Carburanți mai ieftini

14:30

Guvernul a avizat un nou proiect de lege care prevede o serie de facilități fiscale destinate stimulării mediului de afaceri, susținerii familiilor și alinierii unor prevederi legislative. Una dintre principalele măsuri este menținerea în 2026 a cotei zero la impozitul pe venit pentru profitul nedistribuit, aplicabilă companiilor cu o cifră de afaceri de până la […] Articolul Statul introduce noi facilități fiscale pentru antreprenori și familii apare prima dată în AgroTV.