ministerului Afacerilor Interne a declarat că anul 2025 a reprezentat unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea Republicii Moldova, subliniind provocările fără precedent cu care s-au confruntat autoritățile responsabile de menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea ministerului a evidențiat că evoluțiile geopolitice, presiunile externe și amenințările generate de crizele regionale […] Articolul Evaluare dură: Ministerul Afacerilor Interne califică 2025 drept un an extrem de dificil apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) care s-a aflat recent în vizită la Chișinău a evaluat situația economică a Republicii Moldova și a concluzionat că economia își revine treptat după multiplele șocuri, însă riscurile rămân ridicate și necesită atenție sporită din partea autorităților. Experții FMI au subliniat că redresarea este în curs, dar a fost mai lentă decât s-ar […] Articolul Economia Moldovei pe drumul recuperării, avertizează misiunea FMI apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor # Democracy.md
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat, marți dimineață, proteste în interiorul școlilor, solicitând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație”, cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, ca simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației, […] Articolul FOTO// Profesori din mai multe localități au protestat în școli, cerând majorarea salariilor apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # Democracy.md
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Doi foști judecători din dosarul „Laundromat”, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă. Care este motivul? # Democracy.md
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători vizați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a scutit de executarea pedepsei, întrucât a expirat termenul de tragere la răspundere penală, informează Procuratura Anticorupție. Instanța a admis apelul depus de acuzatorul de stat în privința fostului judecător Mihail Moraru, care fusese achitat în […] Articolul Doi foști judecători din dosarul „Laundromat”, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă. Care este motivul? apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Cetățean din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, reținut în Republica Moldova # Democracy.md
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cetățean al Uzbekistanului, dat în căutare internațională pentru escrocherie, a fost identificat și reținut pe teritoriul Republicii Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Potrivit autorităților, acesta era căutat de Biroul […] Articolul Cetățean din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, reținut în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Republica Moldova și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării și securității, în cadrul discuțiilor recente dintre oficialii de la Chișinău și reprezentanții diplomației franceze. Ministrul Apărării din Republica Moldova s-a întâlnit cu ambasadorul Franței pentru a analiza stadiul actual al colaborării bilaterale și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului în domeniul securitar. Dialogul a vizat aprofundarea […] Articolul R. Moldova și Franța își intensifică cooperarea în domeniul apărării și securității apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Peste două tone de carne de pui importată au fost declarate improprii pentru consum și urmează să fie distruse, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au confirmat contaminarea cu bacteria Salmonella. Potrivit ANSA, probele de laborator prelevate la Punctul de trecere a frontierei Leușeni au indicat prezența bacteriei Salmonella în carnea separată […] Articolul ANSA retrage peste 2 tone de carne de pui infectată cu Salmonella apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Cazul a fost înregistrat […] Articolul Un polițist a fost lovit cu pumnul în față în sectorul Botanica apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Liderii UE se reunesc la Bruxelles: decizii-cheie privind extinderea și sprijinul pentru Ucraina # Democracy.md
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an se desfășoară joi și vineri la Bruxelles, unde sunt convocați șefi de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Principalele subiecte incluse în agendă sunt războiul din Ucraina, extinderea blocului comunitar și bugetul multianual. Potrivit președintelui Consiliului European, António Costa, liderii trebuie să decidă […] Articolul Liderii UE se reunesc la Bruxelles: decizii-cheie privind extinderea și sprijinul pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.