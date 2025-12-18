Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul
Politik, 18 decembrie 2025 16:00
Republica Moldova a făcut un nou pas în modernizarea administrației vamale, după ce directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a semnat la Bruxelles un Memorandum de Înțelegere privind schimbul electronic de date cu Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene. Documentul a fost semnat în cadrul ceremoniei oficiale organizate la sediul Comisiei Europene, în contextul inițiativei ...
Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul # Politik
Republica Moldova a făcut un nou pas în modernizarea administrației vamale, după ce directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a semnat la Bruxelles un Memorandum de Înțelegere privind schimbul electronic de date cu Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene. Documentul a fost semnat în cadrul ceremoniei oficiale organizate la sediul Comisiei Europene, în contextul inițiativei ...
Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației # Politik
Centura orașului Vulcănești a fost deschisă circulației Evenimentul s-a desfășurat în prezența Viceprim-ministrului, domnul Vladimir Bolea, secretarul de stat în domeniul infrastructurii rutiere, Nicolai Mîndra, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Alexandru Gronic, directorul general AND, Ștefan Popa, precum și a reprezentanților antreprenorilor. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort ...
Acum 30 minute
15:40
Deputații au adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează mecanismul de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă. Inițiativa a fost votată de 56 de deputați. Proiectul are drept scop alinierea activității Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale ale Organizației Internaționale a ...
15:40
Regiunea transnistreană în stare de urgență economică – Valeriu Chiveri: „Nu este o problemă politică, ci una tehnică” # Politik
În regiunea transnistreană a fost instituit joi, 18 decembrie, regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost aprobată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem, prin decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski, care va intra în vigoare în această seară, notează jurnaliştii de la Zona de Securitate. Anunțul ...
Acum 2 ore
14:20
Energia scumpă aduce câștiguri uriașe – Întreprinderile de stat raportează profituri de sute de milioane # Politik
În prima jumătate a acestui an, cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entitățile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanțelor. Lider la profit între întreprinderile statului a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă cu furnizarea centralizată de energie electrică și gaze natural) cu ...
14:10
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate" Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale ...
Acum 4 ore
12:20
Vremuri grele pentru ministrul Catlabuga – Așteptată în Parlament la a doua moțiune simplă # Politik
Deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară și membru al Partidului Nostru, a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Documentul a fost semnat de 42 de deputați din diverse fracțiuni de opoziție. În textul moțiunii, parlamentarii critică Ministerul Agriculturii pentru lipsa unor ...
12:20
Republica Moldova urmează să negocieze cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova a fost aprobat de ...
12:20
35 de ani de la fondarea Poliției Naționale – Mai mulți colaboratori au primit grade speciale # Politik
Joi, 18 decembrie 2025, în R. Moldova este marcată aniversarea a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale. Viorel Cernǎuțeanu, șeful Poliției Naționale, a mulțumit tuturor polițiștilor aflați în serviciu pentru profesionalism, solidaritate și angajamentul față de siguranța comunității. „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ...
12:20
Fondul Monetar Internațional atrage atenția asupra ineficienței cheltuirii banilor publici în Republica Moldova și a problemelor cronice de planificare bugetară. Declarațiile au fost făcute de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, care a răspuns la întrebarea privind modul în care autoritățile gestionează fondurile publice. Potrivit reprezentantei FMI, prioritizarea investițiilor trebuie realizată cu maximă ...
12:20
Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” # Politik
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia ...
12:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici utilizează termenii "eco", "bio", "ecologic" și "organic" în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate, informează telegraph.md, cu referire la IPN. Anunțul a fost făcut la un briefing de presă organizat în 16 decembrie, ...
12:20
FMI trage semnalul de alarmă – Procuratura Anticorupție trebuie întărită, iar BNM apărată de influențe # Politik
Fondul Monetar Internațional a analizat îndeaproape evoluția evenimentelor de la Bănca Națională a Moldovei, precum și de la Procuratura Anticorupție, fără ca aceste evenimente să blocheze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Precizarea a fost făcută de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, întrebată dacă aceste evoluții au generat reticență din partea instituției ...
Acum 24 ore
16:30
Guvernul declară că vrea să încurajeze creșterea natalității – indemnizația pentru nou-născuți va fi majorată din 2026 # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, măsură care se va aplica pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit documentului, indemnizația va crește cu 536 de lei, de la 21.350 de lei la 21.886 de lei. Noua formulă de ...
