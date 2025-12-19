Moldova, pe harta educației regionale – România domină clasamentul studenților străini
Politik, 19 decembrie 2025 21:10
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele ...
Acum o oră
21:10
Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și ...
21:10
Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși # Politik
Statele Unite au suspendat pe termen nedeterminat primirea cererilor pentru programul Green Card (Diversity Visa), în urma a două atacuri armate care au avut loc la campusurile Universității Brown și Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Anunțul a fost făcut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a precizat că decizia a fost luată ...
21:10
21:10
Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări # Politik
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav ...
21:10
Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor # Politik
Peste zece mii de persoane au semnat o petiție adresată președintelui Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită majorarea salariilor cadrelor didactice, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul educației. Mai exact, semnatarii cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor, prevăzută în proiectul Bugetului de stat ...
Acum 6 ore
16:10
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a anunțat că concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu, notează Moldova1. ...
16:10
Partidul Nostru atacă la Curtea Constituțională Legea camerelor agricole – Este abuzivă și neconstituțională # Politik
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și ...
16:10
În anul 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) a anulat 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen, dintre care 56 de cazuri au fost contestate în instanță. Până în prezent, ASP a obținut câștig de cauză în primă instanță în 8 dosare, fără a pierde vreun proces, iar celelalte cauze se află ...
Acum 12 ore
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 19 decembrie, pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni" și considerat un simbol al milosteniei, al generozității și al faptelor bune, ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor. Sărbătoarea este importantă pentru credincioși, fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ecumenic. Ziua de 19 decembrie este ...
10:50
Patru fracțiuni din opoziție contestă la Curtea Constituțională decretele privind numirea emisarilor prezidențiali # Politik
Liderii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă" și „Alternativa" – au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă decretele prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Potrivit sesizării, funcția de emisar special nu este prevăzută de legislație, iar instituirea acesteia prin ...
10:50
Scandal pe legea moratoriului în agricultură – Forța Fermierilor spune că nu a fost consultată # Politik
Alexandru Bădărău, președintele Asociației Forța Fermierilor, dezminte declarațiile făcute de deputatul Alex Trubca privind consultarea proiectului de lege referitor la moratoriul regional asupra executărilor silite ale fermierilor, una dintre revendicările protestului din 10 decembrie 2025. Într-o declarație publică, Bădărău precizează că afirmația deputatului este falsă și creează confuzie în rândul fermierilor. „Această afirmație este complet ...
10:50
Statul a lansat licitația pentru centrale eoliene de 170 MW cu sisteme de stocare de 44 MWh # Politik
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și pe pagina Ministerului Energiei. Investitorii pot solicita clarificări până la 1 februarie 2026, iar conferința investitorilor este programată pentru 29 ...
Ieri
21:40
Premierul Munteanu a vizitat UTA -Găgăuzia – Șeful executivului nu s-a întâlnit cu conducerea Autonomiei, dar a discutat cu mai mulți primari # Politik
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Comrat unde s-a întâlnit cu mai mulți primari din regiune. Premierul Munteanu a descris prima sa vizită de lucru în UTA Găgăuzia, efectuată pe 18 decembrie, drept „o zi plină și rodnică", axată pe dialog direct cu primarii, antreprenorii și copiii din regiune. Premierul a precizat că, ...
21:40
Legislativul a instituit o nouă comisie parlamentară care va supraveghea politica de reintegrare a Republicii Moldova # Politik
Parlamentul va avea o Comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Decizia privind crearea acesteia, precum și componența nominală, a fost adoptată de Legislativ în ședința din 18 decembrie. Comisia va avea 11 membri: șase reprezentanți ai majorității parlamentare și cinci deputați din opoziție. Aceasta va fi ...
21:40
Protest al fermierilor la Curtea de Apel Chișinău – Au solicitat eliberarea a doi agricultori # Politik
Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este ...
21:30
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor micro și mici, afectați grav de calamitățile naturale din anii 2024–2025. Inițiativa legislativă se află pe ordinea de zi a Legislativului și are drept scop prevenirea falimentului în lanț în sectorul ...
21:30
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 – Opoziția a criticat proiectul de lege promovat de PAS # Politik
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie. Președintel Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat în plen că ...
21:30
Atac cu drone la frontiera moldo-ucraineană – Două puncte de trecere și-au sistat activitatea # Politik
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni ...
21:30
Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, a fost demis de la conducerea Direcției juridice a Parlamentului # Politik
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului Republicii Moldova, la aproape un an și jumătate de când a fost reținut într-un dosar de trădare de patrie. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, decizia de eliberare a fost luată în ziua în care Ion Creangă a atins ...
