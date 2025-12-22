Peste 103 milioane lei pentru zootehnie: AIPA finalizează plățile directe
Agro TV, 22 decembrie 2025 10:30
În perioada 15 august – 26 septembrie, fermierii producători de lapte au depus 223 de cereri pentru obținerea sprijinului financiar. După verificările efectuate de AIPA, 221 de cereri au fost acceptate, iar două cereri au fost respinse. Această situație reflectă respectarea riguroasă a criteriilor de eligibilitate și confirmă eficiența procedurilor instituite pentru acordarea plăților directe […] Articolul Peste 103 milioane lei pentru zootehnie: AIPA finalizează plățile directe apare prima dată în AgroTV.
• • •
Acum 15 minute
10:40
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă sunt în plină desfășurare lucrările la unul dintre cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Noua infrastructură va deservi peste 100 de gospodării agricole, oferind fermierilor posibilitatea de a-și optimiza irigarea în funcție de necesitățile reale ale culturilor, fapt ce marchează o premieră pentru regiune. Președintele Parlamentului, […] Articolul Sistem modern de irigare la Crocmaz: fermierii își vor planifica irigarea după necesități apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Prețurile la floarea-soarelui se mențin ridicate în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională # Agro TV
Piața florii-soarelui rămâne una dintre cele mai stabile din actualul sezon agricol. Cotațiile ridicate ale uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale, menținute cu o primă consistentă față de uleiul de rapiță, indică un dezechilibru persistent între cerere și disponibilitatea fizică a materiei prime. Acest context continuă să ofere un suport solid prețurilor semințelor, atât în […] Articolul Prețurile la floarea-soarelui se mențin ridicate în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională apare prima dată în AgroTV.
Acum 2 ore
09:30
Sistemul energetic sub presiune: autoritățile cer reducerea consumului de energie în orele de vârf # Agro TV
Consumul de energie electrică atinge cele mai ridicate valori dimineața, între orele 07:00 și 11:00, dar și seara, în intervalul 18:00-23:00, atunci când majoritatea gospodăriilor utilizează simultan mai multe aparate electrocasnice. În aceste perioade, energia importată este mai scumpă, iar suprasolicitarea rețelei poate afecta stabilitatea sistemului energetic. Autoritățile avertizează că reducerea consumului în orele critice […] Articolul Sistemul energetic sub presiune: autoritățile cer reducerea consumului de energie în orele de vârf apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
În perioada 18–21 decembrie, Carpet Outlet este prezent la Moldexpo, unde vizitatorii pot descoperi covoare potrivite atât pentru cadouri de sărbători, cât și pentru amenajarea unei locuințe confortabile. Reduceri speciale de expoziție – până la -50% Sunt disponibile diverse dimensiuni, prețuri avantajoase și modele pentru toate preferințele. Odată cu achiziția unui covor, clienții beneficiază de […] Articolul Carpet Outlet participă la expoziția Gift Expo – CIE Moldexpo apare prima dată în AgroTV.
19:20
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Meteorologii au anunțat cod galben de ceață pe arii extinse, cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. Codul galben va fi valabil până la data de 20 decembrie, ora 11:00. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +3 grade, […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara apare prima dată în AgroTV.
19:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 20 -22 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 32 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 97 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
19:00
Partidul Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă Legea privind crearea camerelor agricole, invocând riscuri de politizare și încălcarea drepturilor fermierilor. Deputații formațiunii solicită verificarea constituționalității actului normativ, recent promulgat de președintă și publicat în Monitorul Oficial. Această lege este una abuzivă, neconstituțională și încalcă libertățile fundamentale ale agricultorilor, a declarat […] Articolul Legea camerelor agricole, contestată la Curtea Constituțională apare prima dată în AgroTV.
19:00
Doar în acest an, sute de permise obținute ilegal au fost deja retrase, iar alte cazuri se află în procedură. Pentru a contracara tentativele de fraudă, ASP a implementat măsuri stricte de securitate și supraveghere. Sălile de examinare și vehiculele utilizate la proba practică au fost dotate cu sisteme video performante, inclusiv câte șase camere […] Articolul ASP: „În 2025 au fost anulate 300 de permise de conducere” apare prima dată în AgroTV.
10:10
La Gift Expo, standul Castel Mimi te așteaptă cu vinuri selecte la prețuri reduse și promoții speciale, perfecte pentru sărbători sau cadouri pentru cei dragi! În plus, vizitatorii pot participa la tombolă, cu surprize pregătite pentru iubitorii de vin! Urmărește reportajul și descoperă atmosfera de la stand și avantajele disponibile! Articolul Castel Mimi la Gift Expo – cadouri cu gust și eleganță apare prima dată în AgroTV.
