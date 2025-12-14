Salariul minim crește la 6.300 lei: cum sunt protejați bugetarii plătiți sub acest prag

10:00

Din 1 ianuarie 2026, va intra în vigoare un nou regim fiscal pentru tranzacțiile cu energie electrică și gaze naturale, realizate între companii înregistrate ca plătitoare de TVA. Mecanismul se numește taxare inversă și este prevăzut de Legea nr.139/2025. În practică, TVA nu va mai fi achitată de vânzător, ci va fi calculată direct de cumpărător, care o va înregistra atât ca sumă colectată, cât și ca sumă deductibilă. Pe factură va apărea mențiunea „Taxare inversă”, fără indicarea valorii TVA. N...