Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic
Politik, 22 decembrie 2025 22:40
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stângă Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv, notează ipn.md Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie pentru 30 de zile în regiunea transnistreană, pe fondul ... Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic The post Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
22:40
Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă ... Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor The post Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor appeared first on Politik.
22:40
Ratele de referință aplicabile creditelor garantate prin programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” vor crește ușor în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea duce la o scumpire moderată a finanțărilor pentru antreprenori. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata de referință va fi ... Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută The post Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută appeared first on Politik.
22:40
An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi # Politik
În anul 2023, în Republica Moldova au activat 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de anul 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că ... An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi The post An negru pentru afaceri – Firmele din Moldova se închid de două ori mai repede decât apar altele noi appeared first on Politik.
22:40
După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier # Politik
Republica Moldova a contestat la tribunalul francez cuantumul daunelor morale acordate statului în dosarul fostului premier Vlad Filat. Reprezentanții Ministerului Justiției au declarat pentru NewsMaker că instanța franceză a recunoscut că statul a fost prejudiciat. Potrivit instituției, justiția din Franța a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în dosarul fostului ... După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier The post După condamnarea lui Filat în Franța, ministerul Justiției de la Chișinău explică ce urmează în cazul lui fostului premier appeared first on Politik.
22:40
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stângă Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv, notează ipn.md Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie pentru 30 de zile în regiunea transnistreană, pe fondul ... Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic The post Criză la Râbnița – Uzina Metalurgică trimite angajații în șomaj tehnic appeared first on Politik.
Acum 6 ore
17:00
Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată # Politik
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, va fi adus silit în fața instanței, după ce nu s-a prezentat la ședința de judecată. De această dată, Ciochină a anunțat că este bolnav cu mai puțin de o oră înainte de ora stabilită ... Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată The post Cazul lui Ciochină nu se mai termină – Fostul primar acuzat că a lovit mortal un copil, va fi adus forțat în sala de judecată appeared first on Politik.
17:00
Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției # Politik
Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful, un adjunct al acestuia și un polițist au fost demiși, după ce în incinta instituției au fost trase focuri de armă. S-a întâmplat chiar de Ziua Poliției, pe 19 decembrie, iar anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției la patru zile distanță. Potrivit IGP, focurile au ... Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției The post Concedieri la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase focuri de armă în incinta instituției chiar de Ziua Poliției appeared first on Politik.
17:00
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile # Politik
Instanța a decis că Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea procurorilor și a prelungit măsura privativă de libertate cu încă 30 de zile. Decizia a fost luată pe 22 decembrie, după examinarea demersului înaintat de acuzatori, în dosarul „Frauda bancară”. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost adus la ședința ... Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile The post Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar – Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile appeared first on Politik.
17:00
Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 # Politik
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față ... Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 The post Agricultorii, puși la plată – Proprietarii de terenuri vor plăti dublu polița medicală din 2026 appeared first on Politik.
17:00
Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic # Politik
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi ... Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic The post Ministrul Junghietu – Achiziția de energie electrică din stânga Nistrului nu este justificată economic appeared first on Politik.
17:00
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul # Politik
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie, potrivit unei hotărâri judecătorești consultate pe 22 decembrie de ... Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul The post Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani – Ce spune politicianul appeared first on Politik.
17:00
Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat # Politik
Investițiile realizate în Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful serviciului de transport al energiei electrice prestat utilizatorilor, a declarat luni, 22 decembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că proiectul va contribui la creșterea interconectării cu România și Uniunea Europeană și va sprijini stabilizarea prețurilor regionale la energie. „Linia respectivă, ... Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat The post Investițiile în Linia Electrică Vulcănești–Chișinău, recuperate prin tarif – Energia se va scumpi treptat appeared first on Politik.
17:00
Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare # Politik
Creditele noi acordate în noiembrie 2025 au totalizat 6,93 miliarde lei, în scădere cu 1,6% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Împrumuturile în moneda națională au reprezentat 71,9% din total ( 4,98 miliarde lei ), înregistrând o diminuare ușoară, de 0,6% față de octombrie. Din perspectiva maturităților, cele mai ... Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare The post Dobânzi mai mici, credite mai puține – Moldovenii indiferenți față de împrumuturile bancare appeared first on Politik.
