Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani

Miniștri, deputați, artiști și alte persoane publice au fost astăzi casieri, pentru o zi, la o rețea de magazine din Chișinău. Banii încasați la casele special marcate vor fi donați pentru amenajarea unei săli de joacă și lectură într-un sat din Republica Moldova. O parte din sumă va fi folosită și pentru procurarea de alimente destinate la aproape 150 de familii vulnerabile. Acțiunea caritabilă are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu”.