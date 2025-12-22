Peste 103 milioane lei pentru zootehnie: AIPA finalizează plățile directe

13:10

Numărul salariaților din Republica Moldova a ajuns la 642.000 de persoane la finalul anului 2025, cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani. Creșterea, de aproximativ 9.500 de angajați față de anul precedent, este cea mai mare din ultimii trei ani, arată o analiză prezentată vineri de expertul economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, expert economic: […]