Costul poliței medicale pentru agricultori și proprietarii de terenuri agricole se dublează în 2026

11:50

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat o concentrație alarmantă de acizi grași trans. Nivelul depistat, de 24,18 g/100 g de grăsime, depășește de peste 12 ori limita legală de 2 g/100 g de grăsime. […] Articolul ANSA retrage de pe piață un lot de biscuiți cu nivel periculos de acizi grași trans apare prima dată în AgroTV.