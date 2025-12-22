Fermierii solicită să fie prelungită obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina
Radio Moldova, 22 decembrie 2025 11:10
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
Acum 10 minute
11:20
Consilier PAS acuză intimidări, după ce a fost acționat în judecată de primarul Ion Ceban # Radio Moldova
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:50
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
10:40
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
10:30
Captură: droguri în valoare de peste șapte de milioane de lei, depistate în Chișinău # Radio Moldova
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Acum 2 ore
10:20
Captură de droguri de peste 7 milioane de lei la Chișinău: „nivel ridicat de pericol social” # Radio Moldova
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste 7 milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
10:20
Revista presei internaționale | Rusia se opune versiunii planului american de pace redactat de Ucraina și Europa # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre modul în care emisarii Casei Albe au purtat în Florida noi runde separate de negocieri cu delegațiile de la Kiev și Moscova pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații scriu despre embargoul impus de Statele Unite asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei, dar și despre încălcările spațiului aerian al Turciei de către aparate de zbor necunoscute.
10:00
Revista presei | Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești; Bombardamentele de la Palanca nu sunt erori militare, ci niște semnale politice # Radio Moldova
Publicațiile naționale au în vizor consecințele atacurilor cu drone rusești asupra podului de peste Nistru, Maiaki-Udobnoe, situat în preajma punctului de frontieră de la Palanca. Presa mai scrie că bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică din RM. Siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă este un alt subiect abordat frecvent în mass-media.
10:00
Grădini ecologice și spații verzi reabilitate, cu sprijinul UE: Taraclia și Galați lansează un proiect comun pentru protecția mediului # Radio Moldova
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
09:50
Un tânăr riscă până la cinci ani de închisoare, după ce a lovit un Jaguar și a fugit de la locul accidentului # Radio Moldova
A urcat băut la volan și a accidentat un Jaguar parcat în sectorul Râșcani al capitalei, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii l-au găsit la scurt timp după producerea accidentului și l-au reținut.
Acum 4 ore
09:20
Ministrul Eugen Osmochescu: „Pregătim al doilea raport pentru o nouă tranșă din finanțarea de 1.9 miliarde de euro” # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
09:20
RETROSPECTIVA 2025 | Energia R. Moldova - „progres substanțial”, cele mai „mari tarife” din Europa de Est și un boom al regenerabilelor # Radio Moldova
Un singur domeniu din R. Moldova a înregistrat, pe parcursul anului 2025, „progrese substanțiale” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre sectorul energiei, în care sunt derulate proiecte importante de infrastructură menite să asigure, spun autoritățile, independența energetică a R. Moldova. Însă tranziția costă, iar consumatorii au resimțit din plin acest lucru în facturile la energia electrică și gazele naturale.
09:00
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a executat, în perioada ianuarie – decembrie curent, 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală și a aplicat sechestre pe bunuri în sumă totală de 191.7 milioane de lei. Aproape două treimi din sechestre au vizat cauze de corupție și de spălare de bani.
08:50
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia # Radio Moldova
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters.
08:40
Mark Rutte: Doar Donald Trump îl poate convinge pe Putin să accepte pacea în Ucraina # Radio Moldova
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană Bild am Sonntag.
08:30
Locuitorii din satul Condrița vor fi protejați de riscul inundațiilor, grație unui proiect european # Radio Moldova
Locuitorii din satul Condrița, municipiul Chișinău, vor fi protejați de riscul inundațiilor. Asta datorită unui proiect european transfrontalier, care va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Proiectul prevede curățarea bazinelor de apă, consolidarea digurilor și reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. Inițiativa va aduce beneficii și pentru peste 19 mii de persoane din alte trei localități de pe ambele maluri ale Prutului. Implementarea este estimată să dureze aproape doi ani.
08:00
În localitatea Volna, din raionul Temriuk regiunea rusă Krasnodar, două docuri și două nave au fost avariate în urma unui atac cu drone, a anunțat în noaptea de luni, 22 decembrie, statul major operativ al regiunii, într-un comunicat publicat pe Telegram.
08:00
Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru a patra oară la rând Cupa Moldovei la baschet feminin. În finală, „economistele” au învins formația Spartans Chișinău cu 83-39.
