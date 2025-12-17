Vlad Bilețchi: „Profesorii au salarii mai mici de 6 ori decât unii funcționari publici”

09:50

ANSA a anunțat că un lot de peste 10 tone de margarină destinată industriei de cofetărie a fost declarat neconform și scos din uz după verificări de laborator. Controlul a fost inițiat în urma unei inspecții de rutină, în timpul căreia inspectorii au observat neconcordanțe în documentele de însoțire ale produsului. Pentru a preveni riscurile, […] Articolul ANSA a nimicit peste 10 tone de margarină pentru torturi: Care au fost cauzele? apare prima dată în AgroTV.