O judecătoare a protestat în fața CSM: „Am doi copii sugari, am fost nevoită să procesez 100% din volumul de dosare”
Radio Moldova, 22 decembrie 2025 14:50
Magistrata Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, mamă a șapte copii, unul dintre care mai mic de doi ani, reclamă abuzuri și încălcări frecvente ale drepturilor sale. Aceasta a protestat, pe 22 decembrie, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
• • •
Vetting-ul procurorilor nu se va încheia în 2026. Hriptievschi: „Trebuie să fim realiști” # Radio Moldova
Finalitatea procesului de evaluare externă a integrității etice și profesionale a procurorilor este departe, recunosc responsabilii din Comisia Vetting. Până în prezent, au fost notificați 190 de procurori, iar rapoartele au fost finalizate în cazul a doar 50 dintre aceștia.
De la simboluri la proiecte strategice: R. Moldova și România dezvoltă „cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume” # Radio Moldova
Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, înregistrând rezultate importante în economie, infrastructură și pe parcursul european. Comerțul bilateral a depășit 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este una dintre cele mai solide din lume. Mesajele a fost transmise de miniștrii de externe din cele două țări,ndupă reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.
Condamnare în Franța pentru Vlad Filat într-un dosar de spălare de bani. Reacția fostului premier al R. Moldova # Radio Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP.
Aderarea la UE, prioritate absolută. Maia Sandu: „Acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii” # Radio Moldova
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău.
Transportatorii amenință cu noi proteste. MIDR: „Promovează interesele lor economice, iar rolul ministerului este de le echilibra cu cele ale statului” # Radio Moldova
Transportatorii de pasageri anunță că ar putea ieși din nou la protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, care, în opinia lor, nu are legătură cu problemele reale din ramură. În același timp, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că va ține cont de propunerile făcute de asociațiile profesionale pentru documentul final.
Condamnat la peste 10 ani de detenție după ce și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul # Radio Moldova
Și-a lovit sora cu muchia unui topor în regiunea capului și a încercat să îi omoare partenerul de viață. Un bărbat de 54 de ani din raionul Călărași a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de violență în familie și tentativă de omor.
Junghietu: R. Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o perioadă îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, având instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.
Selecționata Marocului a debutat cu victorie, scor 2-0 în fața reprezentativei statului Insulelor Comore, în meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Țara gazdă a început cu un penalty ratat Soufiane Rahimi, dar apoi Brahim Diaz și Ayoub El Kaabi au adus victoria gazdelor.
Stare de urgență la Tiraspol | Valeriu Pașa: „Întreaga schemă de aprovizionare cu gaze este foarte neclară” # Radio Moldova
Schema de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene rămâne neclară, afirmă Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD. Expertul atrage atenția că populația regiunii nu este obișnuită să plătească pentru energie, iar autoritățile constituționale de la Chișinău trebuie să intervină înainte ca situația să degenereze.
Incendiu într-un liceu din capitală, produs la un panou electric. Toate persoanele au fost evacuate # Radio Moldova
Peste 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari au fost evacuați „în 30 de scunde” luni, 22 decembrie, din clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, urmare a unui incendiu izbucnit la un panou electric situat la etajului trei. Autoritățile transmit că nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul nu s-a răspândit datorită intervenției rapide a salvatorilor.
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile # Radio Moldova
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile. În etapa a 17-a a primei divizii engleze, echipa condusă de spaniolul Unai Emery a învins cu 2:1 acasă pe Manchester United și a rămas pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de liderul Arsenal Londra. Absența lui Kobbie Mainoo a fost subiectul principal înainte de startul partidei de pe Villa Park, poate și agitația mediatică contribuind la începutul ezitant al lui Manchester United.
Grădini ecologice și spații verzi reabilitate, cu sprijinul UE: Taraclia și Galațiul lansează un proiect comun pentru protecția mediului # Radio Moldova
În cinci școli din raionul Taraclia vor fi create grădini experimentale, iar în localitatea Albota de Sus va fi amenajată o grădină demonstrativă, pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Inițiativele fac parte dintr-un nou proiect transfrontalier, „ECO SMART NATURA”, implementat în cooperare cu județul Galați din România.
Demisii la Inspectoratul de Poliție Centru după ce au fost trase trei focuri de armă în sediul instituției # Radio Moldova
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din Chișinău, precum și un polițist au fost demiși după ce, la finele săptămânii trecute, au fost trase focuri de armă în incinta inspectoratului. Pe acest caz a fost dispusă și o anchetă de serviciu, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui incident.
