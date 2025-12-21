Circulația pe drumul Odesa-Reni, întreruptă din cauza atacurilor rusești, a fost reluată

08:20

Proiectul unui complex de șapte blocuri cu aproximativ 400 de apartamente, planificat în orașul Codru pe un teren cu o singură cale de acces, rămâne blocat după ce beneficiarul nu a prezentat planul urbanistic zonal (PUZ) final. Experul urbanist Victor Chironda a declarat în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova că documentul găsit pe site-ul primăriei este unul vechi, iar planul final, care ar fi obținut avizul Ministerului Infrastructurii, se află la minister.