16:00
Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul # Politik
Republica Moldova a făcut un nou pas în modernizarea administrației vamale, după ce directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a semnat la Bruxelles un Memorandum de Înțelegere privind schimbul electronic de date cu Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene. Documentul a fost semnat în cadrul ceremoniei oficiale organizate la sediul Comisiei Europene, în contextul inițiativei ...
16:00
Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației # Politik
Centura orașului Vulcănești a fost deschisă circulației Evenimentul s-a desfășurat în prezența Viceprim-ministrului, domnul Vladimir Bolea, secretarul de stat în domeniul infrastructurii rutiere, Nicolai Mîndra, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Alexandru Gronic, directorul general AND, Ștefan Popa, precum și a reprezentanților antreprenorilor. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort ...
15:40
Deputații au adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează mecanismul de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă. Inițiativa a fost votată de 56 de deputați. Proiectul are drept scop alinierea activității Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale ale Organizației Internaționale a ...
15:40
Regiunea transnistreană în stare de urgență economică – Valeriu Chiveri: „Nu este o problemă politică, ci una tehnică” # Politik
În regiunea transnistreană a fost instituit joi, 18 decembrie, regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost aprobată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem, prin decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski, care va intra în vigoare în această seară, notează jurnaliştii de la Zona de Securitate. Anunțul ...
14:20
Energia scumpă aduce câștiguri uriașe – Întreprinderile de stat raportează profituri de sute de milioane # Politik
În prima jumătate a acestui an, cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entitățile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanțelor. Lider la profit între întreprinderile statului a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă cu furnizarea centralizată de energie electrică și gaze natural) cu ...
14:10
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate" Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale ...
12:20
Vremuri grele pentru ministrul Catlabuga – Așteptată în Parlament la a doua moțiune simplă # Politik
Deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară și membru al Partidului Nostru, a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Documentul a fost semnat de 42 de deputați din diverse fracțiuni de opoziție. În textul moțiunii, parlamentarii critică Ministerul Agriculturii pentru lipsa unor ...
12:20
Republica Moldova urmează să negocieze cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova a fost aprobat de ...
12:20
35 de ani de la fondarea Poliției Naționale – Mai mulți colaboratori au primit grade speciale # Politik
Joi, 18 decembrie 2025, în R. Moldova este marcată aniversarea a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale. Viorel Cernǎuțeanu, șeful Poliției Naționale, a mulțumit tuturor polițiștilor aflați în serviciu pentru profesionalism, solidaritate și angajamentul față de siguranța comunității. „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ...
12:20

12:20
Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” # Politik
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia ... Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” The post Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” appeared first on Politik.
12:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici utilizează termenii ”eco”, ”bio”, ”ecologic” și ”organic” în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate, informează telegraph.md, cu referire la IPN. Anunțul a fost făcut la un briefing de presă organizat în 16 decembrie, ... Statul va verifica folosirea termenilor ”eco” și ”bio” pe produse The post Statul va verifica folosirea termenilor ”eco” și ”bio” pe produse appeared first on Politik.
12:20
FMI trage semnalul de alarmă – Procuratura Anticorupție trebuie întărită, iar BNM apărată de influențe # Politik
Fondul Monetar Internațional a analizat îndeaproape evoluția evenimentelor de la Bănca Națională a Moldovei, precum și de la Procuratura Anticorupție, fără ca aceste evenimente să blocheze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Precizarea a fost făcută de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, întrebată dacă aceste evoluții au generat reticență din partea instituției ... FMI trage semnalul de alarmă – Procuratura Anticorupție trebuie întărită, iar BNM apărată de influențe The post FMI trage semnalul de alarmă – Procuratura Anticorupție trebuie întărită, iar BNM apărată de influențe appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Guvernul declară că vrea să încurajeze creșterea natalității – indemnizația pentru nou-născuți va fi majorată din 2026 # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, măsură care se va aplica pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit documentului, indemnizația va crește cu 536 de lei, de la 21.350 de lei la 21.886 de lei. Noua formulă de ... Guvernul declară că vrea să încurajeze creșterea natalității – indemnizația pentru nou-născuți va fi majorată din 2026 The post Guvernul declară că vrea să încurajeze creșterea natalității – indemnizația pentru nou-născuți va fi majorată din 2026 appeared first on Politik.