17:00
Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol # Politik
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, avertizează că Republica Moldova riscă probleme serioase la exportul cerealelor și oleaginoaselor în Uniunea Europeană, dacă Guvernul nu va prelungi mecanismul de licențiere a importurilor din Ucraina. Potrivit lui Slusari, termenul de valabilitate al licențierii expiră la 31 decembrie, iar autoritățile nu au anunțat până acum nicio ... Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol The post Forța Fermierilor – Fără prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, exporturile Moldovei spre UE sunt în pericol appeared first on Politik.
17:00
Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență # Politik
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează asupra declanșării unor proteste la nivel național, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unor modificări legislative care ar putea agrava criza transportului public de pasageri. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, APOTA susține ... Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență The post Alertă în transporturi – APOTA amenință cu proteste și acuză ministerul și ANTA de corupție și incompetență appeared first on Politik.
Ieri
15:50
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi # Politik
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit Ministerului Afacerilor de Externe (MAE),agenda vizitei include întrevederi ... Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi The post Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, așteptată la Chișinău – Cu cine are programate întrevederi appeared first on Politik.
15:50
Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită # Politik
Circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită integral în ambele direcții, anunță autoritățile din Ucraina. Chiar și așa o parte din fluxurile de transport de mărfuri provenite din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), ... Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită The post Fluxurile de mărfuri din Ucraina se desfășoară dificil, chiar dacă circulația pe traseul Odessa – Reni a fost restabilită appeared first on Politik.
15:50
Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev # Politik
Compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia anunță că, începând din 20 decembrie a suplimentat numărul vagoanelor de la Kiev și Odesa. Compania ucraineană susține că deja a pus în vânzare biletele, ca reacție la dificultățile apărute în traversarea frontierei Republicii Moldova prin alte tipuri de transport. Potrivit companiei, decizia vine ca răspuns prompt la situația de la ... Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev The post Ucraina mărește capacitatea rutelor feroviare către Chișinău – Mai multe vagoane din Odesa și Kiev appeared first on Politik.
15:50
Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească # Politik
Confiscarea activelor rusești înghețate s-a transformat într-un test major de unitate și voință politică, pe care Europa nu a reușit să îl depășească, notează Bloomberg într-o analiză semnată de comentatorul Mark Champion. Potrivit sursei citate, pentru a decide cum va continua Uniunea Europeană finanțarea Ucraina, nu a mai fost nevoie nici măcar de cele „trei ... Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească The post Confiscarea activelor rusești înghețate, un test pe care Europa nu a reușit să îl depășească appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a dat asigurări, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV, că Republica Moldova va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 2026. Potrivit oficialului, un astfel de acord ar transmite un semnal important de credibilitate pentru ceilalți parteneri externi ai țării. „În primul rând s-ar bucura și ... Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare The post Ministrul Gavriliță despre un posibil acord cu FMI în 2026 – Guvernul mizează pe reforme și disciplină fiscală, nu pe finanțare appeared first on Politik.
21:10
Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși # Politik
Statele Unite au suspendat pe termen nedeterminat primirea cererilor pentru programul Green Card (Diversity Visa), în urma a două atacuri armate care au avut loc la campusurile Universității Brown și Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). Anunțul a fost făcut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a precizat că decizia a fost luată ... Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși The post Programul Green Card, suspendat în SUA pe fondul măsurilor sporite de securitate – Impact și pentru moldovenii înscriși appeared first on Politik.
21:10
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele ... Moldova, pe harta educației regionale – România domină clasamentul studenților străini The post Moldova, pe harta educației regionale – România domină clasamentul studenților străini appeared first on Politik.
21:10
Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări # Politik
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav ... Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări The post Raport alarmant – Moldova aruncă mâncare în timp ce rămâne una dintre cele mai sărace țări appeared first on Politik.
21:10
Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor # Politik
Peste zece mii de persoane au semnat o petiție adresată președintelui Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită majorarea salariilor cadrelor didactice, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul educației. Mai exact, semnatarii cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor, prevăzută în proiectul Bugetului de stat ... Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor The post Presiune publică pe autorități – Peste 10 mii de semnături pentru majorarea salariilor profesorilor appeared first on Politik.
