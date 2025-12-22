Plahotniuc își va petrece jubileul după gratii: arestul, prelungit cu încă 30 de zile

19:10

Campania "Biblioteca de sub brad" a ajuns la a patra ediţie, iar timp de câteva săptămâni, cetățeni, reprezentanţi ai autorităților publice și ai instituțiilor de învățământ, se pot alătura acestei iniţiative. Cărţile pot fi lăsate sub pomul de sărbătoare din clădirea Guvernului, iar ulterior vor ajunge în bibliotecile școlare din localitățile Republicii Moldova. Este un simbol al generozităţii, al implicării şi promovării lecturii în rândul copiilor.