07:40
Negocieri SUA-Ucraina-Europa la Miami: Rusia spune că „majoritatea propunerilor nu vor fi acceptabile” # Radio Moldova
Majoritatea propunerilor formulate în cadrul negocierilor de la Miami dintre SUA, Europa și Ucraina privind o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina „nu vor fi acceptabile” pentru Moscova. Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, care a declaratt că poziția oficială a Kremlinului va fi stabilită după revenirea emisarului rus din Statele Unite, notează DW.
07:30
Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate. Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultură.
Acum 6 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe | Cine e Bart De Wever, premierul belgian separatist, cu alură europeană, care a blocat folosirea activelor rusești # Radio Moldova
După săptămâni de dezbateri tensionate între liderii europeni, Uniunea Europeană a decis în sfârșit să nu folosească activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei. O mică victorie pentru premierul belgian Bart De Wever, care s-a opus planului de la bun început.
07:00
Cei aproape 500 de elevi de la Colegiului Tehnic Agricol din raionul Comrat au condiții moderne pentru instruirea practică # Radio Moldova
Cei aproape 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi, raionul Comrat, beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică. Asta datorită construcției unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Astfel, viitorii agronomi, mecanici agricoli și specialiști în digitalizarea agriculturii vor lucra direct cu echipamentele pe care le vor utiliza în activitatea profesională.
Acum 24 ore
22:00
Profesorii și elevii Centrului de Excelență în Energetică, despre mutarea la un alt sediu: „Ne conformăm, dar varianta „favorabilă” ar fi să rămânem aici” # Radio Moldova
Colectivul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică este gata să se conformeze deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a se muta din edificiul situat în sectorul Ciocana, în sediul de pe strada Melestiu. Se întâmplă după transmiterea în comodat a clădirii instituției către Primăria municipiului Chișinău. Totuși, discuțiile cu profesorii și elevii rămân intense, pe fondul îngrijorărilor legate de spațiu, dotări și adaptarea la noile condiții de studiu.
21:50
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
21:30
Atmosferă de sărbătoare în sudul R. Moldova: orășel de Crăciun și un brad natural de 17 metri în centrul Comratului # Radio Moldova
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
21:30
Elevii și profesorii de la un liceu din Soroca aduc de acasă tot ce au uzat și nefuncțional # Radio Moldova
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca fac un pas important pentru mediu. În curtea școlii a fost instalat un punct de colectare ECO SAVE pentru deșeuri periculoase. Aici pot fi aduse echipamente electrice și electronice vechi, baterii sau acumulatori uzați. De asemenea, întreaga maculatură adunată de ani buni în școală a fost colectată și pregătită pentru reciclare.
21:00
Atmosferă de sărbătoare în sudul țării | Orășel de Crăciun și un brad natural de 17 metri în centrul Comratului # Radio Moldova
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă seara. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
20:30
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
20:10
Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
20:00
FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol # Radio Moldova
FC Barcelona rămâne confortabil în fotoliul de lider al clasamentului. De această dată, FC Barcelona a învins în deplasare pe FC Villarreal cu scorul de 2:0. Catalanii au marcat primul gol în minutul 12 prin Raphinha, din penalty.
19:20
Tradiții, produse autohtone, acțiuni de caritate, toate au fost la un târg de iarnă din Călărași # Radio Moldova
Tradiții din străbuni, produse autohtone, acțiuni de caritate și multă voie bună - toate acestea au fost la Târgul sărbătorilor de iarnă, organizat în Scuarul Consiliului Raional Călărași. Bucuria, semnificația și lumina sărbătorilor au fost transmise și de prezența pe scenă a colectivelor de artiști amatori din localitățile raionului, precum și a artiștilor profesioniști, care au evoluat în cadrul programului „Acces la cultură”.
19:10
Circulația pe traseul Odesa-Reni, restabilită integral în ambele direcții, după atacul din 18 decembrie # Radio Moldova
Autoritățile din Ucraina au anunțat duminică, 21 decembrie, că circulația pe traseul Odesa-Reni a fost restabilită integral în ambele direcții. Cât privește transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, inclusiv camioanele cu produse vitale și bunuri umanitare, acestea vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.
