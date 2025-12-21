Atenţie, şoferi: Carosabil umed și ceață. Recomandările poliției pentru conducători auto și pietoni
TVR Moldova, 21 decembrie 2025 11:10
Șoferii și pietonii sunt atenționați să fie mai prudenți în trafic, în contextul avertizării meteorologilor de Cod Galben de ceață.
Acum 30 minute
11:10
Acum 2 ore
10:10
În acest weekend, în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone.
Acum 4 ore
09:10
Începe iarna astronomică. Solstiţiul de iarnă din 21 decembrie aduce cea mai scurtă zi din an # TVR Moldova
Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui.
Acum 24 ore
21:10
Miniștri, deputați, artiști și alte persoane publice au fost astăzi casieri, pentru o zi, la o rețea de magazine din Chișinău. Banii încasați la casele special marcate vor fi donați pentru amenajarea unei săli de joacă și lectură într-un sat din Republica Moldova. O parte din sumă va fi folosită și pentru procurarea de alimente destinate la aproape 150 de familii vulnerabile. Acțiunea caritabilă are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu”.
20:10
Rute logistice afectate în sudul Ucrainei. Moldova preia temporar tranzitul de mărfuri # TVR Moldova
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționată temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor, după intensificarea atacurilor rusești, inclusiv bombardarea podului de pe ruta Odesa–Reni.
19:10
Perioada sărbătorilor de iarnă are un farmec aparte, prin colinde și ritualuri tematice. De o șezătoare adevărată au avut parte zeci de persoane care au participat la o seară dedicată obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului educațional-cultural „Gerar cu vorbe din bătrâni”. La eveniment au fost premiați și câștigătorii Concursului Național de Datini și Obiceiuri „Gerar”.
18:30
Program de studii cu diplomă dublă în Drept, lansat la Universitatea de Stat din Moldova # TVR Moldova
Premieră la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Douăzeci de studenți au fost admiși în programul de studii cu diplomă dublă în Drept, realizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, una dintre cele mai prestigioase instituții în domeniul științelor juridice. Cu acest prilej, a avut loc ceremonia oficială de înmânare festivă a carnetelor de student.
16:50
Centrul Național de Management al Crizelor anunță că, pe fondul intensificării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, o parte din fluxurile de transport de mărfuri vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Măsura vizează inclusiv camioane care transportă bunuri esențiale și ajutoare umanitare.
16:10
Clopoțeii sunt printre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de Crăciun, iar clinchetul lor aduce mereu bucurie și emoție. Astăzi, vom vedea niște copii talentați din Chișinău care dau viață colindelor, folosind clopoței diatonici, un instrument plin de culoare și sunet.
15:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că a primit de la magistraţi sute de pagini de documente privind problemele din sistemul de justiţie, urmând ca o sinteză a acestora să fie făcută publică mâine.
14:10
Cetățean al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională, oprit la intrarea în România # TVR Moldova
Un cetățean al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională, a fost reținut de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, județul Botoșani. Informația a fost confirmată sâmbătă de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, citat de tvrinfo.ro.
12:40
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în urma unei coliziuni cu un automobil de serviciu al poliției. Accidentul s-a produs în această dimineață, la ieșire din Ceadîr-Lunga, în direcția satului Tomai.
12:10
O expoziție dedicată incluziunii persoanelor cu dizabilități,vernisată la Muzeul Național de Istorie # TVR Moldova
În ciuda dizabilității pe care o au, unele persoane uimesc prin talentul și creativitatea lor. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost vernisată o expoziție dedicată incluziunii oamenilor cu necesități speciale, ale căror lucrări impresionează prin sensibilitate și profunzime emoțională.
11:50
Săptămâna viitoare aflăm dacă Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Solicitarea avocaților oligarhului de a o recuza pe judecătoarea Ana Cucerescu a picat. Fostul lider democrat este dispus să depună mărturie împotriva lui Igor Dodon în dosarul „Kuliok”, dar demersul procurorilor trebuie aprobat de magistrați, lucru pe care îl vom afla la mijlocul lui ianuarie 2026. TVR Moldova vă invităm să urmărim cele mai importante știri ale săptămânii trecute.
