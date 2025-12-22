O judecătoare a protestat în fața CSM: „Am doi copii sugari, am fost nevoită să procesez 100% din volumul de dosare”

20:30

Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.