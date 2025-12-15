BCE îngheață dobânzile pentru 2026: fără schimbări în politica monetară
Banca Mea, 15 decembrie 2025
Banca Centrală Europeană este așteptată să mențină neschimbate ratele dobânzilor atât la ședința din 18 decembrie, cât și pe parcursul anului 2026, arată sondajul realizat de Reuters în rândul a 96 de economiști. Prognozele indică o inflație scăzută și o economie suficient de rezilientă, ceea ce reduce presiunea pentru noi intervenții monetare, scrie Profit.ro. În prezent, BCE păstrează rata...
Banca Centrală Europeană este așteptată să mențină neschimbate ratele dobânzilor atât la ședința din 18 decembrie, cât și pe parcursul anului 2026, arată sondajul realizat de Reuters în rândul a 96 de economiști. Prognozele indică o inflație scăzută și o economie suficient de rezilientă, ceea ce reduce presiunea pentru noi intervenții monetare, scrie Profit.ro. În prezent, BCE păstrează rata...
Dacă deschizi cardul social Visa Sigur de la OTP Bank, poți primi un bonus de 200 de lei, acordat după ce în cont intră prima plată socială. Oferta este valabilă în perioada 1 decembrie 2025 – 31 martie 2026. Bonusul este virat automat, fără cereri suplimentare. După ce primești prima alocație, pensie sau altă plată socială în contul cardului, suma de 200 de lei este adăugată conform...
Serviciul Fiscal de Stat a publicat lista firmelor care pot fi supuse controalelor fiscale în anul 2026, precum și Strategia de control pentru anul viitor. Documentele pot fi consultate pe site-ul SFS, în secțiunea Acte normative. Potrivit Fiscului, controalele vor fi orientate către firmele și domeniile de activitate cu risc ridicat de neconformare fiscală, iar selecția nu se face la...
Uniunea Europeană va introduce, din iulie 2026, o taxă vamală de 3 euro pentru coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în statele membre, o măsură ce va afecta direct platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. Decizia a fost agreată de miniștrii de Finanțe ai UE, scrie digi24.ro. Măsura este una temporară și va fi aplicată până în 2028, când UE intenționează să elimine complet scutirea...
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # Banca Mea
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” , organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund, în cadrul proiectului PEPER: Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and...
FinComBank informează companiile că, în ultima perioadă, escrocii folosesc metode tot mai convingătoare pentru a obține acces la datele și fondurile firmelor. Infractorii se prezintă ca reprezentanți ai băncii, ai autorităților sau ai unor instituții de încredere și, cu un ton profesionist, încearcă să câștige încrederea angajaților. Cum acționează escrocii:– solicită instalarea unor aplicații...
Contoarele inteligente vor intra în casele moldovenilor: 100.000 de dispozitive vor fi instalate până în 2027 pentru facturi corecte și consum eficient # Banca Mea
Până în 2027, 100.000 de contoare inteligente vor fi instalate în casele moldovenilor, potrivit Ministerului Energiei. Proiectul-pilot, realizat împreună cu PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Italiei, va acoperi aproximativ 7% din consumatorii de energie electrică din țară. Primele rezultate ale studiului cost–beneficiu arată că tehnologia poate reduce erorile de facturare, permite măsurarea...
Guvernul anunță că 605.538 de gospodării, ceea ce reprezintă aproximativ 1.216.000 de cetățeni, vor beneficia de compensații la energie în sezonul rece. Mai bine de jumătate dintre gospodării vor primi compensația maximă – 800 lei pentru combustibili solizi și 1.000 lei pentru alte tipuri de energie. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, programul „Ajutor la contor”...
Clienții maib pot utiliza, începând de astăzi, o nouă metodă de autentificare și autorizare a tranzacțiilor în aplicația maibank, fără coduri din SMS. Soluția, denumită passkey, permite accesul în aplicație și confirmarea transferurilor direct prin Face ID sau amprentă, folosind biometria telefonului. Passkey reprezintă o cheie digitală stocată în siguranță pe dispozitivul utilizatorului. La autentificare sau autorizarea unei tranzacții, telefonul confirmă identitatea prin biometria integrată,...
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 3% în perioada ianuarie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată cele mai recente date statistice. Evoluția pozitivă reflectă investițiile realizate de companiile autohtone în modernizarea și extinderea capacităților de producție, precum și diversificarea activităților industriale . Principalul...
