VIDEO | Captură de proporții la Chișinău: 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit

Circa 10 000 de fermieri, cu 500 de tractoare, au blocat străzile orașului Bruxelles pentru a denunța politica agricolă a Uniunii Europene și acordul comercial cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Fermierii susțin că acest acord ar permite importuri masive de produse agricole din America de Sud, la prețuri mai mici și cu …