15:50
Autoritățile evită decizii grăbite în privința scandaloasei Legi PACCO: analiza avizului Comisiei de la Veneția este în desfășurare # Politik
Guvernul nu ia, deocamdată, o decizie finală privind Legea PACCO și fuziunea dintre Procuratura Anticorupție și PCCOCS. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că autoritățile se află într-o etapă de analiză aprofundată a avizului Comisiei de la Veneția, iar eventualele modificări ale proiectului vor fi stabilite doar după consultări și evaluări suplimentare. Potrivit ministrului, un ... Autoritățile evită decizii grăbite în privința scandaloasei Legi PACCO: analiza avizului Comisiei de la Veneția este în desfășurare The post Autoritățile evită decizii grăbite în privința scandaloasei Legi PACCO: analiza avizului Comisiei de la Veneția este în desfășurare appeared first on Politik.
14:10
După o perioadă lungă de știri economice negative, Biroul Național de Statistică a adus, în sfârșit, o veste bună: în trimestrul III 2025, PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 5,2% față de aceeași perioadă din 2024. Este o cifră care arată bine și care trebuie salutată.Dar, pentru a o înțelege corect, este important să vedem ce stă ... Minut Economic: 5,2% creștere economică, vești bune, dar fără entuziasm excesiv The post Minut Economic: 5,2% creștere economică, vești bune, dar fără entuziasm excesiv appeared first on Politik.
14:00
Guvernul alocă peste 385 de milioane de lei pentru extinderea creșelor în 2026-2027: până la 5.000 de locuri noi pentru copii # Politik
Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va investi 385,7 milioane de lei în extinderea rețelei de creșe publice în anii 2026 și 2027, prin Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”. Potrivit autorităților, scopul este de a crea până la 5.000 de noi locuri pentru copii, prin extinderea grupelor existente, ... Guvernul alocă peste 385 de milioane de lei pentru extinderea creșelor în 2026-2027: până la 5.000 de locuri noi pentru copii The post Guvernul alocă peste 385 de milioane de lei pentru extinderea creșelor în 2026-2027: până la 5.000 de locuri noi pentru copii appeared first on Politik.
13:40
Autoritățile analizează convertirea datoriilor către fermieri în obligațiuni de stat – o propunere care ar putea debloca accesul la credite bancare # Politik
Autoritățile din Republica Moldova au început să evalueze o idee care, dacă va fi pusă în practică, i-ar putea ajuta să-și echilibreze situația gravă în care se află. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță a declarat pentru politik.md, că se analizează posibilitatea convertirii datoriilor pe care statul le are față de agricultori în obligațiuni de stat, instrumente ... Autoritățile analizează convertirea datoriilor către fermieri în obligațiuni de stat – o propunere care ar putea debloca accesul la credite bancare The post Autoritățile analizează convertirea datoriilor către fermieri în obligațiuni de stat – o propunere care ar putea debloca accesul la credite bancare appeared first on Politik.
09:50
SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state – Autoritǎțile americane invocǎ riscuri de securitate # Politik
SUA vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul prevede ... SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state – Autoritǎțile americane invocǎ riscuri de securitate The post SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state – Autoritǎțile americane invocǎ riscuri de securitate appeared first on Politik.
09:50
Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației – Reacția ministrului Gavriliță # Politik
Noi dispute în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru 2026, care a fost votat săptămâna trecută în prima lectură de deputații PAS. Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici dure cu președintele Comisiei pentru economie, buget și ... Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației – Reacția ministrului Gavriliță The post Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației – Reacția ministrului Gavriliță appeared first on Politik.
09:50
Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții – Ce le-a promis agricultorilor # Politik
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit la Cahul cu fermieri care se confruntă cu dificultăți de plată în relația cu instituțiile financiare. Discuțiile au vizat proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu temporar, aflat în proces de elaborare și consultare interinstituțională, menit să ofere fermierilor un răgaz pentru ajustarea cadrului de reglementare ... Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții – Ce le-a promis agricultorilor The post Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții – Ce le-a promis agricultorilor appeared first on Politik.
16 decembrie 2025
20:00
Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții – Asociațiile agricole propun autorităților conversia datoriilor în obligațiuni de stat # Politik
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat, care ar putea fi utilizate drept garanții pentru accesarea creditelor bancare. Propunerea a fost discutată în cadrul consultărilor pe marginea proiectului bugetului, în contextul acumulării restanțelor la plata subvențiilor în sectorul agricol. Vitalie Obrijan, reprezentant al asociației Moldova Fruct, a sugerat emiterea ... Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții – Asociațiile agricole propun autorităților conversia datoriilor în obligațiuni de stat The post Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții – Asociațiile agricole propun autorităților conversia datoriilor în obligațiuni de stat appeared first on Politik.