Interes ridicat pentru obligațiunile de stat: 51 milioane lei investiți prin eVMS.md la început de decembrie # Banca Mea
Platforma eVMS.md a atras investiții de 51,5 milioane lei în perioada 1–10 decembrie 2025, prin 717 tranzacții realizate de 566 de investitori — un nou semn al interesului tot mai mare pentru obligațiunile de stat ca instrument sigur de economisire. Cele mai căutate au fost obligațiunile cu maturitate de 2 ani și dobândă de 7,10%, care au cumulat 44,5 milioane lei. Obligațiunile pe 4 ani, cu...
Banca Națională a Moldovei a decis pe 11 decembrie 2025 să reducă rata de bază la 5% pe an. Aceasta este dobânda după care se orientează băncile atunci când stabilesc ratele la credite și depozite, iar o rată mai mică înseamnă, de obicei, credite mai accesibile. BNM a ajustat și alte dobânzi importante: 7% pentru creditele oferite băncilor peste noapte, 5,25% pentru operațiunile repo, 3% pentru...
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie 2025 este data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și achitarea impozitelor aferente lunii noiembrie. Este un termen important înainte de încheierea anului, atât pentru companii, cât și pentru persoanele care gestionează obligațiile financiare ale unei afaceri. Ce trebuie depus până la această dată: declarațiile pentru impozitul pe venit...
Argintul trece de 60 USD/uncie, cel mai ridicat nivel din istorie: cererea tehnologică depășește oferta # Banca Mea
Prețul argintului a urcat marți peste 60 de dolari uncia, un record istoric, impulsionat de cererea industrială tot mai mare și de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA, scrie digi24.ro. Investitorii se orientează către metalele prețioase pe fondul instabilității piețelor, iar posibila scădere a dobânzilor crește atractivitatea argintului. Cererea din industrie – mai ales pentru...
Sectorul bancar din Republica Moldova traversează una dintre cele mai solide perioade din ultimul deceniu, confirmă Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova, într-un interviu acordat Monitorului Fiscal. Potrivit acestuia, sistemul bancar este „solid, transparent, bine capitalizat și într-un proces accelerat de digitalizare”. La 30 septembrie 2025, activele totale au ajuns la...
Guvernul a decis să prelungească până la 31 decembrie 2026 mecanismul care oferă scutiri de taxe la import pentru moldovenii ce revin cu traiul permanent în țară. Măsura îi ajută pe cei din diaspora să-și aducă bunurile personale și un autovehicul fără a plăti taxe vamale. De facilități pot beneficia persoanele cu vârsta de peste 18 ani, care au cetățenia Republicii Moldova și au locuit în...
Guvernul înaintează modificări fiscale pentru 2026: noi facilități pentru IMM-uri, agricultură și energie regenerabilă # Banca Mea
Guvernul promovează un proiect de lege care introduce mai multe modificări fiscale pentru mediul antreprenorial și pentru contribuabili, cu scopul de a susține investițiile și de a simplifica procesele de conformare fiscală. Documentul urmează să fie votat în Parlament, iar prevederile ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026. Proiectul prevede menținerea în anul 2026 a zero cote la impozitul...
OTP Group, lider în topul celor mai mari bănci din Europa Centrală și de Est pentru al treilea an consecutiv # Banca Mea
OTP Group își menține poziția de lider regional în clasamentul The Banker Top 100 CEE Banks 2025, realizat de publicația financiară The Banker . Este al treilea an consecutiv în care grupul ocupă primul loc în regiune, după 2023 și 2024. Pe lângă poziția de top în Europa Centrală și de Est, OTP obține locul întâi la nivel național pentru Ungaria și Bulgaria . Totodată, membrii Grupului au...
Victoriabank anunță poziții deschise pentru funcția de Manager/Manageră Relații Clienți Retail în Chișinău și Cahul. Banca selectează candidați motivați, orientați spre clienți și rezultate. Principalele responsabilități includ consultanță în procesul de creditare, promovarea produselor și serviciilor bancare pentru persoane fizice și realizarea obiectivelor de vânzări. Beneficiile oferite...
22 decembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor de compensare a creșterii prețului la energia electrică pentru întreprinderile din Republica Moldova, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Măsura vizează finalizarea Programului de compensare aflat în etapa ultimelor procesări și plăți. Potrivit instituției, data-limită permite procesarea tuturor...
