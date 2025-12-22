Situația la punctele de trecere Tudora și Palanca este sub control, spun autoritățile
TVR Moldova, 22 decembrie 2025 14:50
Autoritățile au anuntat că activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe se desfăşoară în regim normal.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
14:50
Autoritățile au anuntat că activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe se desfăşoară în regim normal.
Acum o oră
14:30
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța. Ce detalii oferă presa franceză? # TVR Moldova
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de „Loteria Națională”, conform hotărârii judecătorești citată de LeSoir.
14:20
Vladimir Filat a reacționat la condamnarea sa din Franța: „Hotărâre influențată politic” # TVR Moldova
Vladimir Filat a reacționat pe Facebook după ce o instanță franceză l-a condamnat la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova. Filat califică decizia drept una motivată politic.
14:10
/VIDEO/ Oana Țoiu, la Chișinău: România și R. Moldova, cel mai puternic parteneriat din lume # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, a declarat în cadrul unei conferință de presă susținută luni la Chișinău alături de omologul său, Mihai Popșoi, că Republica Moldova și România au „cel mai puternic parteneriat diplomatic din lume”, argumentând că interesele celor două state sunt pe deplin aliniate și se îndeplinesc mai eficient împreună.
Acum 2 ore
14:00
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova, conform hotărârii judecătorești informează presa locală.
13:50
/VIDEO/Oana Țoiu, la Chișinău: Avem cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume # TVR Moldova
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, a declarat în cadrul unei conferință de presă susținută la Chișinău alături de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi că Republica Moldova și România au „cel mai puternic parteneriat diplomatic din lume”, argumentând că interesele celor două state sunt pe deplin aliniate și se îndeplinesc mai eficient împreună.
13:10
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară, după 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # TVR Moldova
Japonia a făcut luni ultimul pas necesar pentru a permite reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, marcând un moment important în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.
13:10
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată. Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat.
13:10
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media.
Acum 4 ore
13:00
Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu
12:30
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu nr. 18 din municipiul Chișinău.
12:10
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu nr. 18 din municipiul Chișinău.
11:50
Șefii Inspectoratului de Poliție Centru au fost dați afară după bătaia de ziua națională a poliției # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției precizează că în urma unei altercații a doi polițiști la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, pe 19 decembrie curent, cu împușcături de armă, au fost demiși șeful unității, Luca Lilian Vladimir, și adjunctul acesutuia, Sergiu Muruz.
11:10
Escrocherii cu promisiuni de locuri de muncă în străinătate: bărbat condamnat la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 51 de ani, recunoscut vinovat de comiterea a nouă episoade de escrocherie, în mai multe situații a indus în eroare mai multe persoane, promițându-le locuri de muncă în străinătate.
Acum 6 ore
10:40
Droguri de milioane, scoase din circuit. Un bărbat a fost reținut în flagrant la Chișinău # TVR Moldova
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău – oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, cu 10 kilograme de droguri. Valoarea totală a drogurilor scoase din circuit este estimată la peste 7 milioane de lei.
10:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, inclusiv pe 1 ianuarie, când împlinește 60 de ani. Decizia a fost pronunțată duminică, 22 decembrie.
10:10
În urma unei explozii de mașină în Moscova, a fost ucis generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șef al departamentului de instruire operativă al Statului-Major General al Forțelor Armate Ruse, scrie meduza.io.
09:40
Negocieri pentru pace: SUA și Ucraina anunță discuții „productive și constructive” la Miami # TVR Moldova
Delegațiile de negociatori din SUA și Ucraina au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții ”productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, transmite G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie, scrie TVR Info.
07:40
După ce a fost eliberată din închisoare în decembrie 2013, după ce a ispășit o pedeapsă pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, activista politică rusă Maria Aliohina observă că ea și colegele ei din grupul punk „Pussy Riot” „au ajuns într-o altă țară”, relatează kyivindependent.com.
Acum 24 ore
20:00
„De la inimă la inimă”: Elevii unei școli din România au donat pentru semenii lor din Soroca # TVR Moldova
O campanie umanitară face ca, an de an, inimile copiilor de pe ambele maluri ale Prutului să bată în unison. Şi în acest an, elevii unei şcoli din România au adunat în cutii încălţăminte, rechizite sau dulciuri pentru a le oferi în dar unor copii din Soroca.