18 decembrie 2025
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 19-21 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 1 ban mai mult. Dolarul american coboară la valoarea 16 lei și 89 bani, cu 1 ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei […] Articolul Curs valutar: 19-21 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 46 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 6 bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
15:40
Polițiștii noștri au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății. În spatele fiecărei uniforme se află un om – cu emoții, familie și griji – dar și […] Articolul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare apare prima dată în AgroTV.
15:10
Fermierii au dus tractoare și alte utilaje agricole în fața Parlamentului European, unde au protestat și scandat împotriva acordului. De partea cealaltă, Daniel Buda, europarlamentar PNL și vicepreședinte al comisiei de agricultură din Parlamentul European, a declarat că UE are nevoie de piețe de desfacere pentru produsele agricole și că neîncheierea acordului cu Mercosur ar […] Articolul 10.000 de fermieri protestează la Bruxelles apare prima dată în AgroTV.
15:10
Pentru ziua de mâine, se așteaptă cer variabil în întreaga țară. Vântul va bate din partea de Sud cu o viteză de 9 km/h. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +2 grade, iar minimele vor coborî la -2 grade. În Centrul țării se prognozează cer variabil, iar temperaturile vor […] Articolul Cer variabil în toată țara apare prima dată în AgroTV.
15:00
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că autoritățile nu își propun o taxare rapidă sau dură a coletelor din China, ci o aplicare graduală a măsurii, cel mai probabil începând cu mijlocul anului viitor. Potrivit acestuia, taxele ar urma să fie incluse direct în prețul produselor, conform practicilor internaționale, astfel încât cumpărătorii să resimtă cât […] Articolul Taxarea coletelor din China va fi introdusă treptat, anunță ministrul Finanțelor apare prima dată în AgroTV.
15:00
Deputatul Serghei Ivanov, a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, solicitând soluții concrete pentru redresarea sectorului agricol, considerat una dintre cele mai importante ramuri ale economiei. Este prima moțiune simplă depusă împotriva unui ministru din Cabinetul Munteanu, la doar două luni de la învestire. SERGHEI IVANOV, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură: ,, Problema […] Articolul Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, chemată la raport în Parlament apare prima dată în AgroTV.
14:50
Icra roșie naturală se deosebește prin boabele ușor diferite ca mărime, translucide, cu un punct mai închis la interior care marchează embrionul. În schimb, icra artificială este uniformă, foarte lucioasă și nu prezintă acest punct caracteristic. Mirosul este un alt indicator: icra naturală are un parfum discret de pește de mare, pe când varianta artificială […] Articolul Cum deosebim icra roșie naturală de cea artificială? apare prima dată în AgroTV.
17 decembrie 2025
18:10
Salariile profesorilor sunt mai mici decât salariul mediu pe economie, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova de activistul civic Vlad Bilețchi. Potrivit acestuia, sistemul de educație a devenit o gura de salvare pentru unii studenți care sunt admiși la Facultatea pedagogică cu media mai mică de 7. […] Articolul Vlad Bilețchi: „Profesorii au salarii mai mici de 6 ori decât unii funcționari publici” apare prima dată în AgroTV.
13:20
Inovația și adaptarea climatică, priorități pe agenda CCAR. Planuri și soluții pentru agricultura anului 2026 # Agro TV
În contextul transformărilor rapide din sectorul agricol și al necesității stringent de modernizare, Consiliul Consultativ al Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală a organizat la Chișinău o ședință la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și experți în inovare agricolă. Evenimentul a vizat identificarea priorităților fermierilor și conturarea direcțiilor strategice de […] Articolul Inovația și adaptarea climatică, priorități pe agenda CCAR. Planuri și soluții pentru agricultura anului 2026 apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 60 de bani, cu 17 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 15 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat o concentrație alarmantă de acizi grași trans. Nivelul depistat, de 24,18 g/100 g de grăsime, depășește de peste 12 ori limita legală de 2 g/100 g de grăsime. […] Articolul ANSA retrage de pe piață un lot de biscuiți cu nivel periculos de acizi grași trans apare prima dată în AgroTV.
11:50
11:40
Guvernul a aprobat majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 15% față de nivelul actual. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, salariul minim a crescut constant în ultimii ani, de la 2.935 de lei în 2021 la 6.300 de lei […] Articolul Guvernul majorează salariul minim la 6.300 de lei începând cu 2026 apare prima dată în AgroTV.
11:30
Guvernul a aprobat majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, care va ajunge la 21.886 de lei începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a sprijini familiile tinere. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 36.400 de copii vor beneficia de această măsură în anul viitor. NATALIA PLUGARU, ministra Muncii și Protecției Sociale: ,, Venim cu o veste bună pentru […] Articolul Indemnizația unică la nașterea copilului va crește în 2026 apare prima dată în AgroTV.