Ieri
15:50
Autoritățile evită decizii grăbite în privința scandaloasei Legi PACCO: analiza avizului Comisiei de la Veneția este în desfășurare # Politik
Guvernul nu ia, deocamdată, o decizie finală privind Legea PACCO și fuziunea dintre Procuratura Anticorupție și PCCOCS. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că autoritățile se află într-o etapă de analiză aprofundată a avizului Comisiei de la Veneția, iar eventualele modificări ale proiectului vor fi stabilite doar după consultări și evaluări suplimentare. Potrivit ministrului, un ...
14:10
După o perioadă lungă de știri economice negative, Biroul Național de Statistică a adus, în sfârșit, o veste bună: în trimestrul III 2025, PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 5,2% față de aceeași perioadă din 2024. Este o cifră care arată bine și care trebuie salutată.Dar, pentru a o înțelege corect, este important să vedem ce stă ...
14:00
Guvernul alocă peste 385 de milioane de lei pentru extinderea creșelor în 2026-2027: până la 5.000 de locuri noi pentru copii # Politik
Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va investi 385,7 milioane de lei în extinderea rețelei de creșe publice în anii 2026 și 2027, prin Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe". Potrivit autorităților, scopul este de a crea până la 5.000 de noi locuri pentru copii, prin extinderea grupelor existente, ...
13:40
Autoritățile analizează convertirea datoriilor către fermieri în obligațiuni de stat – o propunere care ar putea debloca accesul la credite bancare # Politik
Autoritățile din Republica Moldova au început să evalueze o idee care, dacă va fi pusă în practică, i-ar putea ajuta să-și echilibreze situația gravă în care se află. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță a declarat pentru politik.md, că se analizează posibilitatea convertirii datoriilor pe care statul le are față de agricultori în obligațiuni de stat, instrumente ...
09:50
SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state – Autoritǎțile americane invocǎ riscuri de securitate # Politik
SUA vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentul prevede ...
09:50
Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației – Reacția ministrului Gavriliță # Politik
Noi dispute în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru 2026, care a fost votat săptămâna trecută în prima lectură de deputații PAS. Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici dure cu președintele Comisiei pentru economie, buget și ...
09:50
Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții – Ce le-a promis agricultorilor # Politik
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit la Cahul cu fermieri care se confruntă cu dificultăți de plată în relația cu instituțiile financiare. Discuțiile au vizat proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu temporar, aflat în proces de elaborare și consultare interinstituțională, menit să ofere fermierilor un răgaz pentru ajustarea cadrului de reglementare ...
16 decembrie 2025
20:00
Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții – Asociațiile agricole propun autorităților conversia datoriilor în obligațiuni de stat # Politik
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat, care ar putea fi utilizate drept garanții pentru accesarea creditelor bancare. Propunerea a fost discutată în cadrul consultărilor pe marginea proiectului bugetului, în contextul acumulării restanțelor la plata subvențiilor în sectorul agricol. Vitalie Obrijan, reprezentant al asociației Moldova Fruct, a sugerat emiterea ...
19:50
Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că statul este obligat să acționeze # Politik
În mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova, cadrele didactice au desfășurat astăzi, 16 decembrie, flashmob, prin care au cerut soluții concrete pentru majorarea salariilor din educație, în contextul examinării proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026. În timpul pauzelor, profesorii au ridicat foi albe, ca simbol al demnității profesionale, și au citit ...
19:50
Tariful de distribuție a gazelor naturale va fi uniform la nivel național, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noul mecanism introduce tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor ...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Republica Moldova începe discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză pe trei dintre cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe, fiind considerate nucleul negocierilor de aderare și sunt definitorii pentru orice stat membru al UE. Anunțul a fost făcut de ...
13:20
Avertisment dur de la Comisia de la Veneția – Inițiativa PAS privind legea PACCO riscă să afecteze anchetele anticorupție # Politik
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei au emis un aviz comun privind proiectul de lege al majorității PAS referitor la crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), prin lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Avizul ...