16:10
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a anunțat că concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu, notează Moldova1. ... Concedii forțate la CFM – Sute de feroviari, plătiți cu 55% din leafă The post Concedii forțate la CFM – Sute de feroviari, plătiți cu 55% din leafă appeared first on Politik.
16:10
Partidul Nostru atacă la Curtea Constituțională Legea camerelor agricole – Este abuzivă și neconstituțională # Politik
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și ... Partidul Nostru atacă la Curtea Constituțională Legea camerelor agricole – Este abuzivă și neconstituțională The post Partidul Nostru atacă la Curtea Constituțională Legea camerelor agricole – Este abuzivă și neconstituțională appeared first on Politik.
16:10
În anul 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) a anulat 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen, dintre care 56 de cazuri au fost contestate în instanță. Până în prezent, ASP a obținut câștig de cauză în primă instanță în 8 dosare, fără a pierde vreun proces, iar celelalte cauze se află ... ASP trage linie – Sute de permise anulate după fraude la examenele auto The post ASP trage linie – Sute de permise anulate după fraude la examenele auto appeared first on Politik.
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 19 decembrie, pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni” și considerat un simbol al milosteniei, al generozității și al faptelor bune, ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor. Sărbătoarea este importantă pentru credincioși, fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ecumenic. Ziua de 19 decembrie este ... Sfântul Nicolae „Făcătorul de minuni”, sărbătorit astăzi de ortodocșii de stil vechi The post Sfântul Nicolae „Făcătorul de minuni”, sărbătorit astăzi de ortodocșii de stil vechi appeared first on Politik.
10:50
Patru fracțiuni din opoziție contestă la Curtea Constituțională decretele privind numirea emisarilor prezidențiali # Politik
Liderii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă decretele prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Potrivit sesizării, funcția de emisar special nu este prevăzută de legislație, iar instituirea acesteia prin ... Patru fracțiuni din opoziție contestă la Curtea Constituțională decretele privind numirea emisarilor prezidențiali The post Patru fracțiuni din opoziție contestă la Curtea Constituțională decretele privind numirea emisarilor prezidențiali appeared first on Politik.
10:50
Scandal pe legea moratoriului în agricultură – Forța Fermierilor spune că nu a fost consultată # Politik
Alexandru Bădărău, președintele Asociației Forța Fermierilor, dezminte declarațiile făcute de deputatul Alex Trubca privind consultarea proiectului de lege referitor la moratoriul regional asupra executărilor silite ale fermierilor, una dintre revendicările protestului din 10 decembrie 2025. Într-o declarație publică, Bădărău precizează că afirmația deputatului este falsă și creează confuzie în rândul fermierilor. „Această afirmație este complet ... Scandal pe legea moratoriului în agricultură – Forța Fermierilor spune că nu a fost consultată The post Scandal pe legea moratoriului în agricultură – Forța Fermierilor spune că nu a fost consultată appeared first on Politik.
10:50
Statul a lansat licitația pentru centrale eoliene de 170 MW cu sisteme de stocare de 44 MWh # Politik
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și pe pagina Ministerului Energiei. Investitorii pot solicita clarificări până la 1 februarie 2026, iar conferința investitorilor este programată pentru 29 ... Statul a lansat licitația pentru centrale eoliene de 170 MW cu sisteme de stocare de 44 MWh The post Statul a lansat licitația pentru centrale eoliene de 170 MW cu sisteme de stocare de 44 MWh appeared first on Politik.
18 decembrie 2025
21:40
Premierul Munteanu a vizitat UTA -Găgăuzia – Șeful executivului nu s-a întâlnit cu conducerea Autonomiei, dar a discutat cu mai mulți primari # Politik
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Comrat unde s-a întâlnit cu mai mulți primari din regiune. Premierul Munteanu a descris prima sa vizită de lucru în UTA Găgăuzia, efectuată pe 18 decembrie, drept „o zi plină și rodnică”, axată pe dialog direct cu primarii, antreprenorii și copiii din regiune. Premierul a precizat că, ... Premierul Munteanu a vizitat UTA -Găgăuzia – Șeful executivului nu s-a întâlnit cu conducerea Autonomiei, dar a discutat cu mai mulți primari The post Premierul Munteanu a vizitat UTA -Găgăuzia – Șeful executivului nu s-a întâlnit cu conducerea Autonomiei, dar a discutat cu mai mulți primari appeared first on Politik.