19:50
Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că statul este obligat să acționeze # Politik
În mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova, cadrele didactice au desfășurat astăzi, 16 decembrie, flashmob, prin care au cerut soluții concrete pentru majorarea salariilor din educație, în contextul examinării proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026. În timpul pauzelor, profesorii au ridicat foi albe, ca simbol al demnității profesionale, și au citit ... Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că statul este obligat să acționeze The post Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că statul este obligat să acționeze appeared first on Politik.
19:50
Tariful de distribuție a gazelor naturale va fi uniform la nivel național, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noul mecanism introduce tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor ... ANRE uniformizează tariful pentru distribuția gazului pentru toți operatorii pe piață The post ANRE uniformizează tariful pentru distribuția gazului pentru toți operatorii pe piață appeared first on Politik.
13:20
Republica Moldova începe discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză pe trei dintre cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe, fiind considerate nucleul negocierilor de aderare și sunt definitorii pentru orice stat membru al UE. Anunțul a fost făcut de ... Negocierile de aderare prind contur – Moldova deschide discuții pe trei clustere cu UE The post Negocierile de aderare prind contur – Moldova deschide discuții pe trei clustere cu UE appeared first on Politik.
13:20
Avertisment dur de la Comisia de la Veneția – Inițiativa PAS privind legea PACCO riscă să afecteze anchetele anticorupție # Politik
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei au emis un aviz comun privind proiectul de lege al majorității PAS referitor la crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), prin lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Avizul ... Avertisment dur de la Comisia de la Veneția – Inițiativa PAS privind legea PACCO riscă să afecteze anchetele anticorupție The post Avertisment dur de la Comisia de la Veneția – Inițiativa PAS privind legea PACCO riscă să afecteze anchetele anticorupție appeared first on Politik.
13:20
Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom – Cel efectuat recent nu reflectă achizițiile de gaz și păcură din 2021-2024 # Politik
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a solicitat Curții de Conturi inițierea unui audit amplu și aprofundat privind modul de procurare și furnizare a gazelor naturale și păcurii în perioada 2021–2024 inclusiv, utilizând un drept prevăzut expres de Legea Curții de Conturi. Gaik Vartanean, deputat MAN, a declarat că raportul de audit al Curții de Conturi privind gestionarea ... Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom – Cel efectuat recent nu reflectă achizițiile de gaz și păcură din 2021-2024 The post Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom – Cel efectuat recent nu reflectă achizițiile de gaz și păcură din 2021-2024 appeared first on Politik.
13:20
Ministrul Finanțelor – Bugetul pe 2026 nu permite majorarea salariilor profesorilor, există riscuri financiare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că revendicările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt întemeiate, însă contextul bugetar actual nu permite satisfacerea acestora fără riscuri financiare. Potrivit oficialului, acceptarea cererilor în acest moment ar fi echivalentă cu „salarii pe datorie”. „Solicitările sindicatelor privind majorările sunt pertinente. Am avut câteva consultări cu sindicatele la minister. ... Ministrul Finanțelor – Bugetul pe 2026 nu permite majorarea salariilor profesorilor, există riscuri financiare The post Ministrul Finanțelor – Bugetul pe 2026 nu permite majorarea salariilor profesorilor, există riscuri financiare appeared first on Politik.
13:20
Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși # Politik
Din anul 2028, Republica Moldova va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul sistemului existent în România, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR),notează MOLDPRES. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un an și așa mai departe. Aceste tipuri de taxe ... Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși The post Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși appeared first on Politik.
15 decembrie 2025
19:40
Paisprezece clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35 000 de metri pătrați, vor fi supuse procesului de reabilitare energetică în cadrul proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Majoritatea clădirilor vizate sunt spitale raionale situate în Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni ... Investiții externe în sănătate – Reabilitare energetică pentru 14 clădiri medicale The post Investiții externe în sănătate – Reabilitare energetică pentru 14 clădiri medicale appeared first on Politik.
19:40
Guvernul urmează să voteze în ședința de miercuri o nouă modificare a Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2025, document care arată o redistribuire a banilor publici, cu accent clar pe întreținere curentă și mai puțin pe reabilitare strategică a infrastructurii rutiere. Potrivit proiectului, Fondul rutier ajunge la 2,598 miliarde lei, însă peste ... Fondul Rutier sub lupă – Banii se duc mai mult pe întreținere decât pe proiecte majore The post Fondul Rutier sub lupă – Banii se duc mai mult pe întreținere decât pe proiecte majore appeared first on Politik.