13:20
Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom – Cel efectuat recent nu reflectă achizițiile de gaz și păcură din 2021-2024 # Politik
Fracțiunea parlamentară „Alternativa" a solicitat Curții de Conturi inițierea unui audit amplu și aprofundat privind modul de procurare și furnizare a gazelor naturale și păcurii în perioada 2021–2024 inclusiv, utilizând un drept prevăzut expres de Legea Curții de Conturi. Gaik Vartanean, deputat MAN, a declarat că raportul de audit al Curții de Conturi privind gestionarea ...
13:20
Ministrul Finanțelor – Bugetul pe 2026 nu permite majorarea salariilor profesorilor, există riscuri financiare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță
13:20
Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși # Politik
Din anul 2028, Republica Moldova va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul sistemului existent în România, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR),notează MOLDPRES. „Vom avea taxe pe zile de utilizare a drumurilor: pentru o zi, o săptămână, un an și așa mai departe. Aceste tipuri de taxe ... Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși The post Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru utilizarea drumurilor naționale în funcție de frecvență și de kilometrii parcurși appeared first on Politik.
15 decembrie 2025
19:40
Paisprezece clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35 000 de metri pătrați, vor fi supuse procesului de reabilitare energetică în cadrul proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Majoritatea clădirilor vizate sunt spitale raionale situate în Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni ... Investiții externe în sănătate – Reabilitare energetică pentru 14 clădiri medicale The post Investiții externe în sănătate – Reabilitare energetică pentru 14 clădiri medicale appeared first on Politik.
19:40
Guvernul urmează să voteze în ședința de miercuri o nouă modificare a Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2025, document care arată o redistribuire a banilor publici, cu accent clar pe întreținere curentă și mai puțin pe reabilitare strategică a infrastructurii rutiere. Potrivit proiectului, Fondul rutier ajunge la 2,598 miliarde lei, însă peste ... Fondul Rutier sub lupă – Banii se duc mai mult pe întreținere decât pe proiecte majore The post Fondul Rutier sub lupă – Banii se duc mai mult pe întreținere decât pe proiecte majore appeared first on Politik.
19:40
Agenția Servicii Publice a depistat, în ultimii trei ani, cel puțin 100 de cazuri de tentative de obținere frauduloasă a cetățeniei Republicii Moldova, folosind acte falsificate, date inventate sau istorii personale construite artificial. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu. Potrivit acestuia, fenomenul a fost favorizat de faptul că aproximativ 90% din cereri ... Măsuri mai dure la ASP pentru a preveni obținerea frauduloasă a cetățeniei The post Măsuri mai dure la ASP pentru a preveni obținerea frauduloasă a cetățeniei appeared first on Politik.
19:40
Fostul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, generalul, Vasile Popa, și unul dintre adjuncții săi, eliberați din funcție prin decrete semnate de președintele Sandu, au ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. ANI a inițiat controlul averii și al intereselor personale ale celor doi, în urma unei sesizări depuse la două zile ... Generalul Vasile Popa, verificat de ANI – Ce spune fostul șef al SPPS The post Generalul Vasile Popa, verificat de ANI – Ce spune fostul șef al SPPS appeared first on Politik.
19:10
Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei # Politik
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat luni, 15 decembrie, înregistrarea oficială a Bursei Internaționale a Moldovei (BIM) la Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul consiliului de administrație al bursei, fostul premier Dorin Recean a fost numit membru, reprezentând APP. Potrivit APP, BIM va contribui la diversificarea surselor de finanțare pentru companii, la creșterea accesului la ... Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei The post Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei appeared first on Politik.
19:10
Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați # Politik
Forțele de ordine din regiunea transnistreană desfășoară acțiuni operative pe mai multe obiective comerciale, inclusiv la rețeaua de magazine „Haitek”, precum și la mai multe cafenele și restaurante. Potrivit informațiilor oficiale, verificările au loc în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de eschivare de la plata impozitelor. În prezent, la locațiile vizate activează grupuri de ... Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați The post Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați appeared first on Politik.
19:10
Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului # Politik
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis refuzul aprobării activității investiționale a SRL Lukoil Moldova pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău a fost preluată de companie. Anunțul a ... Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului The post Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului appeared first on Politik.
17:10
În regiunea transnistreană a fost luată decizia de a introduce starea de urgență în economie. Ca motiv sunt invocate dificultățile legate de aprovizionarea cu gaz natural și riscul unui deficit. Decizia a fost comunicată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe prin videoconferință la care a participat conducerea regiunii, notează IPN Despre introducerea stării de ... Criză energetică la Tiraspol – Transnistria declară stare de urgență în economie The post Criză energetică la Tiraspol – Transnistria declară stare de urgență în economie appeared first on Politik.