11:20
Ministrul Mediului propune noi numiri la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și la minister # Agro TV
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va avea un nou șef. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va propune, la ședința de astăzi a Guvernului, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de conducere a instituției. Conform declarațiilor ministrului, Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al IPM cu mandatul de a consolida capacitatea de control […] Articolul Ministrul Mediului propune noi numiri la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și la minister apare prima dată în AgroTV.
10:40
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea ediției a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”, pentru anul 2026, cu o alocare bugetară totală de 385 de milioane de lei pentru următorii doi ani. Inițiativa vizează crearea a 5.000 de locuri noi în creșe, facilitând revenirea părinților pe piața […] Articolul Guvernul lansează un nou apel pentru creșe publice: 5.000 de locuri noi până în 2027 apare prima dată în AgroTV.
10:10
Statul aprobă plăți de peste 47 milioane lei pentru susținerea producătorilor agricoli din Republica Moldova # Agro TV
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei pentru producătorii agricoli din Republica Moldova, prin mai multe mecanisme de subvenționare. Cea mai mare parte a fondurilor, 43,44 milioane de lei, a fost alocată […] Articolul Statul aprobă plăți de peste 47 milioane lei pentru susținerea producătorilor agricoli din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
09:50
Vernisajul Vinului 2025 a atras peste 1.500 de vizitatori și a celebrat performanțele Vinului Moldovei # Agro TV
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, desfășurată sub mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Evenimentul a reunit 72 de producători vinicoli, care au prezentat peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, oferind publicului o amplă imagine a performanțelor și diversității sectorului vitivinicol din Republica Moldova. Ediția […] Articolul Vernisajul Vinului 2025 a atras peste 1.500 de vizitatori și a celebrat performanțele Vinului Moldovei apare prima dată în AgroTV.
09:40
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi a beneficiat de investiții de peste 1,3 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea cu utilaje agricole la standarde europene. Noua linie de utilaje și tehnică modernă a fost inaugurată în prezența oficialilor, fiind destinată instruirii practice a viitorilor specialiști din agricultură. Investițiile au fost realizate în cadrul […] Articolul 1,3 milioane de euro investite în modernizarea Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi apare prima dată în AgroTV.
16 decembrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 83 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc coboară la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 17 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:30
Producători din sudul țării au obținut certificarea internațională GLOBALG.A.P. pentru exportul în UE # Agro TV
Producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au obținut certificarea internațională GLOBALG.A.P., în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Elveției și al organizației Helvetas Moldova, prin Proiectul OPTIM. IURIE FALĂ, director executiv al Asociației ,,Moldova Fruct”: ,, Certificările GLOBAL G.A.B., GRASP, SMART, sunt niște permisuri […] Articolul Producători din sudul țării au obținut certificarea internațională GLOBALG.A.P. pentru exportul în UE apare prima dată în AgroTV.
14:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a clarifica cadrul legal și condițiile specifice pe care producătorii trebuie să le îndeplinească pentru a utiliza termenii „eco”, „bio” sau „organic” pe produsele agroalimentare. Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii interesului consumatorilor pentru produsele sustenabile și al necesității de a preveni practicile comerciale înșelătoare, asigurând astfel o piață […] Articolul Ministerul Agriculturii clarifică utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” apare prima dată în AgroTV.
13:00
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți, înregistrând o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut în trimestrul III din 2025. Această evoluție arată că economia țării se află pe o tendință ascendentă, cu perspective pozitive pentru următoarele trimestre, pe fondul stabilizării piețelor interne și al cererii crescute atât pe […] Articolul Republica Moldova înregistrează o creștere economică de 5,2% în trimestrul III apare prima dată în AgroTV.
13:00
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 17 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 77 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 27 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:20
Din 2025, dobânda pentru prima locuință poate fi dedusă din impozitul pe venit până la 16.100 lei # Agro TV
Începând cu anul 2025, persoanele care contractează un credit pentru achiziția primei locuințe vor putea deduce dobânda achitată din venitul impozabil, până la 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă”. Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a explicat […] Articolul Din 2025, dobânda pentru prima locuință poate fi dedusă din impozitul pe venit până la 16.100 lei apare prima dată în AgroTV.
11:00
Din cauza dificultăților economice și al schimbărilor climatice, fermierii sunt nevoiți să renunțe la cultura porumbului, iar această schimbare devine din ce în ce mai mult o necesitate economică. Dificultățile generate de schimbările climatice și scăderea rentabilității au determinat o adaptare forțată a agricultorilor, care caută soluții mai viabile și mai profitabile pentru a-și asigura […] Articolul Noile culturi agricole câștigă teren în fața porumbului apare prima dată în AgroTV.