Moldovenii ar putea plăti mai mult pentru energie electrică: avertizează Ministerul Energiei # Banca Mea
Tariful la energia electrică ar putea crește, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să recurgă recent la energie de avarie, accesată în regim de urgență și achitată la preț stabilit ulterior. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit Realitatea.md. „Nu este energie cumpărată comercial, este energie accesată în situații de urgență, iar prețul...
Revolut le oferă foștilor angajați posibilitatea de a-și vinde acțiunile înapoi companiei la un discount de 30% față de ultima rundă de finanțare, rundă în care fintech-ul a fost evaluat la 75 miliarde de dolari, scrie zf.ro. Fintech-ul propune un preț de 966,74 dolari per acțiune, ceea ce plasează evaluarea tranzacției la aproximativ 52,5 miliarde dolari. Cu toate acestea, mulți dintre foștii...
TechZone, noul hub al companiilor și startup-urilor tech din Moldova, a fost lansat oficial la Bălți # Banca Mea
Republica Moldova a inaugurat recent TechZone – cel mai mare centru de instruire, inovare și dezvoltare tehnologică din țară, creat pentru a sprijini companiile industriale, startup-urile și formarea specialiștilor în domenii inginerești avansate. La evenimentul de deschidere au participat peste 150 de invitați: miniștri, ambasadori, lideri ai industriei, parteneri internaționali și...
Numărul companiilor germane aflate în insolvență crește la cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani # Banca Mea
Aproximativ 23.900 de firme din Germania ar urma să intre în faliment până la finalul lui 2025, conform unui raport al agenţiei de rating Creditreform. Această prognoză marchează o creștere de 8,3% față de 2024 şi ar reprezenta cel mai ridicat nivel înregistrat din 2014, scrie profit.ro. Raportul subliniază că firmele — în special cele mici și mijlocii — sunt presate de costuri ridicate (energie, salarii), dificultăți la accesul la credite și cerere internă slabă. 81,6% dintre cazurile anticipat...
FinComBank S.A. anunță un post vacant pentru funcția de Specialist Relații Publice și Comunicare în Departamentul Marketing. Rolul presupune elaborarea și implementarea strategiilor de promovare a brandului, redactarea comunicatelor și materialelor media, organizarea evenimentelor și colaborarea cu presa, furnizorii și agențiile creative. Candidatul selectat va analiza piața și va propune...
150 de locuri disponibile la seminarul online despre restituirea TVA: înregistrările sunt deschise # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat organizează instruirea online „Restituirea TVA: prevederi legale și aplicare practică”, care va avea loc pe 17 decembrie 2025, de la ora 10:00, cu o durată de aproximativ 2 ore. Evenimentul se desfășoară online și este destinat persoanelor care vor să înțeleagă simplu și corect cum funcționează procedura de restituire a TVA. În cadrul sesiunii vor fi explicate...
Aproximativ 74,7% dintre locuitorii Republicii Moldova nu au făcut economii în ultimele șase luni, arată un sondaj privind comportamentul financiar al populației. Nivelul de economisire rămâne scăzut, iar majoritatea gospodăriilor nu reușesc să pună bani deoparte în mod constant, scrie mold-street.com Dintre cei care economisesc, cash-ul este metoda preferată în proporție de 57,1%, urmat de...
45 de modele de case de marcat sunt scoase din uz. Ce trebuie să faci dacă încă le folosești # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 45 de modele de case de marcat nu vor mai putea fi folosite, deoarece au fost excluse din Registrul unic al ECC, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial . Unele modele sunt deja interzise, iar altele vor putea fi utilizate doar până la următoarele termene-limită:30 iunie 2026;30 septembrie 2026;30 noiembrie 2026;31 decembrie 2026. Asta înseamnă că...
În trimestrul III 2025, în Republica Moldova au fost raportate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante, cu 3,5% mai multe decât în trimestrul anterior, potrivit BNS. Rata locurilor vacante a urcat la 4,9%. Sectorul public deține aproape 39% din totalul joburilor disponibile . Cele mai multe posturi libere apar în: administrație publică și apărare – ~8,2 mii locuri; sănătate și asistență socială –...
Rezervele valutare ale Republicii Moldova au însumat 5,08 miliarde euro la 28 noiembrie 2025, potrivit datelor oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei. Față de sfârșitul lunii octombrie, suma s-a redus cu aproximativ 60 milioane euro. Scăderea a fost determinată, în principal, de plățile efectuate de stat pentru datoria externă, de retragerea rezervelor obligatorii în valută ale băncilor și de...