21:40
Legislativul a instituit o nouă comisie parlamentară care va supraveghea politica de reintegrare a Republicii Moldova # Politik
Parlamentul va avea o Comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Decizia privind crearea acesteia, precum și componența nominală, a fost adoptată de Legislativ în ședința din 18 decembrie. Comisia va avea 11 membri: șase reprezentanți ai majorității parlamentare și cinci deputați din opoziție. Aceasta va fi ... Legislativul a instituit o nouă comisie parlamentară care va supraveghea politica de reintegrare a Republicii Moldova The post Legislativul a instituit o nouă comisie parlamentară care va supraveghea politica de reintegrare a Republicii Moldova appeared first on Politik.
21:40
Protest al fermierilor la Curtea de Apel Chișinău – Au solicitat eliberarea a doi agricultori # Politik
Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este ... Protest al fermierilor la Curtea de Apel Chișinău – Au solicitat eliberarea a doi agricultori The post Protest al fermierilor la Curtea de Apel Chișinău – Au solicitat eliberarea a doi agricultori appeared first on Politik.
21:30
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor micro și mici, afectați grav de calamitățile naturale din anii 2024–2025. Inițiativa legislativă se află pe ordinea de zi a Legislativului și are drept scop prevenirea falimentului în lanț în sectorul ... Decizie importantă în Parlament – Fermierii scapă temporar de executările silite The post Decizie importantă în Parlament – Fermierii scapă temporar de executările silite appeared first on Politik.
21:30
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 – Opoziția a criticat proiectul de lege promovat de PAS # Politik
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie. Președintel Comisiei juridice, numiri și imunități, Veronica Roșca, a declarat în plen că ... Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 – Opoziția a criticat proiectul de lege promovat de PAS The post Ministrul Justiției rămâne membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 – Opoziția a criticat proiectul de lege promovat de PAS appeared first on Politik.
21:30
Atac cu drone la frontiera moldo-ucraineană – Două puncte de trecere și-au sistat activitatea # Politik
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni ... Atac cu drone la frontiera moldo-ucraineană – Două puncte de trecere și-au sistat activitatea The post Atac cu drone la frontiera moldo-ucraineană – Două puncte de trecere și-au sistat activitatea appeared first on Politik.
21:30
Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, a fost demis de la conducerea Direcției juridice a Parlamentului # Politik
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului Republicii Moldova, la aproape un an și jumătate de când a fost reținut într-un dosar de trădare de patrie. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, decizia de eliberare a fost luată în ziua în care Ion Creangă a atins ... Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, a fost demis de la conducerea Direcției juridice a Parlamentului The post Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, a fost demis de la conducerea Direcției juridice a Parlamentului appeared first on Politik.
16:00
Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul # Politik
Republica Moldova a făcut un nou pas în modernizarea administrației vamale, după ce directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a semnat la Bruxelles un Memorandum de Înțelegere privind schimbul electronic de date cu Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene. Documentul a fost semnat în cadrul ceremoniei oficiale organizate la sediul Comisiei Europene, în contextul inițiativei ... Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul The post Serviciul Vamal din Moldova a semnat un Memorandum cu Italia în cadrul inițiativei ”Green Lanes” – Ce prevede documentul appeared first on Politik.
16:00
Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației # Politik
Centura orașului Vulcănești a fost deschisă circulației Evenimentul s-a desfășurat în prezența Viceprim-ministrului, domnul Vladimir Bolea, secretarul de stat în domeniul infrastructurii rutiere, Nicolai Mîndra, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Alexandru Gronic, directorul general AND, Ștefan Popa, precum și a reprezentanților antreprenorilor. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort ... Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației The post Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației appeared first on Politik.