19:10
Festivalul muzicii retro, la Chișinău. Mii de persoane s-au bucurat de o atmosferă incendiară # TVR Moldova
Hit-uri ale muzicii disco, pop și dance din anii '70, '80 și '90 au putut fi ascultate aseară la Arena Chişinău, la a treia ediţie a Festivalului "Nostalgia Retro Night Party". Mii de oameni au cântat, au dansat şi s-au bucurat de o atmosferă incendiară, creată de artişti precum Riccardo Fogli, Kate Ryan, Bosson sau Sandra, legende care au marcat generații.
18:40
Un monument unic din sudul Republicii Moldova a devenit un spațiu pentru muzică barocă. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni a găzduit prezentarea unui clip cu soprana Valentina Nafornița, realizat de organizația culturală SonArte. Evenimentul a facut parte din proiectul pilot „Salon de muzică SonArte”, susținut de Ministerul Culturii.
16:30
Circulația pe drumul Odesa-Reni, întreruptă din cauza atacurilor rusești, a fost reluată # TVR Moldova
Autoritățile au anuntat că circulația pe drumul Odesa-Reni, întrerupt din cauza atacurilor rusești, a fost reluat în regiunea Odesa. Măsurile anunţate ieri de Centrul Naţional de Management al Crizelor rămân insă în vigoare.
15:50
Alertă în judeţul Argeş, România, unde a fost descoperită o dronă de mari dimensiuni. Drona, care are ataşată o paraşută, a fost găsită într-o pădure de un bărbat de 49 de ani, care lua parte la o partidă de vânătoare într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu în apropierea comunei argeşene Lereşti, relatează tvrinfo.ro.
Ieri
14:20
Un bărbat din R. Moldova, urmărit internaţional, prins de poliţiştii de frontieră din România # TVR Moldova
Un bărbat din Republica Moldova, care era dat în urmărire internaţională, a fost prins de poliţiştii de frontieră de la Stânca, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, potrivit TVR INFO.
13:30
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
12:40
Trei persoane, internate în spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în propria casă # TVR Moldova
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
12:00
Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului, a momentelor care ne unesc. Discutăm despre una dintre cele mai mari şi importante sărbători creştine, Naşterea Domnului. Invitatul Interviurilor Telejurnalului este preotul Ioan Cosoi.
11:10
Atenţie, şoferi: Carosabil umed și ceață. Recomandările poliției pentru conducători auto și pietoni # TVR Moldova
Șoferii și pietonii sunt atenționați să fie mai prudenți în trafic, în contextul avertizării meteorologilor de Cod Galben de ceață.
10:10
În acest weekend, în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone.
09:10
Începe iarna astronomică. Solstiţiul de iarnă din 21 decembrie aduce cea mai scurtă zi din an # TVR Moldova
Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui.
20 decembrie 2025
21:10
Miniștri, deputați, artiști și alte persoane publice au fost astăzi casieri, pentru o zi, la o rețea de magazine din Chișinău. Banii încasați la casele special marcate vor fi donați pentru amenajarea unei săli de joacă și lectură într-un sat din Republica Moldova. O parte din sumă va fi folosită și pentru procurarea de alimente destinate la aproape 150 de familii vulnerabile. Acțiunea caritabilă are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu”.
20:10
Rute logistice afectate în sudul Ucrainei. Moldova preia temporar tranzitul de mărfuri # TVR Moldova
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționată temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor, după intensificarea atacurilor rusești, inclusiv bombardarea podului de pe ruta Odesa–Reni.
19:10
Perioada sărbătorilor de iarnă are un farmec aparte, prin colinde și ritualuri tematice. De o șezătoare adevărată au avut parte zeci de persoane care au participat la o seară dedicată obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului educațional-cultural „Gerar cu vorbe din bătrâni”. La eveniment au fost premiați și câștigătorii Concursului Național de Datini și Obiceiuri „Gerar”.
18:30
Program de studii cu diplomă dublă în Drept, lansat la Universitatea de Stat din Moldova # TVR Moldova
Premieră la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Douăzeci de studenți au fost admiși în programul de studii cu diplomă dublă în Drept, realizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, una dintre cele mai prestigioase instituții în domeniul științelor juridice. Cu acest prilej, a avut loc ceremonia oficială de înmânare festivă a carnetelor de student.
