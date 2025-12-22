Aderarea la UE, prioritate absolută. Maia Sandu: „Acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii”

08:30

Locuitorii din satul Condrița, municipiul Chișinău, vor fi protejați de riscul inundațiilor. Asta datorită unui proiect european transfrontalier, care va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Proiectul prevede curățarea bazinelor de apă, consolidarea digurilor și reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. Inițiativa va aduce beneficii și pentru peste 19 mii de persoane din alte trei localități de pe ambele maluri ale Prutului. Implementarea este estimată să dureze aproape doi ani.