18:10
Oamenii din Gaza care trăiesc în tabere improvizate se confruntă cu o amenințare mortală din cauza frigului extrem, fiind lipsiți de acces la ajutor umanitar esențial, haine adecvate pentru a se menține calzi. Corturile fragile oferă puțină protecție împotriva frigului și a ploilor abundente. O furtună severă care a lovit Fâșia Gaza, afectată de război, în ultimele săptămâni a dus deja la moartea a 13 copii strămutați în tabere improvizate, potrivit medicilor.
17:30
Sistemul energetic, în continuare sub presiune. Autoritățile îndeamnă consumatorii să economisească lumina # Radio Moldova
Consumul de energie electrică crește în mod special în orele de vârf, dimineața între orele 07:00-11:00 și seara între 18:00 și 23:00, atunci când majoritatea aparatelor din gospodării funcționează simultan și energia importată costă mai mult. În aceste perioade este importantă reducerea consumului pentru stabilitatea sistemului și pentru bugetul familiilor, atenționează autoritățile.
16:50
Șefa CNAS: Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică # Radio Moldova
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, totuși indicatorii actuali semnalează o evoluție pozitivă a sistemului după ce deficitul bugetului a atins în anul 2023 un nivel record.
16:20
Volumul economiilor păstrate în bănci de moldoveni s-a redus în noiembrie cu aproape 11 la sută, constituind peste 2.7 miliarde de lei. Suma depozitelor noi depuse în această lună a fost de peste 3.5 miliarde de lei și s-a diminuat cu peste 20 la sută față de octombrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.
16:10
Ministrul Eurgen Osmochescu: „Pregătim al doilea raport semianual pentru a obține o nouă tranșă de 1.9 miliarde de euro” # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
15:30
Deputat: „Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina, dar și de alți factori” # Radio Moldova
Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina și de faptul că mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, dar și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:00
Nicușor Dan: Voi iniția în ianuarie un referendum pentru a determina dacă CSM acționează în interes public # Radio Moldova
Președintele român, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.
14:10
Locuitorii din orașul Criuleni au un parc renovat: investiții de aproape 15 milioane de lei # Radio Moldova
Locuitorii din orașul Criuleni se bucură de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern, date în exploatare la finele săptămânii curente. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 14.35 de milioane de lei.
14:00
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis patru civili și au rănit alți cel puțin 19 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 21 decembrie, citate de The Kyiv Independent.
13:40
O dronă cu o parașută atașată de ea a fost găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș, România. Drona a fost găsită duminică, 21 decembrie, de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lerești din județul Argeș. El a alertat autoritățile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo și de unde provine, scrie Hot News.
13:30
Ministra română a Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, vine luni, 22 decembrie, la Chișinău # Radio Moldova
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
13:20
Locuitorii din orașul Criuleni au parte de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern. Valoarea totală a investiției este de 14.35 de milioane de lei.
12:50
Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni | Au avut nevoie de îngrijiri medicale # Radio Moldova
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
12:30
Smart agriculture is the newest specialization available at the Technical University of Moldova (UTM). The program offers students the opportunity to master digital technologies in farming, aiming to train experts capable of implementing innovations that enhance productivity and sustainability across the country’s agricultural sector.
12:30
Negocierile dintre SUA-Rusia privind războiul din Ucraina. Kremlinul spune că discuțiile au fost constructive și vor continua # Radio Moldova
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, 20 decembrie, în Florida cu oficialii ruși pentru a purta discuții în vederea obținerii păcii în Ucraina. Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane.
11:40
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă. Solstițiul marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora R. Moldova.
Ieri
11:10
Agricultura inteligentă, noua specialitate care va putea fi studiată de tineri. Decan: „Obiectivul este de a face agricultură performantă” # Radio Moldova
Agricultura inteligentă este o nouă specialitate care va putea fi studiată la facultatea de profil a Universității Tehnice din Republica Moldova (UTM). Tinerii vor avea posibilitatea să învețe despre utilizarea tehnologiilor digitale în agricultură, obiectivul fiind de a pregăti specialiști capabili să implementeze inovații care să crească productivitatea și sustenabilitatea agriculturii din țară.
10:50
Sistem modern de irigare în raionul Ștefan Vodă | Va deservi peste 100 de gospodării agricole # Radio Moldova
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă lucrările sunt în toi la unul din cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Acesta va deservi peste 100 de gospodării agricole.