Ieri
11:10
Republica Moldova a lansat pe 19 decembrie 2025 o licitație pentru construirea unor parcuri eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi completate cu sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Potrivit MOLDPRES, anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial.
10:20
Pe măsură ce negocierile de pace avansează, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu o dilemă majoră: cum ar putea fi acceptat în interiorul țării un eventual acord care ar implica concesii teritoriale, într-un context în care majoritatea populației respinge ferm o astfel de opțiune. Situația este analizată de Politico, citată de adevarul.ro.
09:00
Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite în urma unui atac cu rachetă balistică lansat de Rusia asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, la Marea Neagră. Informația a fost confirmată vineri seara de autoritățile ucrainene, potrivit tvrinfo.ro, cu referire la AFP.
08:40
Munții Tatra, aflați în inima Europei și împărțiți între Slovacia și Polonia, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase destinații pentru iubitorii de natură, drumeții și aer curat. Cu vârfuri semețe, lacuri glaciare și trasee bine amenajate, această regiune atrage anual mii de turiști din întreaga lume.
19 decembrie 2025
21:10
19:40
Colinde şi atmosferă de sărbătoare, astăzi, la TVR Moldova. Un grup de elevi a venit să aducă urări şi să împărtăşească cu noi spiritul Crăciunului. Îmbrăcaţi în costume tradiţionale, elevii păstrează vii tradiţiile strămoşeşti.
19:10
„Biblioteca de sub brad” crește: ediția a IV-a aduce cărți copiilor din întreaga Republică Moldova # TVR Moldova
Campania "Biblioteca de sub brad" a ajuns la a patra ediţie, iar timp de câteva săptămâni, cetățeni, reprezentanţi ai autorităților publice și ai instituțiilor de învățământ, se pot alătura acestei iniţiative. Cărţile pot fi lăsate sub pomul de sărbătoare din clădirea Guvernului, iar ulterior vor ajunge în bibliotecile școlare din localitățile Republicii Moldova. Este un simbol al generozităţii, al implicării şi promovării lecturii în rândul copiilor.
18:40
Veaceslav Ioniță spune că n-a primit ordine de la Plahotniuc și crede că depoziția va fi de „ajutor” # TVR Moldova
Procurorii anticorupţie cer încă 30 de zile de arest preventiv în peniteciar pentru constroversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul „Frauda Bancară”. Decizia va fi pronunţată luni, 22 decembrie. La şedinţa de astăzi a continuat audierea martorilor din partea lui Vladimir Plahotniuc. Prezent în şedinţă, oligarhul nu a răspuns la întrebările jurnaliştilor.
17:30
Solicitarea avocatului lui Plahotniuc privind recuzarea judecătoarei Cucerescu a fost respinsă # TVR Moldova
În ședința de judecată din 19 decembrie 2025, judecătorii au respins cererea avocatului Lucian Rogac de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, membru al completului care examinează dosarul „Frauda Bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Președintele completului a declarat că solicitarea nu este întemeiată și, prin urmare, a fost respinsă, precizând că această încheiere nu poate fi contestată prin recurs.
16:40
23 de microbuze școlare au fost repartizate instituțiilor de învățământ din R. Moldova # TVR Moldova
Douăzeci și trei de microbuze școlare au fost repartizate, astăzi, instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova, dar și la două școli cu profil sportiv. Unitățile de transport au fost distribuite în mai multe raioane ale țării, printre care Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni și Drochia, unde învață aproximativ 700 de elevi.
16:10
Chiar dacă iernile nu mai sunt la fel de bogate în zăpadă ca altădată, dorul de frig, omăt și joacă nu a dispărut. În satul Lozova, din raionul Strășeni, copiii și tinerii așteaptă cu nerăbdare prima ninsoare și se pregătesc din timp pentru bucuriile iernii.
15:50
Scandalul celor 700 de permise de conducere de la Bălți și Edineț: procedura administrativă # TVR Moldova
Reprezentanții Agenției Servicii Publice (ASP) au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, metodele prin care se frauda proba teoretică de obținere a permiselor de conducere la Bălți și Edineț, unde sute de persoane au fost surprinse încercând să fraudeze examenul. Acum, aceștia riscă să rămână fără permis, a spus Mircea Eșanu, directorul ASP. Este vorba de cele circa 700 de cazuri de fraudare a examenului teoretic în cele două raioane în care a fost demarată o procedură administrativă, urmând ca permisele să fie anulate.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, 19 decembrie 2025, o avertizare Cod Galben de ceață pentru mai multe zone din țară. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 17:00 și este valabilă până mâine, 20 decembrie, ora 11:00.
15:10
Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu 88 de voturi, moratoriul pe executările silite pentru anumite categorii de fermieri. Proiectul a adunat critici, pentru că a fost prezentat târziu şi fără a fi consultat cu agricultorii. Unii deputaţi din opoziţie spun că iniţiativa nu-i vizează pe toţi cei afectaţi şi că vor veni cu mai multe amendamente. Din cauza problemelor din domeniu, în plen s-a propus şi o moţiune simpă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii.
15:10
14:10
Chișinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare, iar Târgul de Crăciun din centrul capitalei adună zilnic zeci de vizitatori dornici să simtă magia iernii. Bradul împodobit, luminile festive și colindele creează o atmosferă de poveste, specifică sărbătorilor de iarnă.
12:30
Autoritățile Republicii Moldova transmit că la această oră tabăra mobilă instalată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește nicio persoană. În total, 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat pe timpul nopții de asistență în cooperare cu Poliția de Frontieră, informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova.
12:20
Putin, despre folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei: „Este un jaf” # TVR Moldova
Propunerea de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei este un jaf, spune președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. În cadrul tradiționalei sale conferințe la sfârșit de an, el a comentat și decizia statelor UE de a acorda un împrumut de 90 de miliarde de euro, cu zero dobândă, Ucrainei.
12:00
Un activist al Partidului „Șansă”, asociat lui Ilan Șor, a fost condamnat la 4 ani de închisoare # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, vineri, l-a condamnat pe un activist al Partidului „Șansă”, formațiune politică asociată lui Ilan Șor, pentru finanțarea ilegală a partidelor, la patru ani de închisoare. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a 1,4 milioane de lei, utilizați la comiterea infracțiunii.
11:40
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kiril Dmitriev a salutat vineri o victorie a ‘bunului simţ’, după ce UE a decis să nu folosească activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa efortul de război al Ucrainei, scrie TVR Info.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Veaceslav Ioniță, martorul de astăzi al lui Plahotniuc. Ce dezvăluiri a făcut până acum? # TVR Moldova
Martorul apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc este vineri fostul deputat, preşedinte al Comisiei parlamentare de economie, buget şi finanţe Veaceslav Ioniţă (2009–2014). El a fost unul dintre puținii oficiali care a făcut primele dezvăluiri în 2013-2015 despre fraudele din sistemul bancar, dosarul Băncii de Economii și Frauda Bancară.
10:40
Un milion de țigări descoperite la Vama Leușeni - Albița: Trei persoane, trimise în judecată # TVR Moldova
Orgazinatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia au fost trimiși în judecată, după ce în luna octombrie 2025 oamenii legii au reținut la vama Leuşeni-Albiţa în remorca unui autocamion un milion de țigări.
10:10
Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, au fost condamnați la închisoare între 7 și 14 ani, informează Procuratura Generală.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7.500 kilograme (kg) de mărar, 7.500 kg de pătrunjel și 171,36 kg de ceai negru (4.032 de pliculețe a câte 42,5 grame).
