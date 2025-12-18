Infrastructura rutieră modernizată în sudul țării -Centura orașului Vulcănești deschisă circulației

09:50

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025),anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar ... Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare The post Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare appeared first on Politik.