În atenția agenților economici! Ultima zi în care pot depune cererile pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică # Radio Moldova
Agenții economici mai pot depune doar luni, 22 decembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor pentru energie electrică, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga românescă de fotbal. În capul de afiș al etapei a 21-a, echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a învins cu 2:1 pe concitadina Rapid. În meciul disputat pe Arena Națională din București, campioana en titre a deschis scorul în minutul 24. Darius Olaru a marcat cu un șut din interiorul careului după o combinație cu Daniel Bîrligea.
Aurul, la preț-record: a trecut de 4.400 de dolari uncia, pe fondul cererii ridicate # Radio Moldova
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.400 de dolari pe uncie pe piața spot, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile și al cererii ridicate, transmite Reuters.
Consilier PAS acuză intimidări, după ce a fost acționat în judecată de primarul Ion Ceban # Radio Moldova
Ion Melnic, consilier din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău, anunță că primarul capitalei, Ion Ceban, l-a acționat în judecată, încercând astfel să îl intimideze pentru dezvăluirile pe care le-ar fi făcut despre presupuse încălcări comise de edil.
Fermierii solicită să fie prelungită obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Radio Moldova
Fermierii solicită autorităților să prelungească din nou obligativitatea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Potrivit lor, instituirea unui mecanism permanent este necesară până la finalizarea războiului din Ucraina pentru a proteja producția locală și a salva exporturile moldovenești pe piețele europene.
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP.
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026.
Captură de droguri de peste 7 milioane de lei la Chișinău: „nivel ridicat de pericol social” # Radio Moldova
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste 7 milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Revista presei internaționale | Rusia se opune versiunii planului american de pace redactat de Ucraina și Europa # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre modul în care emisarii Casei Albe au purtat în Florida noi runde separate de negocieri cu delegațiile de la Kiev și Moscova pe tema încheierii războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații scriu despre embargoul impus de Statele Unite asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei, dar și despre încălcările spațiului aerian al Turciei de către aparate de zbor necunoscute.
Revista presei | Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești; Bombardamentele de la Palanca nu sunt erori militare, ci niște semnale politice # Radio Moldova
Publicațiile naționale au în vizor consecințele atacurilor cu drone rusești asupra podului de peste Nistru, Maiaki-Udobnoe, situat în preajma punctului de frontieră de la Palanca. Presa mai scrie că bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică din RM. Siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă este un alt subiect abordat frecvent în mass-media.
Un tânăr riscă până la cinci ani de închisoare, după ce a lovit un Jaguar și a fugit de la locul accidentului # Radio Moldova
A urcat băut la volan și a accidentat un Jaguar parcat în sectorul Râșcani al capitalei, după care a fugit de la locul accidentului. Oamenii legii l-au găsit la scurt timp după producerea accidentului și l-au reținut.
Ministrul Eugen Osmochescu: „Pregătim al doilea raport pentru o nouă tranșă din finanțarea de 1.9 miliarde de euro” # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
RETROSPECTIVA 2025 | Energia R. Moldova - „progres substanțial”, cele mai „mari tarife” din Europa de Est și un boom al regenerabilelor # Radio Moldova
Un singur domeniu din R. Moldova a înregistrat, pe parcursul anului 2025, „progrese substanțiale” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este vorba despre sectorul energiei, în care sunt derulate proiecte importante de infrastructură menite să asigure, spun autoritățile, independența energetică a R. Moldova. Însă tranziția costă, iar consumatorii au resimțit din plin acest lucru în facturile la energia electrică și gazele naturale.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a executat, în perioada ianuarie – decembrie curent, 280 de solicitări ale procurorilor și organelor de urmărire penală și a aplicat sechestre pe bunuri în sumă totală de 191.7 milioane de lei. Aproape două treimi din sechestre au vizat cauze de corupție și de spălare de bani.
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia # Radio Moldova
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters.
Mark Rutte: Doar Donald Trump îl poate convinge pe Putin să accepte pacea în Ucraina # Radio Moldova
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană Bild am Sonntag.
Locuitorii din satul Condrița vor fi protejați de riscul inundațiilor, grație unui proiect european # Radio Moldova
Locuitorii din satul Condrița, municipiul Chișinău, vor fi protejați de riscul inundațiilor. Asta datorită unui proiect european transfrontalier, care va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Proiectul prevede curățarea bazinelor de apă, consolidarea digurilor și reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale. Inițiativa va aduce beneficii și pentru peste 19 mii de persoane din alte trei localități de pe ambele maluri ale Prutului. Implementarea este estimată să dureze aproape doi ani.
