Colete de acasă pentru sărbători. Diaspora din Bruxelles: „De la mama bunătăți: brânză, carne, biscuiți”
Radio Moldova, 22 decembrie 2025 19:30
Pentru mii de moldoveni stabiliți în Belgia, sărbătorile de iarnă încep cu miros de brânză de casă, gust de vin roșu și dulciuri trimise de acasă. Conaționalii noștri așteaptă, mai ales în ajun de Crăciun, colete cu bunătăți care le vor face sărbătorile mai frumoase și vor aduce tradițiile moldovenești chiar în inima Bruxelles-ului.
Bălți - Capitala Tineretului 2026. Va primi peste patru milioane de lei pentru activitățile și inițiativele tinerilor # Radio Moldova
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026, în cadrul unui eveniment oficial. Astfel, localitatea va beneficia de un buget de peste patru milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret.
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.
Experți, la Radio Moldova: 2025 – un an de excepție în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România # Radio Moldova
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
România a reacționat, „prompt și solidar”, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina și și-a reconfirmat, în 2025, statutul de principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova.
Votul prin corespondență, menținut pentru cetățenii din diaspora: CEC propune modificări la Codul electoral # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral: „Votarea prin corespondență”. Sugestia a fost formulată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
O nouă sentință în dosarele Șor: patru ani de închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Radio Moldova
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
Finanțare pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli și grădinițe: 25 de milioane de lei alocate de MEC # Radio Moldova
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
„Ne-au luat libertatea, demnitatea și viețile”: confesiunea unei femei ucrainene răpite de militari ruși, în fața justiției internaționale # Radio Moldova
Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, mărturia Olenei Yagupova, o femeie din orașul Kameanka-Dniprovska, regiunea Zaporojie, care a relatat că a fost răpită de militari ruși, supusă torturii și ținută în sclavie prin muncă și abuzuri pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Povestea sa a fost documentată într-un amplu interviu publicat de The Insider.
Autoritățile sanitare avertizează: risc crescut de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor # Radio Moldova
Autoritățile sanitare din Chișinău anticipează o creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor de iarnă. Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, a atenționat asupra riscurilor legate de creșterea incidenței infecțiilor căilor respiratorii, gripei și COVID-ului, precum și a infecțiilor digestive acute.
Sprijinul oferit de România Republicii Moldova rămâne un element central al parcursului european, al consolidării securității și al stabilității economice, iar declarațiile recente ale miniștrilor de Externe de la Chișinău și București sunt susținute și de experți.
Transportatorii amenință cu noi proteste. MIDR: „Promovează interesele lor economice, iar rolul ministerului este de a le echilibra cu cele ale statului” # Radio Moldova
Transportatorii de pasageri anunță că ar putea ieși din nou la protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, care, în opinia lor, nu are legătură cu problemele reale din ramură. În același timp, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că va ține cont de propunerile făcute de asociațiile profesionale pentru documentul final.
Condamnare în Franța pentru Vlad Filat într-un dosar de spălare de bani. „Decizie motivată politic” # Radio Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP. Vlad Filat acuză o „motivație politică”, iar experții spun că acesta nu va putea fi extrădat în Franța pentru executarea unei pedepse definitive.
Studiu în universități: Integritatea scade, iar „iertarea” fraudei se transformă în normă # Radio Moldova
Studenții din Republica Moldova își apreciază experiența universitară ca fiind „bună” spre „foarte bună”, iar mulți dintre ei ar recomanda universitatea în care studiază. Integritatea academică rămâne însă „punctul sensibil”, potrivit unui studiu prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Conferința Națională „Integritate și Calitate în Învățământul Universitar”.
Elevii din Republica Moldova vor merge de joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Vacanța va dura 15 zile, până pe 9 ianuarie.
Vetting-ul procurorilor nu se va încheia în 2026. Hriptievschi: „Trebuie să fim realiști” # Radio Moldova
Finalitatea procesului de evaluare externă a integrității etice și profesionale a procurorilor este departe, recunosc responsabilii din Comisia Vetting. Până în prezent, au fost notificați 190 de procurori, iar rapoartele au fost finalizate în cazul a doar 50 dintre aceștia.
O judecătoare a protestat în fața CSM: „Am doi copii sugari, am fost nevoită să procesez 100% din volumul de dosare” # Radio Moldova
Magistrata Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, mamă a șapte copii, unul dintre care mai mic de doi ani, reclamă abuzuri și încălcări frecvente ale drepturilor sale. Aceasta a protestat, pe 22 decembrie, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
De la simboluri la proiecte strategice: R. Moldova și România dezvoltă „cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume” # Radio Moldova
Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, înregistrând rezultate importante în economie, infrastructură și pe parcursul european. Comerțul bilateral a depășit 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este una dintre cele mai solide din lume. Mesajele a fost transmise de miniștrii de externe din cele două țări,ndupă reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.
Condamnare în Franța pentru Vlad Filat într-un dosar de spălare de bani. Reacția fostului premier al R. Moldova # Radio Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP.
Aderarea la UE, prioritate absolută. Maia Sandu: „Acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii” # Radio Moldova
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău.
Condamnat la peste 10 ani de detenție după ce și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul # Radio Moldova
Și-a lovit sora cu muchia unui topor în regiunea capului și a încercat să îi omoare partenerul de viață. Un bărbat de 54 de ani din raionul Călărași a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de violență în familie și tentativă de omor.
Junghietu: R. Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o perioadă îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, având instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.
