Rogac spune că va contesta decizia instanței cu privire la prelungirea arestului lui Plahotniuc

18:30

Premieră la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Douăzeci de studenți au fost admiși în programul de studii cu diplomă dublă în Drept, realizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, una dintre cele mai prestigioase instituții în domeniul științelor juridice. Cu acest prilej, a avut loc ceremonia oficială de înmânare festivă a carnetelor de student.