Care este cel mai bogat continent, unde oamenii își permit să muncească mai puțin. Analiza unui laureat Nobel # Banca Mea
Europa înregistrează o creștere economică mai lentă decât alte regiuni ale lumii, însă acest lucru nu este neapărat negativ, consideră economistul Joel Mokyr, laureat al Premiului Nobel pentru Economie 2025, scrie Profit.ro. Acesta afirmă că ritmul modest al economiei europene poate reflecta un grad înalt de dezvoltare și bunăstare: Europa este „cel mai bogat continent și locul în care se...
Banca Mondială a finanțat digitalizarea administrației publice din Moldova: 87 de procese au trecut la online # Banca Mea
Republica Moldova accelerează modernizarea sectorului public cu sprijinul Băncii Mondiale. Peste 87 de procese administrative au trecut în format digital – licențe, certificate, servicii sociale și consulat pentru diaspora. Rezultatul: mai puțină birocrație, costuri reduse și timp câștigat la interacțiunea cu instituțiile statului. În 2018 doar 25% dintre moldoveni accesau servicii publice...
În ianuarie–noiembrie 2025, fondurile de asigurare medicală obligatorie au acumulat peste 14,6 miliarde lei, cu 1,9 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Cea mai mare parte a banilor provine din contribuțiile procentuale din salarii — peste 8,5 miliarde lei, în creștere cu aproape 1 miliard. Primele în sumă fixă au adus 359 milioane lei, iar alte venituri, inclusiv cele...
Noua lege din România schimbă regulile în imobiliare: avansuri plafonate și promisiuni înscrise în Cartea Funciară # Banca Mea
Președintele Nicușor Dan a promulgat „Legea Nordis”, care limitează avansurile cerute la achiziția locuințelor noi și impune înscrierea promisiunilor de cumpărare în Cartea Funciară, scrie biziday.ro. Avansurile vor putea fi solicitate etapizat: maximum 5% la rezervare, 25% după finalizarea structurii de rezistență și 20% la stadiul instalațiilor, iar promisiunile de vânzare vor fi valabile...
Energbank își mărește echipa și caută un coleg sau o colegă care să se ocupe de dezvoltarea produselor destinate persoanelor fizice. Este un rol potrivit pentru cineva cu experiență în banking, cu viziune și dorință de a lucra la servicii care ajung direct la clienți. În această poziție vei lucra la dezvoltarea și optimizarea produselor retail, vei propune oferte comerciale și campanii, vei...
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile în ceea ce privește calitatea reglementării piețelor, arată cei mai recenți indicatori PMR ai Băncii Mondiale. Pentru anul 2025, scorul Moldovei este 1,67, în scădere cu 0,5 puncte față de 2019, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă într-o perioadă scurtă. Ce a influențat evoluția pozitivă? Țara a înregistrat rezultate mai bune datorită...
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere din 01–10 decembrie 2025, platforma eVMS.md a înregistrat investiții în valoare totală de 23 885 900 lei, conform datelor anunțate la 5 decembrie 2025. Pe parcursul perioadei, 318 investitori au realizat 383 de tranzacții, direcționând resursele către obligațiuni de stat pe termen mediu, astfel: 19 512 500 lei investiți în obligațiuni pe 2 ani,...
FinComBank facilitează accesul pensionarilor la bani: card social „Vârsta de Aur”, fără taxe de deservire # Banca Mea
Pensionarii pot încasa pensia direct pe card, fără drumuri suplimentare și fără comisioane lunare, prin cardul social „Vârsta de Aur” de la FinComBank. Soluția asigură o gestionare mai comodă a banilor și acces la plăți rapide în magazine fizice sau online. Cardul oferă dobândă anuală de 0,15% cu capitalizare lunară, ceea ce înseamnă că sumele păstrate pe card generează profit în timp....
Banca Națională a Moldovei a publicat Raportul privind stabilitatea financiară pentru 2024. Concluzia principală este una bună pentru cei care lucrează cu băncile: sistemul bancar a rămas solid și sigur, cu rezerve suficiente și cu un nivel redus al creditelor care nu au fost returnate la timp. În 2024 inflația medie a fost de 4,7%, adică scumpirile au existat, dar nu au ieșit de sub control....