În localitatea Volna, din raionul Temriuk regiunea rusă Krasnodar, două docuri și două nave au fost avariate în urma unui atac cu drone, a anunțat în noaptea de luni, 22 decembrie, statul major operativ al regiunii, într-un comunicat publicat pe Telegram.
Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru a patra oară la rând Cupa Moldovei la baschet feminin. În finală, „economistele” au învins formația Spartans Chișinău cu 83-39.
Negocieri SUA-Ucraina-Europa la Miami: Rusia spune că „majoritatea propunerilor nu vor fi acceptabile” # Radio Moldova
Majoritatea propunerilor formulate în cadrul negocierilor de la Miami dintre SUA, Europa și Ucraina privind o posibilă soluționare pașnică a războiului din Ucraina „nu vor fi acceptabile” pentru Moscova. Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, care a declaratt că poziția oficială a Kremlinului va fi stabilită după revenirea emisarului rus din Statele Unite, notează DW.
Într-un context în care tot mai mulți tineri aleg să se întoarcă la sat și să valorifice potențialul agriculturii din Republica Moldova, apar exemple de inițiativă și curaj care demonstrează că pasiunea și munca pot suplini lipsa studiilor de specialitate. Alexandru Locoman face parte din noua generație de agricultori care, deși nu a urmat studii în domeniu, a decis să investească în agricultură.
Corespondență Dan Alexe | Cine e Bart De Wever, premierul belgian separatist, cu alură europeană, care a blocat folosirea activelor rusești # Radio Moldova
După săptămâni de dezbateri tensionate între liderii europeni, Uniunea Europeană a decis în sfârșit să nu folosească activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei. O mică victorie pentru premierul belgian Bart De Wever, care s-a opus planului de la bun început.
Cei aproape 500 de elevi de la Colegiului Tehnic Agricol din raionul Comrat au condiții moderne pentru instruirea practică # Radio Moldova
Cei aproape 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din localitatea Svetlîi, raionul Comrat, beneficiază de condiții moderne pentru instruirea practică. Asta datorită construcției unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Astfel, viitorii agronomi, mecanici agricoli și specialiști în digitalizarea agriculturii vor lucra direct cu echipamentele pe care le vor utiliza în activitatea profesională.
Profesorii și elevii Centrului de Excelență în Energetică, despre mutarea la un alt sediu: „Ne conformăm, dar varianta „favorabilă” ar fi să rămânem aici” # Radio Moldova
Colectivul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică este gata să se conformeze deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a se muta din edificiul situat în sectorul Ciocana, în sediul de pe strada Melestiu. Se întâmplă după transmiterea în comodat a clădirii instituției către Primăria municipiului Chișinău. Totuși, discuțiile cu profesorii și elevii rămân intense, pe fondul îngrijorărilor legate de spațiu, dotări și adaptarea la noile condiții de studiu.
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
Atmosferă de sărbătoare în sudul R. Moldova: orășel de Crăciun și un brad natural de 17 metri în centrul Comratului # Radio Moldova
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
Elevii și profesorii de la un liceu din Soroca aduc de acasă tot ce au uzat și nefuncțional # Radio Moldova
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca fac un pas important pentru mediu. În curtea școlii a fost instalat un punct de colectare ECO SAVE pentru deșeuri periculoase. Aici pot fi aduse echipamente electrice și electronice vechi, baterii sau acumulatori uzați. De asemenea, întreaga maculatură adunată de ani buni în școală a fost colectată și pregătită pentru reciclare.
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol # Radio Moldova
FC Barcelona rămâne confortabil în fotoliul de lider al clasamentului. De această dată, FC Barcelona a învins în deplasare pe FC Villarreal cu scorul de 2:0. Catalanii au marcat primul gol în minutul 12 prin Raphinha, din penalty.
Tradiții, produse autohtone, acțiuni de caritate, toate au fost la un târg de iarnă din Călărași # Radio Moldova
Tradiții din străbuni, produse autohtone, acțiuni de caritate și multă voie bună - toate acestea au fost la Târgul sărbătorilor de iarnă, organizat în Scuarul Consiliului Raional Călărași. Bucuria, semnificația și lumina sărbătorilor au fost transmise și de prezența pe scenă a colectivelor de artiști amatori din localitățile raionului, precum și a artiștilor profesioniști, care au evoluat în cadrul programului „Acces la cultură”.