16:50
Centrul Național de Management al Crizelor anunță că, pe fondul intensificării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, o parte din fluxurile de transport de mărfuri vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Măsura vizează inclusiv camioane care transportă bunuri esențiale și ajutoare umanitare.
16:10
Clopoțeii sunt printre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de Crăciun, iar clinchetul lor aduce mereu bucurie și emoție. Astăzi, vom vedea niște copii talentați din Chișinău care dau viață colindelor, folosind clopoței diatonici, un instrument plin de culoare și sunet.
15:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că a primit de la magistraţi sute de pagini de documente privind problemele din sistemul de justiţie, urmând ca o sinteză a acestora să fie făcută publică mâine.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Cetățean al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională, oprit la intrarea în România # TVR Moldova
Un cetățean al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională, a fost reținut de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, județul Botoșani. Informația a fost confirmată sâmbătă de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, citat de tvrinfo.ro.
12:40
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în urma unei coliziuni cu un automobil de serviciu al poliției. Accidentul s-a produs în această dimineață, la ieșire din Ceadîr-Lunga, în direcția satului Tomai.
12:10
O expoziție dedicată incluziunii persoanelor cu dizabilități,vernisată la Muzeul Național de Istorie # TVR Moldova
În ciuda dizabilității pe care o au, unele persoane uimesc prin talentul și creativitatea lor. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost vernisată o expoziție dedicată incluziunii oamenilor cu necesități speciale, ale căror lucrări impresionează prin sensibilitate și profunzime emoțională.
11:50
Săptămâna viitoare aflăm dacă Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Solicitarea avocaților oligarhului de a o recuza pe judecătoarea Ana Cucerescu a picat. Fostul lider democrat este dispus să depună mărturie împotriva lui Igor Dodon în dosarul „Kuliok”, dar demersul procurorilor trebuie aprobat de magistrați, lucru pe care îl vom afla la mijlocul lui ianuarie 2026. TVR Moldova vă invităm să urmărim cele mai importante știri ale săptămânii trecute.
11:10
Republica Moldova a lansat pe 19 decembrie 2025 o licitație pentru construirea unor parcuri eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi completate cu sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Potrivit MOLDPRES, anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial.
10:20
Pe măsură ce negocierile de pace avansează, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu o dilemă majoră: cum ar putea fi acceptat în interiorul țării un eventual acord care ar implica concesii teritoriale, într-un context în care majoritatea populației respinge ferm o astfel de opțiune. Situația este analizată de Politico, citată de adevarul.ro.
09:00
Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite în urma unui atac cu rachetă balistică lansat de Rusia asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, la Marea Neagră. Informația a fost confirmată vineri seara de autoritățile ucrainene, potrivit tvrinfo.ro, cu referire la AFP.
08:40
Munții Tatra, aflați în inima Europei și împărțiți între Slovacia și Polonia, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase destinații pentru iubitorii de natură, drumeții și aer curat. Cu vârfuri semețe, lacuri glaciare și trasee bine amenajate, această regiune atrage anual mii de turiști din întreaga lume.
19 decembrie 2025
21:10
Nou atac cu drone la podul de peste Nistru. Recomandările Poliției de Frontieră către cetățeni # TVR Moldova
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone, anunță Poliția de Frontieră.
19:40
Colinde şi atmosferă de sărbătoare, astăzi, la TVR Moldova. Un grup de elevi a venit să aducă urări şi să împărtăşească cu noi spiritul Crăciunului. Îmbrăcaţi în costume tradiţionale, elevii păstrează vii tradiţiile strămoşeşti.
19:10
„Biblioteca de sub brad” crește: ediția a IV-a aduce cărți copiilor din întreaga Republică Moldova # TVR Moldova
Campania "Biblioteca de sub brad" a ajuns la a patra ediţie, iar timp de câteva săptămâni, cetățeni, reprezentanţi ai autorităților publice și ai instituțiilor de învățământ, se pot alătura acestei iniţiative. Cărţile pot fi lăsate sub pomul de sărbătoare din clădirea Guvernului, iar ulterior vor ajunge în bibliotecile școlare din localitățile Republicii Moldova. Este un simbol al generozităţii, al implicării şi promovării lecturii în rândul copiilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.