Tot mai mulți moldoveni sunt activi pe piața muncii. În trimestrul III al anului 2025, 856.000 de persoane au avut un loc de muncă, în creștere cu peste 8% față de trimestrul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. În total, forța de muncă – adică persoanele apte de muncă și implicate pe piața economică – a ajuns la 887.000 de oameni, cu 7,6% mai mult decât în trimestrul...
Victoriabank anunță recrutarea unui Analist/Analiste Soluții Conversaționale în cadrul Direcției Customer Service. Rolul vizează dezvoltarea interacțiunilor digitale cu clienții și optimizarea instrumentelor automate de comunicare. Responsabilitățile includ identificarea oportunităților noi pentru soluții conversaționale, coordonarea proiectelor Chatbot, IVR și asistenților virtuali, precum și...
Moldova va crea un Consiliu Fiscal până în 2028: transparență și reguli mai clare în banii publici # Banca Mea
Republica Moldova urmează să instituie până în 2028 un Consiliu Fiscal independent, o instituție care va analiza și monitoriza politicile bugetare și prognozele economice ale statului. Scopul este creșterea transparenței, o mai bună planificare a cheltuielilor publice și alinierea la cerințele Uniunii Europene. Ministerul Finanțelor a început deja ajustarea legislației, în colaborare cu experți...
Răspuns la dominația dolarului: Europa dezvoltă un stablecoin în euro. Lansare estimată în 2026 # Banca Mea
Zece bănci europene, între care ING, UniCredit și BNP Paribas, au creat compania Qivalis pentru a lansa în semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă ancorată de euro, într-un demers ce urmărește creșterea autonomiei plăților în UE, transmite Reuters, citată de Agerpres, potrivit digi24.ro. La conducerea Qivalis a fost numit Jan-Oliver Sell, fost director al diviziei Coinbase Germania, cu experiență și în cadrul Binance. Funcția de președinte va fi ocupată de Howard Davies, fost președinte...
OTP Bank oferă credit imobiliar pentru locuințe în construcție: finanțare de până la 70% # Banca Mea
Dacă visezi la o casă a ta, dar locuința este încă în construcție, OTP Bank pune la dispoziție un credit imobiliar care te poate aduce mai aproape de mutare. Banca finanțează până la 70% din valoarea imobilului, astfel încât poți începe proiectul de achiziție fără să aștepți finalizarea lucrărilor. Clienții pot accesa sume de până la 6 000 000 MDL, cu o perioadă de rambursare de până la 30 de...
Maib a fost desemnată „Banca Anului în Moldova” de către publicația financiară internațională The Banker, pentru al șaptelea an la rând. Potrivit instituției, distincția confirmă poziția de lider a băncii pe piața locală, dar și ritmul accelerat al transformării digitale, investițiilor în tehnologii moderne și extinderii serviciilor accesibile pentru populație și companii. The Banker este una...
FinComBank anunță relocarea Agenției nr. 6 în mun. Bălți, într-un spațiu modern și accesibil, amplasat în Centrul Comercial Terminal, pe adresa str. Tâmplarilor 1A. Noua sucursală oferă clienților condiții mai confortabile pentru deservire și acces rapid la serviciile bancare. Clienții pot beneficia de servicii precum transferuri, schimb valutar, operațiuni pe conturi și alte servicii...
Un nou regim fiscal privind TVA intră în vigoare din 1 ianuarie 2026: taxare inversă pentru energie electrică și gaze naturale # Banca Mea
Din 1 ianuarie 2026, va intra în vigoare un nou regim fiscal pentru tranzacțiile cu energie electrică și gaze naturale, realizate între companii înregistrate ca plătitoare de TVA. Mecanismul se numește taxare inversă și este prevăzut de Legea nr.139/2025. În practică, TVA nu va mai fi achitată de vânzător, ci va fi calculată direct de cumpărător, care o va înregistra atât ca sumă colectată, cât și ca sumă deductibilă. Pe factură va apărea mențiunea „Taxare inversă”, fără indicarea valorii TVA. N...
Familiile din Republica Moldova nu vor mai primi compensații pentru energia electrică începând cu anul viitor, iar schema de suport se va orienta exclusiv către costurile de încălzire, cu prioritate pentru gospodăriile vulnerabile, scrie TV8.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că ultima compensare la lumină va fi inclusă în factura din luna decembrie, aferentă...
