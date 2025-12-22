Maia Sandu, în dialog cu diaspora: statul trebuie să faciliteze revenirea acasă a cetățenilor

13:10

Cetățenii ucraineni blocați la frontieră, după bombardarea podului peste Nistru, au fost cazați temporar într-o tabără mobilă amenajată în localitatea Palanca, pentru a le asigura siguranța și condiții minime de așteptare până la reluarea circulației transfrontaliere. Măsura vizează persoanele care urmau să iasă din Republica Moldova spre Ucraina prin punctele de trecere Palanca și Tudora …