09:10
Liderii UE renunță la activele rusești și aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei # TVR Moldova
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele rusești „înghețate” în UE, ocolind astfel neînțelegerile cu privire la planul fără precedent de finanțare a Kievului cu banii Moscovei, scrie Hotnews.ro
09:10
Poliția de Frontieră informează că, potrivit datelor primite de la omologii ucraineni, la ora 04:10 traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată din nou, ca urmare a unui nou atac cu drone.
08:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni” și considerat un simbol al milosteniei, al generozității și al faptelor bune, ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor.
08:20
Proiectul unui complex de șapte blocuri cu aproximativ 400 de apartamente, planificat în orașul Codru pe un teren cu o singură cale de acces, rămâne blocat după ce beneficiarul nu a prezentat planul urbanistic zonal (PUZ) final. Experul urbanist Victor Chironda a declarat în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova că documentul găsit pe site-ul primăriei este unul vechi, iar planul final, care ar fi obținut avizul Ministerului Infrastructurii, se află la minister.
08:20
IGSU și UNHCR au asigurat cazarea ucrainenilor blocați la frontieră, după atacul asupra podului # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), au asigurat cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardării podului peste Nistru.
18 decembrie 2025
22:40
Vămile Palanca și Tudora, redeschise circulației după atacul cu drone rusești la granița cu Ucraina # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Punctele de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației, potrivit Poliției de Frontieră.
20:40
Interpretul Ducu Bertzi a fost invitat de onoare la un cenaclu literar organizat la Chișinău # TVR Moldova
Interpretul şi cântătorul român, Ducu Bertzi, a fost invitatul de onoare al unui cenaclu literar-artistic, ce s-a desfăşurat, aseară, la Chişinău. Cei prezenţi au cântat, alături de artist, piese îndrăgite şi colinde vechi. Pe scenă au mai urcat cântăreţii Valentin Botnaru şi Aurel Chirtoacă.
20:10
Cadouri pentru toate gusturile, la expoziția-târg din Chișinău. Evenimentul include și activități # TVR Moldova
Cadouri pentru toate gusturile, chiar și pentru cei mai mofturoși, pot fi găsite în aceste zile la o expoziție-târg organizată la Centrul Expozițional din Chișinău. Evenimentul include și activități speciale, precum împodobirea Bradului "Mândria Moldovei", decorat cu produse ale expozanților. La finalul târgului, produsele din pom vor fi donate.
19:50
Şedinţa de astăzi a Parlamentului a început într-un mod inedit. Deputatul PAS, Ludmila Adamciuc, a venit în plen cu 101 plicuri pe care le-a împărţit colegilor. Nu au fost proiecte de lege, ci scrisori pentru Moş Crăciun, de la mai mulţi copii cu dizabilităţi severe din toată ţara. Mesajele lor au fost însoţite de desene şi speranţe sincere.
19:30
Este zi de sărbătoare pentru Poliţia Naţională a Republicii Moldova. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la crearea Inspectoratului General al Poliţiei, o instituție care, de-a lungul timpului, a devenit un pilon al siguranței și ordinii publice. Este o zi dedicată curajului, responsabilității și devotamentului celor care au ales să poarte uniforma în slujba comunității. În spatele fiecărei intervenții reușite se află oameni, povești și decizii luate în momente-cheie.
19:00
Azi, liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru ultimul summit al anului, unde urmează să decidă modul în care va fi susținută financiar Ucraina în următorii doi ani. Printre opțiunile discutate se numără un împrumut comun al Uniunii Europene sau utilizarea activelor rusești înghețate. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că liderii blocului comunitar nu vor părăsi summit-ul înainte de a conveni asupra unei soluţii.
19:00
Ion Basoc a urcat din nou pe prima treaptă a podiumului de premiere la un turneu prestigios de para judo. Reprezentantul Republicii Moldova a cucerit aurul categoriei de peste 95 de kilograme la Grand Prix-ul de la Sao Paulo.
