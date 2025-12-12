Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică

16:00

EuroCreditBank anunță condiții mai avantajoase pentru creditele de nevoi personale, prin campania „CrediTARE – Pentru vise care contează”, dedicată celor care vor să-și realizeze planurile rapid și fără garanții materiale. Clienții pot accesa credite de până la 400 000 MDL, pe un termen de până la 60 de luni, cu o procedură simplificată și fără gaj. Dobânzile au fost reduse, pornind de la 9,50%...