10:50
Beneficiile utilizării oțetului în gospodărie. O alternativă sustenabilă și eficientă la produsele de curățenie # Agro TV
Oțetul, a câștigat atenție ca alternativă sustenabilă și sigură pentru produsele de curățenie convenționale. Studiile recente arată că oțetul nu doar oferă o soluție eficientă în eliminarea murdăriei și bacteriilor, dar este și mai prietenos cu mediul, având un impact redus asupra poluării și resurselor naturale. În comparație cu produsele chimice tradiționale, oțetul reprezintă o […] Articolul Beneficiile utilizării oțetului în gospodărie. O alternativă sustenabilă și eficientă la produsele de curățenie apare prima dată în AgroTV.
10:50
Numărul urșilor din România a înregistrat o creștere considerabilă în ultimele decenii, iar autoritățile semnalează că întâlnirile cu aceste animale în apropierea localităților sunt tot mai frecvente. Estimările oficiale arată că pe teritoriul țării trăiesc între circa 10 și 12 mii de urși, o cifră record pentru ultimele decenii. Deși această evoluție este un semn […] Articolul Câți urși sunt în România? apare prima dată în AgroTV.
10:50
Numărul elevilor care aleg învățământul profesional-tehnic în Republica Moldova a crescut cu 10% în ultimul an, un semnal pozitiv pentru acest sector educațional. Conform datelor Ministerului Educației, aproximativ 44.000 de tineri sunt acum înscriși în diverse programe de formare profesională, iar această creștere vine în contextul în care piața muncii cere tot mai mult specialiști […] Articolul Numărul elevilor în învățământul profesional-tehnic crește cu 10% apare prima dată în AgroTV.
10:00
Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice, Dorin Recean va reprezenta APP în structura de conducere a Bursei Internaționale a Moldovei și va contribui la orientarea strategică a instituției, precum și la dialogul cu partenerii externi. APP subliniază că managementul bursei este format din profesioniști cu experiență atât la nivel local, cât și internațional, în […] Articolul Dorin Recean, numit în Consiliul Bursei Internaționale a Moldovei apare prima dată în AgroTV.
09:50
Statul va prelua toate activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Chișinău în următoarele 20 de zile # Agro TV
Toate bunurile companiei „Lukoil-Moldova” de la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi transmise în proprietatea statului în termen de 20 de zile. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, după o decizie a Consiliului pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,, Hotărârea de azi vine […] Articolul Statul va prelua toate activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Chișinău în următoarele 20 de zile apare prima dată în AgroTV.
15 decembrie 2025
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 16 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 85 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 93 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 16 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
13:50
Pentru mâine, se așteaptă cer parțial noros în întreaga țară. Vântul va bate din partea de Sud cu o viteză de 9 km/h. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +8 grade, iar minimele vor coborî la +0 grade. În Centrul țării se prognozează cer parțial noros, iar temperaturile vor […] Articolul Vreme variabilă în toată țara. Temperaturi scăzute și vânt moderat apare prima dată în AgroTV.
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din instituțiile publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF și ANRCETI. Inițiativa legislativă a fost prezentată de deputata Larisa Novac, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit deputatei, salariile conducerii acestor instituții au crescut semnificativ în ultimii doi ani, ajungând până la 160.000 […] Articolul PAS propune plafonarea salariilor șefilor instituțiilor de reglementare apare prima dată în AgroTV.
13:20
În ciuda celor mai severe înghețuri de primăvară din ultimii ani, pomicultorii din Moldova au reușit să protejeze recoltele, datorită tehnologiilor moderne implementate în sere și plantații. Un exemplu elocvent este al agricultorului Valeriu Matcovschi, care, grație investițiilor în sisteme avansate de protecție împotriva înghețului, a reușit să supraviețuiască acestă perioadă dificilă. Tehnologia de ultimă […] Articolul Un an greu pentru pomicultori: Cum a lovit înghețul recoltele de mere în Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:10
Numărul salariaților din Republica Moldova a ajuns la 642.000 de persoane la finalul anului 2025, cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani. Creșterea, de aproximativ 9.500 de angajați față de anul precedent, este cea mai mare din ultimii trei ani, arată o analiză prezentată vineri de expertul economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, expert economic: […] Articolul Creștere paradoxală pe piața muncii: mai mulți salariați, dar fără locuri de muncă noi apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță nimicirea unui lot de 3,4 tone de ardei proaspăt, de import, care nu respecta normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Lotul a fost reținut și sigilat, iar nimicirea s-a făcut sub stricta supraveghere a […] Articolul ANSA: 3,4 tone de ardei de import nimicite apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 21 de lei și 91 de bani, cu 12 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
