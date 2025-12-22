Vettingul procurorilor nu se va încheia în 2026. Hriptievschi: „Trebuie să fim realiști”

13:40

O dronă cu o parașută atașată de ea a fost găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș, România. Drona a fost găsită duminică, 21 decembrie, de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lerești din județul Argeș. El a alertat autoritățile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo și de unde provine, scrie Hot News.