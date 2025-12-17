Vlad Bilețchi: „Profesorii au salarii mai mici de 6 ori decât unii funcționari publici”
Agro TV, 17 decembrie 2025 18:10
Salariile profesorilor sunt mai mici decât salariul mediu pe economie, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova de activistul civic Vlad Bilețchi. Potrivit acestuia, sistemul de educație a devenit o gura de salvare pentru unii studenți care sunt admiși la Facultatea pedagogică cu media mai mică de 7.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum 6 ore
13:20
Inovația și adaptarea climatică, priorități pe agenda CCAR. Planuri și soluții pentru agricultura anului 2026 # Agro TV
În contextul transformărilor rapide din sectorul agricol și al necesității stringent de modernizare, Consiliul Consultativ al Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală a organizat la Chișinău o ședință la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și experți în inovare agricolă. Evenimentul a vizat identificarea priorităților fermierilor și conturarea direcțiilor strategice de
Acum 8 ore
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 60 de bani, cu 17 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 15 de
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, după ce controalele au arătat o concentrație alarmantă de acizi grași trans. Nivelul depistat, de 24,18 g/100 g de grăsime, depășește de peste 12 ori limita legală de 2 g/100 g de grăsime.
11:50
Pentru ziua de mâine, se așteaptă cer variabil în întreaga țară. Vântul va bate din partea de Sud cu o viteză de 18 km/h. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la -2 grade. În Centrul țării se prognozează cer variabil, iar temperaturile vor
11:40
Guvernul a aprobat majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 15% față de nivelul actual. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, salariul minim a crescut constant în ultimii ani, de la 2.935 de lei în 2021 la 6.300 de lei
11:30
Guvernul a aprobat majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, care va ajunge la 21.886 de lei începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a sprijini familiile tinere. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 36.400 de copii vor beneficia de această măsură în anul viitor. NATALIA PLUGARU, ministra Muncii și Protecției Sociale: ,, Venim cu o veste bună pentru
11:20
Ministrul Mediului propune noi numiri la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și la minister # Agro TV
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va avea un nou șef. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va propune, la ședința de astăzi a Guvernului, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de conducere a instituției. Conform declarațiilor ministrului, Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al IPM cu mandatul de a consolida capacitatea de control
10:40
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea ediției a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă", pentru anul 2026, cu o alocare bugetară totală de 385 de milioane de lei pentru următorii doi ani. Inițiativa vizează crearea a 5.000 de locuri noi în creșe, facilitând revenirea părinților pe piața
Acum 12 ore
10:10
Statul aprobă plăți de peste 47 milioane lei pentru susținerea producătorilor agricoli din Republica Moldova # Agro TV
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei pentru producătorii agricoli din Republica Moldova, prin mai multe mecanisme de subvenționare. Cea mai mare parte a fondurilor, 43,44 milioane de lei, a fost alocată
09:50
Vernisajul Vinului 2025 a atras peste 1.500 de vizitatori și a celebrat performanțele Vinului Moldovei # Agro TV
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, desfășurată sub mesajul „Vinul nostru cucerește lumea". Evenimentul a reunit 72 de producători vinicoli, care au prezentat peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, oferind publicului o amplă imagine a performanțelor și diversității sectorului vitivinicol din Republica Moldova. Ediția
09:40
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi a beneficiat de investiții de peste 1,3 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea cu utilaje agricole la standarde europene. Noua linie de utilaje și tehnică modernă a fost inaugurată în prezența oficialilor, fiind destinată instruirii practice a viitorilor specialiști din agricultură. Investițiile au fost realizate în cadrul
Ieri
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 83 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc coboară la valoarea de 3
15:30
Producători din sudul țării au obținut certificarea internațională GLOBALG.A.P. pentru exportul în UE # Agro TV
Producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au obținut certificarea internațională GLOBALG.A.P., în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Elveției și al organizației Helvetas Moldova, prin Proiectul OPTIM. IURIE FALĂ, director executiv al Asociației ,,Moldova Fruct": ,, Certificările GLOBAL G.A.B., GRASP, SMART, sunt niște permisuri
14:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a clarifica cadrul legal și condițiile specifice pe care producătorii trebuie să le îndeplinească pentru a utiliza termenii „eco", „bio" sau „organic" pe produsele agroalimentare. Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii interesului consumatorilor pentru produsele sustenabile și al necesității de a preveni practicile comerciale înșelătoare, asigurând astfel o piață
13:00
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți, înregistrând o creștere de 5,2% a Produsului Intern Brut în trimestrul III din 2025. Această evoluție arată că economia țării se află pe o tendință ascendentă, cu perspective pozitive pentru următoarele trimestre, pe fondul stabilizării piețelor interne și al cererii crescute atât pe
13:00
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 17 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 77 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 27 de
11:20
Din 2025, dobânda pentru prima locuință poate fi dedusă din impozitul pe venit până la 16.100 lei # Agro TV
Începând cu anul 2025, persoanele care contractează un credit pentru achiziția primei locuințe vor putea deduce dobânda achitată din venitul impozabil, până la 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată exclusiv celor care nu beneficiază de programe de stat, precum „Prima casă". Vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Victoria Belous, a explicat
11:00
Din cauza dificultăților economice și al schimbărilor climatice, fermierii sunt nevoiți să renunțe la cultura porumbului, iar această schimbare devine din ce în ce mai mult o necesitate economică. Dificultățile generate de schimbările climatice și scăderea rentabilității au determinat o adaptare forțată a agricultorilor, care caută soluții mai viabile și mai profitabile pentru a-și asigura
10:50
Beneficiile utilizării oțetului în gospodărie. O alternativă sustenabilă și eficientă la produsele de curățenie # Agro TV
Oțetul, a câștigat atenție ca alternativă sustenabilă și sigură pentru produsele de curățenie convenționale. Studiile recente arată că oțetul nu doar oferă o soluție eficientă în eliminarea murdăriei și bacteriilor, dar este și mai prietenos cu mediul, având un impact redus asupra poluării și resurselor naturale. În comparație cu produsele chimice tradiționale, oțetul reprezintă o
10:50
Numărul urșilor din România a înregistrat o creștere considerabilă în ultimele decenii, iar autoritățile semnalează că întâlnirile cu aceste animale în apropierea localităților sunt tot mai frecvente. Estimările oficiale arată că pe teritoriul țării trăiesc între circa 10 și 12 mii de urși, o cifră record pentru ultimele decenii. Deși această evoluție este un semn
10:50
Numărul elevilor care aleg învățământul profesional-tehnic în Republica Moldova a crescut cu 10% în ultimul an, un semnal pozitiv pentru acest sector educațional. Conform datelor Ministerului Educației, aproximativ 44.000 de tineri sunt acum înscriși în diverse programe de formare profesională, iar această creștere vine în contextul în care piața muncii cere tot mai mult specialiști
10:00
Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice, Dorin Recean va reprezenta APP în structura de conducere a Bursei Internaționale a Moldovei și va contribui la orientarea strategică a instituției, precum și la dialogul cu partenerii externi. APP subliniază că managementul bursei este format din profesioniști cu experiență atât la nivel local, cât și internațional, în
09:50
Statul va prelua toate activele Lukoil-Moldova de la Aeroportul Chișinău în următoarele 20 de zile # Agro TV
Toate bunurile companiei „Lukoil-Moldova" de la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi transmise în proprietatea statului în termen de 20 de zile. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, după o decizie a Consiliului pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova: ,, Hotărârea de azi vine
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 16 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 85 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 93 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3
13:50
Pentru mâine, se așteaptă cer parțial noros în întreaga țară. Vântul va bate din partea de Sud cu o viteză de 9 km/h. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +8 grade, iar minimele vor coborî la +0 grade. În Centrul țării se prognozează cer parțial noros, iar temperaturile vor
13:30
