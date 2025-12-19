Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși

14:00

Guvernul Republicii Moldova a anunțat că va investi 385,7 milioane de lei în extinderea rețelei de creșe publice în anii 2026 și 2027, prin Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe". Potrivit autorităților, scopul este de a crea până la 5.000 de noi locuri pentru copii, prin extinderea grupelor existente, ... Guvernul alocă peste 385 de milioane de lei pentru extinderea creșelor în 2026-2027: până la 5.000 de locuri noi pentru copii