Rolul de „frate mai mare” al României: sprijin economic, energetic și social

Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate. Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultură.