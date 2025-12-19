Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei

14:20

A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Cazul a fost înregistrat […] Articolul Un polițist a fost lovit cu pumnul în față în sectorul Botanica apare prima dată în DemocracyMD.