Partidul Acțiune și Solidaritate propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din instituțiile publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF și ANRCETI. Inițiativa legislativă a fost prezentată de deputata Larisa Novac, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit deputatei, salariile conducerii acestor instituții au crescut semnificativ în ultimii doi ani, ajungând până la 160.000
13:20
În ciuda celor mai severe înghețuri de primăvară din ultimii ani, pomicultorii din Moldova au reușit să protejeze recoltele, datorită tehnologiilor moderne implementate în sere și plantații. Un exemplu elocvent este al agricultorului Valeriu Matcovschi, care, grație investițiilor în sisteme avansate de protecție împotriva înghețului, a reușit să supraviețuiască acestă perioadă dificilă. Tehnologia de ultimă
13:10
Numărul salariaților din Republica Moldova a ajuns la 642.000 de persoane la finalul anului 2025, cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani. Creșterea, de aproximativ 9.500 de angajați față de anul precedent, este cea mai mare din ultimii trei ani, arată o analiză prezentată vineri de expertul economic Veaceslav Ioniță. VEACESLAV IONIȚĂ, expert economic:
12:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță nimicirea unui lot de 3,4 tone de ardei
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 21 de lei și 91 de bani, cu 12 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:10
Pe măsură ce sărbătorile se apropie, mulți moldoveni simt presiunea prețurilor ridicate, care fac ca pregătirea mesei festive să fie o provocare. Chiar și așa, tradițiile rămân importante, iar pe mesele de sărbătoare nu lipsesc preparatele clasice precum salatele, cozonacul, fructele sau alte bucate specifice acestei perioade. Bugetele mai restrânse nu împiedică dorința de a […] Articolul Cât sunt dispuși să scoată din buzunar moldovenii pentru masa de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
12:00
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat creșteri în octombrie 2025, însă importurile au avansat mult mai rapid, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a deficitului comercial, cu peste 30% față de perioada similară din 2024. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în continuare, țara cumpără din exterior mult mai mult decât reușește să vândă, […] Articolul Deficit comercial în creștere: importăm mult mai mult decât exportăm apare prima dată în AgroTV.
11:30
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei explozii produse într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, suburbie a municipiului Chișinău. Deflagrația a avut loc duminică, 14 decembrie, în jurul orei 18:00. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia a fost provocată de schimbătorul de căldură […] Articolul Explozie într-o locuință din Ciorescu: un mort și un rănit grav apare prima dată în AgroTV.
11:20
Vernisajul Vinului de Iarnă 2025 a reunit la Chișinău producători din Republica Moldova și pasionați de vin din diferite colțuri ale lumii, într-un cadru festiv. Desfășurat pe 12 decembrie, evenimentul ajuns la cea de-a XXIV-a ediție le-a oferit vizitatorilor prilejul de a descoperi vinuri de autor și noutăți din industria vitivinicolă, de a degusta cele […] Articolul Vernisajul Vinului de Iarnă 2025 – Vinuri și cocktailuri inedite apare prima dată în AgroTV.
11:20
Poliția din sudul Franței a intervenit vineri pentru a permite sacrificarea unui efectiv de peste 200 de vaci infectate cu dermatită nodulară, la o fermă din regiunea Ariège. Forțele de ordine au escortat medicii veterinari până la fermă, după ce protestatarii au încercat timp de mai multe zile să blocheze accesul acestora, potrivit agenției AFP. […] Articolul Proteste în Franța după decizia de sacrificare a peste 200 de vaci apare prima dată în AgroTV.
11:20
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au înregistrat o creștere în volum, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate continuă să limiteze câștigurile fermierilor. Concluzia apare într-o analiză realizată de expertul Iurie Rija, care a evaluat livrările externe din perioada iulie–noiembrie 2025. Potrivit datelor analizate, în primele cinci luni ale sezonului […] Articolul Grâul Moldovei: export mai mare, prețuri în scădere apare prima dată în AgroTV.
12 decembrie 2025
14:50
S-a dat startul plăților pentru compensațiile la încălzire 2025–2026: Cine și cât primește? # Agro TV
Autoritățile au dat startul plăților pentru compensațiile la încălzire destinate sezonului rece 2025–2026, vizând peste 600.000 de gospodării din întreaga țară. Sprijinul financiar variază între 500 și 1.000 de lei pe lună, în funcție de tipul de combustibil și de situația fiecărei familii, însă rămâne întrebarea cât de mult contează aceste sume în realitate. În […] Articolul S-a dat startul plăților pentru compensațiile la încălzire 2025–2026: Cine și cât primește? apare prima dată în AgroTV.
