Carpet Outlet participă la expoziția Gift Expo – CIE Moldexpo

Pe măsură ce sărbătorile se apropie, mulți moldoveni simt presiunea prețurilor ridicate, care fac ca pregătirea mesei festive să fie o provocare. Chiar și așa, tradițiile rămân importante, iar pe mesele de sărbătoare nu lipsesc preparatele clasice precum salatele, cozonacul, fructele sau alte bucate specifice acestei perioade. Bugetele mai restrânse nu împiedică dorința de a […] Articolul Cât sunt dispuși să scoată din buzunar moldovenii pentru masa de Crăciun apare prima dată în AgroTV.