15:40
Deputații au adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează mecanismul de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă. Inițiativa a fost votată de 56 de deputați. Proiectul are drept scop alinierea activității Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale ale Organizației Internaționale a ... Controlul de stat în domeniul muncii va fi consolidat – Proiectul votat de Parlament The post Controlul de stat în domeniul muncii va fi consolidat – Proiectul votat de Parlament appeared first on Politik.
15:40
Regiunea transnistreană în stare de urgență economică – Valeriu Chiveri: „Nu este o problemă politică, ci una tehnică” # Politik
În regiunea transnistreană a fost instituit joi, 18 decembrie, regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost aprobată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem, prin decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski, care va intra în vigoare în această seară, notează jurnaliştii de la Zona de Securitate. Anunțul ... Regiunea transnistreană în stare de urgență economică – Valeriu Chiveri: „Nu este o problemă politică, ci una tehnică” The post Regiunea transnistreană în stare de urgență economică – Valeriu Chiveri: „Nu este o problemă politică, ci una tehnică” appeared first on Politik.
14:20
Energia scumpă aduce câștiguri uriașe – Întreprinderile de stat raportează profituri de sute de milioane # Politik
În prima jumătate a acestui an, cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entitățile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanțelor. Lider la profit între întreprinderile statului a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă cu furnizarea centralizată de energie electrică și gaze natural) cu ... Energia scumpă aduce câștiguri uriașe – Întreprinderile de stat raportează profituri de sute de milioane The post Energia scumpă aduce câștiguri uriașe – Întreprinderile de stat raportează profituri de sute de milioane appeared first on Politik.
14:10
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale ... Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins The post Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins appeared first on Politik.
12:20
Vremuri grele pentru ministrul Catlabuga – Așteptată în Parlament la a doua moțiune simplă # Politik
Deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară și membru al Partidului Nostru, a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Documentul a fost semnat de 42 de deputați din diverse fracțiuni de opoziție. În textul moțiunii, parlamentarii critică Ministerul Agriculturii pentru lipsa unor ... Vremuri grele pentru ministrul Catlabuga – Așteptată în Parlament la a doua moțiune simplă The post Vremuri grele pentru ministrul Catlabuga – Așteptată în Parlament la a doua moțiune simplă appeared first on Politik.
12:20
Republica Moldova urmează să negocieze cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova a fost aprobat de ... BERD acordă Moldovei un împrumut de 150 de milioane de euro pentru infrastructura rutieră The post BERD acordă Moldovei un împrumut de 150 de milioane de euro pentru infrastructura rutieră appeared first on Politik.
12:20
35 de ani de la fondarea Poliției Naționale – Mai mulți colaboratori au primit grade speciale # Politik
Joi, 18 decembrie 2025, în R. Moldova este marcată aniversarea a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale. Viorel Cernǎuțeanu, șeful Poliției Naționale, a mulțumit tuturor polițiștilor aflați în serviciu pentru profesionalism, solidaritate și angajamentul față de siguranța comunității. „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ... 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale – Mai mulți colaboratori au primit grade speciale The post 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale – Mai mulți colaboratori au primit grade speciale appeared first on Politik.
12:20
Fondul Monetar Internațional atrage atenția asupra ineficienței cheltuirii banilor publici în Republica Moldova și a problemelor cronice de planificare bugetară. Declarațiile au fost făcute de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, care a răspuns la întrebarea privind modul în care autoritățile gestionează fondurile publice. Potrivit reprezentantei FMI, prioritizarea investițiilor trebuie realizată cu maximă ... Verdict tăios de la FMI – Guvernul cheltuie mai mult, dar administrează mai prost banii The post Verdict tăios de la FMI – Guvernul cheltuie mai mult, dar administrează mai prost banii appeared first on Politik.
12:20
Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” # Politik
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia ... Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” The post Deputat: „Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană” appeared first on Politik.
12:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici utilizează termenii ”eco”, ”bio”, ”ecologic” și ”organic” în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate, informează telegraph.md, cu referire la IPN. Anunțul a fost făcut la un briefing de presă organizat în 16 decembrie, ... Statul va verifica folosirea termenilor ”eco” și ”bio” pe produse The post Statul va verifica folosirea termenilor ”eco” și ”bio” pe produse appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.