Selecționata Marocului a debutat cu victorie, scor 2-0 în fața reprezentativei statului Insulelor Comore, în meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Țara gazdă a început cu un penalty ratat Soufiane Rahimi, dar apoi Brahim Diaz și Ayoub El Kaabi au adus victoria gazdelor.
Stare de urgență la Tiraspol | Valeriu Pașa: „Întreaga schemă de aprovizionare cu gaze este foarte neclară” # Radio Moldova
Schema de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene rămâne neclară, afirmă Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD. Expertul atrage atenția că populația regiunii nu este obișnuită să plătească pentru energie, iar autoritățile constituționale de la Chișinău trebuie să intervină înainte ca situația să degenereze.
Incendiu într-un liceu din capitală, produs la un panou electric. Toate persoanele au fost evacuate # Radio Moldova
Peste 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari au fost evacuați „în 30 de scunde” luni, 22 decembrie, din clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, urmare a unui incendiu izbucnit la un panou electric situat la etajului trei. Autoritățile transmit că nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul nu s-a răspândit datorită intervenției rapide a salvatorilor.
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile # Radio Moldova
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile. În etapa a 17-a a primei divizii engleze, echipa condusă de spaniolul Unai Emery a învins cu 2:1 acasă pe Manchester United și a rămas pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de liderul Arsenal Londra. Absența lui Kobbie Mainoo a fost subiectul principal înainte de startul partidei de pe Villa Park, poate și agitația mediatică contribuind la începutul ezitant al lui Manchester United.
Grădini ecologice și spații verzi reabilitate, cu sprijinul UE: Taraclia și Galațiul lansează un proiect comun pentru protecția mediului # Radio Moldova
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
Demisii la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase trei focuri de armă în sediul instituției # Radio Moldova
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din Chișinău, precum și un polițist au fost demiși după ce, la finele săptămânii trecute, au fost trase focuri de armă în incinta inspectoratului. Pe acest caz a fost dispusă și o anchetă de serviciu, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui incident.
În atenția agenților economici! Ultima zi în care pot depune cererile pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică # Radio Moldova
Agenții economici mai pot depune doar luni, 22 decembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor pentru energie electrică, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românescă de fotbal. În capul de afiș al etapei a 21-a, echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a învins cu 2:1 pe concitadina Rapid. În meciul disputat pe Arena Națională din București, campioana en titre a deschis scorul în minutul 24. Darius Olaru a marcat cu un șut din interiorul careului după o combinație cu Daniel Bîrligea.
Aurul, la preț-record: a trecut de 4.400 de dolari uncia, pe fondul cererii ridicate # Radio Moldova
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.400 de dolari pe uncie pe piața spot, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile și al cererii ridicate, transmite Reuters.
Consilier PAS acuză intimidări, după ce a fost acționat în judecată de primarul Ion Ceban # Radio Moldova
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
Fermierii solicită să fie prelungită obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Radio Moldova
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
Captură: droguri în valoare de peste șapte de milioane de lei, depistate în Chișinău # Radio Moldova
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Captură de droguri de peste 7 milioane de lei la Chișinău: „nivel ridicat de pericol social” # Radio Moldova
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste 7 milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Revista presei internaționale | Rusia se opune versiunii planului american de pace redactat de Ucraina și Europa # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre modul în care emisarii Casei Albe au purtat în Florida noi runde separate de negocieri cu delegațiile de la Kiev și Moscova pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații scriu despre embargoul impus de Statele Unite asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei, dar și despre încălcările spațiului aerian al Turciei de către aparate de zbor necunoscute.
Revista presei | Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești; Bombardamentele de la Palanca nu sunt erori militare, ci niște semnale politice # Radio Moldova
Publicațiile naționale au în vizor consecințele atacurilor cu drone rusești asupra podului de peste Nistru, Maiaki-Udobnoe, situat în preajma punctului de frontieră de la Palanca. Presa mai scrie că bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică din RM. Siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă este un alt subiect abordat frecvent în mass-media.
Grădini ecologice și spații verzi reabilitate, cu sprijinul UE: Taraclia și Galați lansează un proiect comun pentru protecția mediului # Radio Moldova
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
Un tânăr riscă până la cinci ani de închisoare, după ce a lovit un Jaguar și a fugit de la locul accidentului # Radio Moldova
A urcat băut la volan și a accidentat un Jaguar parcat în sectorul Râșcani al capitalei, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii l-au găsit la scurt timp după producerea accidentului și l-au reținut.
Ministrul Eugen Osmochescu: „Pregătim al doilea raport pentru o nouă tranșă din finanțarea de 1.9 miliarde de euro” # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
RETROSPECTIVA 2025 | Energia R. Moldova - „progres substanțial”, cele mai „mari tarife” din Europa de Est și un boom al regenerabilelor # Radio Moldova
Un singur domeniu din R. Moldova a înregistrat, pe parcursul anului 2025, „progrese substanțiale” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre sectorul energiei, în care sunt derulate proiecte importante de infrastructură menite să asigure, spun autoritățile, independența energetică a R. Moldova. Însă tranziția costă, iar consumatorii au resimțit din plin acest lucru în facturile la energia electrică și gazele naturale.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a executat, în perioada ianuarie – decembrie curent, 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală și a aplicat sechestre pe bunuri în sumă totală de 191.7 milioane de lei. Aproape două treimi din sechestre au vizat cauze de corupție și de spălare de bani.
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia # Radio Moldova
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters.