17:10
Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile # Politik
Marți, 16 decembrie, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală în instituțiile educaționale din întreaga țară. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice vor ridica o foaie albă și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la ... Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile The post Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile appeared first on Politik.
12:20
Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor # Politik
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au intrat într-o zonă de echilibru cantitativ, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate limitează câștigurile fermierilor și traderilor. Concluzia apare în analiza economistului Iurie Rija, care a examinat evoluția livrărilor externe în perioada iulie–noiembrie 2025, notează bani.md Potrivit datelor, în primele cinci luni ale ... Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor The post Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor appeared first on Politik.
12:10
Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE),Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației ... Plafonare salarială pentru șefii ANRE, CNPF și ANRCETI – Proiectul propus de deputați The post Plafonare salarială pentru șefii ANRE, CNPF și ANRCETI – Proiectul propus de deputați appeared first on Politik.
12:10
Începând de astăzi, beneficiarii compensațiilor pentru energia utilizată în sezonul rece 2025–2026 pot ridica plățile de la oficiile poștale din Republica Moldova. Pentru a primi banii, cetățenii trebuie să prezinte buletinul de identitate. Plățile prin oficiile poștale sunt destinate persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru primirea compensațiilor. Cei care au optat pentru ... Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică de astăzi de la poștă The post Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică de astăzi de la poștă appeared first on Politik.
12:10
Peste 700 de permise de conducere ar urma sǎ fie anulate de Agenția Servicii Publice (ASP),a anunțat directorul instituției, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Se întâmplǎ dupǎ descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic, a declarat acesta. Mircea ... ASP face curățenie – Peste 700 de permise de conducere, pe cale de a fi anulate The post ASP face curățenie – Peste 700 de permise de conducere, pe cale de a fi anulate appeared first on Politik.
12:10
Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # Politik
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri ... Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova The post Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova appeared first on Politik.
12:10
Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale # Politik
Agricultura Republicii Moldova a intrat într-un paradox periculos. Fermierii au câștigat lupta cu timpul în producție, dar pierd banii din cauza logisticii lente și scumpe, în special pe calea ferată. Potrivit unei analize a economistului Iurie Rija, productivitatea agricolă a crescut de peste 300 de ori în ultimele două secole. Dacă acum 200 de ani ... Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale The post Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale appeared first on Politik.
12:10
Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record # Politik
În ianuarie–octombrie 2025, deficitul balanței comerciale a ajuns la 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 30,3% față de aceeași perioadă din 2024, un salt de 1,35 miliarde de dolari într-un singur an, arată datele Biroului Național de Statistică. Deși octombrie 2025 s-a atestat o majorare a exporturilor, până la 409,2 milioane dolari (+23,7% față ... Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record The post Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record appeared first on Politik.
12:10
Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură # Politik
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectând în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare. Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Națională a ... Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură The post Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură appeared first on Politik.
09:50
Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare # Politik
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025),anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar ... Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare The post Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare appeared first on Politik.
09:50
Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează # Politik
Membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică anunță declanșarea grevei japoneze începând cu 15.12.2025, ca formă de protest pașnic față de decizia Guvernului de lichidare a instituției, decizie pe care o califică drept ilegală și bazată pe manipularea și falsificarea sensului actelor normative. Greva japoneză presupune continuarea activității didactice, fără întreruperea procesului de ... Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează The post Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează appeared first on Politik.
09:30
Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații # Politik
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat cǎ evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici, suburbie a capitalei, va fi reabilitat capital în anul 2026. Ministrul Mediului declarǎ cǎ intervenția este una necesară pentru a asigura evacuarea controlată a apei în situații de creștere bruscă a nivelului lacului, cauzată de ploi abundente. „În anul ... Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații The post Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații appeared first on Politik.
09:30
Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor # Politik
Deputatul Ion Chicu a analizat datele proiectului Legii Bugetului pentru anul 2026 după votarea documentului în prima lectură în Parlament. Inflație ridicată și impozite mai mari. Anul 2025 se va încheia cu o inflație estimată la aproape 7%, iar începând cu 1 ianuarie 2026 Guvernul prevede majorarea accizelor la produsele petroliere și la alte bunuri. ... Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor The post Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor appeared first on Politik.
