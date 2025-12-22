După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier

17:00

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, va fi adus silit în fața instanței, după ce nu s-a prezentat la ședința de judecată. De această dată, Ciochină a anunțat că este bolnav cu mai puțin de o oră înainte de ora stabilită