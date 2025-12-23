Asociația ,,Forța Fermierilor” cere prelungirea licențierii importurilor din Ucraina

11:20

Începând cu anul 2025, persoanele care contractează un credit pentru achiziția primei locuințe vor putea deduce dobânda achitată din venitul impozabil, până la 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă". Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a explicat […]