14:20
Pentru perioada 13-14 decembrie, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. În nord și centru se așteaptă ploi slabe, iar în sud cerul va rămâne doar înnorat. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 0 grade. Cerul va fi noros, cu ploi slabe, iar vântul […] Articolul Ploi slabe în nord și centru, cer noros în sud apare prima dată în AgroTV.
13:00
Inițiatorii proiectului de lege privind eliminarea TVA la gazele naturale susțin că măsura reprezintă nu doar o decizie economică, ci și un act de echitate socială menit să sprijine direct toate familiile din Republica Moldova. În condițiile în care programele de compensații sunt reduse, iar mulți cetățeni rămân fără ajutor, această inițiativă este descrisă ca […] Articolul Eliminarea TVA la gaz, propusă ca sprijin universal pentru cetățeni apare prima dată în AgroTV.
12:50
Vasile Costiuc a venit la ședința Parlamentului cu lapte și brânză, acuzând ANSA că ar fi dispus scoaterea de pe raft a unor produse lactate autohtone etichetate „bio”. Deputatul a cerut audierea șefului Agenției, susținând că decizia afectează producătorii locali. VASILE COSTIUC, președintele Partidului „Democrația Acasă”: „V-am adus câteva cadouri aici, lactate, produse bio, naturale, […] Articolul Vasile Costiuc a adus produse lactate la Parlament și solicită audierea șefului ANSA apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 13-15 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 03 de bani, cu 9 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 51 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:00
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu omologul său din Macedonia de Nord, Cvetan Tripunovski, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat schimbul de experiență în procesul de integrare europeană și consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe sectorul agricol și vitivinicol. În cadrul discuțiilor, Ludmila Catlabuga a […] Articolul Moldova și Macedonia de Nord consolidează cooperarea în agricultură apare prima dată în AgroTV.
10:50
Spania se confruntă cu una dintre cele mai grave alerte sanitare din ultimii ani, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană la mistreți. Deși virusul nu a ajuns în fermele comerciale, autoritățile iau în calcul sacrificarea preventivă a până la 80.000 de porci sănătoși pentru a evita o criză majoră în industria porcină, un […] Articolul Alertă sanitară în Spania: 80.000 de porci ar putea fi sacrificați preventiv apare prima dată în AgroTV.
09:50
ANSA a anunțat că un lot de peste 10 tone de margarină destinată industriei de cofetărie a fost declarat neconform și scos din uz după verificări de laborator. Controlul a fost inițiat în urma unei inspecții de rutină, în timpul căreia inspectorii au observat neconcordanțe în documentele de însoțire ale produsului. Pentru a preveni riscurile, […] Articolul ANSA a nimicit peste 10 tone de margarină pentru torturi: Care au fost cauzele? apare prima dată în AgroTV.
09:50
Republica Moldova a înregistrat în sezonul agricol 2025–2026 cele mai puternice rezultate din istoria exporturilor de floarea-soarelui, consolidându-și poziția de lider european pentru al doilea an consecutiv. În perioada august–noiembrie 2025, livrările de semințe de floarea-soarelui peste hotare au atins 271.618 tone, în creștere cu 29% față de sezonul precedent și cu 92% peste nivelul […] Articolul Republica Moldova rămâne lider la exportul de floarea-soarelui apare prima dată în AgroTV.
11 decembrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 12-14 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 94 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 12-14 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:20
Pentru mâine, se așteaptă ploi în toată țara. Vântul va bate din partea de Nord-Vest cu o viteză între 9 și 18 km pe oră. În Nordul țării va ploua, maximele vor ajunge până la +7 grade, iar minimele vor coborî la +6 grade. În Centrul țării ne așteptăm la precipitații, temperaturile vor varia între […] Articolul Vreme ploioasă în toată țara. Temperaturi scăzute și vânt moderat apare prima dată în AgroTV.
14:30
Moldovenii care revin cu traiul permanent în țară vor beneficia și în 2026 de scutiri la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și pentru un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prelungește cu încă un an mecanismul dedicat persoanelor din diasporă. ADRIAN GAVRILIȚĂ, ministrul Finanțelor: ,, Aprobarea avizului a proiectului de lege […] Articolul Scutirile de taxe pentru moldovenii din diasporă, extinse până în 2026 apare prima dată în AgroTV.
