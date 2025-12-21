FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni
SafeNews, 21 decembrie 2025 20:30
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 60 de ani […]
În acest moment, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați sunt multe mașini și persoane care așteaptă să iasă din Moldova. Aglomerația este mai mare din cauza Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), care implică controale suplimentare și poate întârzia trecerea frontierei. Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă pentru a grăbi trecerea. Călătorii sunt sfătuiți să […]
În noaptea de sâmbătă spre duminică, autoritățile suedeze au urcat la bordul containerului rusesc Adler, aparținând companiei M Leasing LLC, parte a lanțului de export de arme către Rusia, informează SVT, preluat de SafeNews.md. Vasul a ancorat lângă Gøganes după ce sâmbătă a avut probleme tehnice la motor. Operațiunea de verificare a fost condusă de […]
O dronă de mari dimensiuni, echipată cu un dispozitiv artizanal și o parașută, a fost descoperită duminică într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, anunță sindicatul Europol. Aparatul este de origine neidentificată, iar autoritățile nu știu dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. Drona a fost observată de mai mulți vânători, care au alertat serviciul […]
Armata Statelor Unite va opri practica de a împușca porci și capre în cadrul antrenamentelor pentru pregătirea medicilor militari care tratează soldați răniți pe câmpul de luptă. Decizia face parte din noul proiect de lege anual privind apărarea și vine pe fondul dezvoltării simulatoarelor moderne care pot imita mult mai bine rănile suferite în război, […]
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineața, 21 decembrie 2025, în România, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 kilometri, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea mai […]
Munca cercetătorilor din Republica Moldova este apreciată și are perspective de dezvoltare în țară. Mesajul a fost transmis de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor din domeniul științei. Gala, organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării, a reunit oameni de știință din diferite domenii. În […]
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a respins zvonurile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi plecat din Republica Moldova. Într-o postare publică, aceasta a declarat că se află în continuare în Chișinău și că informațiile despre o eventuală plecare definitivă sunt false. Ala Nemerenco spune că este tot mai des întrebată dacă se […]
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are loc la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și se desfășoară în contextul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei […]
Putin, deschis la dialog cu Macron: discuții posibile pe fondul negocierilor pentru Ucraina # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția rusă RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin și-a exprimat deja disponibilitatea pentru discuții în cadrul recentei sale conferințe anuale de presă, cunoscută sub numele […]
Poliția de Frontieră informează că, în ultimele 24 de ore, 20 decembrie 2025, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei a constituit 66 847 de traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17 757 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 10 359 de […]
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 21 decembrie 2025. Potrivit datelor comunicate, principalele valute au înregistrat următoarele valori. Astfel, un euro este cotat la 19 lei și 80 de bani.Dolarul american are valoarea de 16 lei și 89 de bani.Leul românesc este stabilit la 3 […]
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, iar polițiștii le cer șoferilor să circule cu maximă atenție. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, perioadă în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, condițiile meteo cresc riscul de accidente, motiv […]
Catlabuga, despre compania sa cu „bio” în denumire: Dacă nu respectă legea, va fi sancționată # SafeNews
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat ferm după criticile legate de compania sa care conține „bio" în denumire.Ea a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Rlive TV, că dacă firma nu se va conforma reglementărilor, va fi sancționată și administratorul va fi tras la răspundere, transmite unimedia.info. „Compania pe care o dețineți tot conține cuvântul […]
Livrările de arme către Ucraina nu s-au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU). Potrivit lui Maik Keller, această misiune, […]
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a explicat că fondurile în valoare de 1,9 miliarde de euro acordate Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Planul de Creștere vor fi direcționate către domenii strategice care să asigure modernizarea și transformarea durabilă a economiei. Potrivit oficialului, Planul de Creștere reprezintă cea mai amplă investiție în dezvoltarea […]
Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia. Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care instruiește Ministerul Apărării să pună […]
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, afirmă că Republica Moldova va trece la un nou model de dezvoltare economică, axat pe producție, investiții și industrializare modernă, în locul consumului. Potrivit ministrului, schimbarea de paradigmă este esențială pentru dezvoltarea reală a economiei și pentru apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. În acest sens, statul […]
Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect # SafeNews
Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters, citat de Hotnews.RO. Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de argintărie sau de veselă pentru dineurile de stat și alte evennimente oficiale, valoarea bunurilor dispărute fiind estimată […]
Serviciile de informaţii ale SUA estimează că Putin vrea să cucerească tot teritoriul Ucrainei, dar şi unele ţări care au aparţinut URSS # SafeNews
Putin vizează ocuparea deplină a Ucrainei şi a unor părţi ale Europei, arată Reuters, citând surse din serviciile de informaţii ale SUA, transmite Monitorulapararii.RO. Serviciile de informaţii americane avertizează că dictatorul rus se concentrează asupra confiscării întregii Ucraine şi a ţărilor „returnate" care au aparţinut cândva URSS. Printre acestea se numără şi statele baltice, care […]
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Politic Național al PAS. La eveniment, Grosu a făcut totalurile anului curent. Șeful legislativului a vorbit despre alegerile parlamentare și campania pentru acest scrutin, ținând să le mulțumească celor 3 […]
Platforma TikTok a semnat un acord privind separarea diviziei sale din Statele Unite într-o companie mixtă aflată sub controlul investitorilor americani. Informația reiese dintr-un memorandum intern al companiei și a fost relatată de Axios. Finalizarea tranzacției este programată pentru data de 22 ianuarie. Noua entitate, TikTok USDS Joint Venture LLC, va avea o evaluare estimată […]
Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus să vină la Kremlin neînsoțit de agenți CIA, personal diplomatic sau translator, scrie Hotnews. Steve Witkoff, un miliardar cu averea […]
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă. Drone ucrainene cu rază lungă au lovit două avioane rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea ocupată de […]
Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire internațională pentru furt, a fost reținut de polițiștii de frontieră români la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Incidentul a avut loc în momentul în care acesta încerca să intre în România ca pasager într-un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, bărbatul are 38 de ani, […]
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas nu a pus capăt violențelor din Fâșia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din enclava palestiniană, cel puțin 401 persoane au fost ucise de atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 10 octombrie. Doar vineri, spitalele din Gaza au primit 13 cadavre, dintre care șase […] Articolul Bilanț grav în Gaza, în ciuda armistițiului: peste 400 de morți după 10 octombrie apare prima dată în SafeNews.
Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun # SafeNews
Chișinăul va fi străbătut, în ajun de Crăciun, de o coloană de autospeciale ale pompierilor și salvatorilor, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Scopul acțiunii este de a aduce bucurie copiilor din instituții medicale și centre de plasament, care vor primi cadouri din partea salvatorilor. Caravana va fi lansată pe 24 decembrie, la […] Articolul Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun apare prima dată în SafeNews.
Centrul Național de Management al Crizelor anunță creșterea transportului de mărfuri din Ucraina prin Republica Moldova. Măsura este temporară. Decizia vine după atacurile asupra infrastructurii de transport din sudul Ucrainei. Podul de pe traseul Odesa Reni, care trece peste Nistru, a fost avariat. Mai multe rute importante au fost blocate. Camioanele transportă alimente, bunuri esențiale […] Articolul FLASH | Transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin Moldova apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare # SafeNews
Consulatul Poloniei din Bruxelles a fost vandalizat în noaptea de joi, când persoane necunoscute au stropit fațada clădirii cu vopsea roșie, au scris mesaje jignitoare și au aruncat murdărie în fața intrării. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:00, în ziua în care la Bruxelles se desfășura un summit important al Uniunii Europene privind […] Articolul FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare apare prima dată în SafeNews.
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anterior anulat de o instanță inferioară. Valoarea acestui pachet, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este estimată în prezent la 139 de miliarde de dolari. Acordul îi oferă lui Musk […] Articolul Elon Musk, recompensat pentru munca la Tesla. Câte miliarde și-a revendicat apare prima dată în SafeNews.
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins 59.241 de traversări, cele mai tranzitate fiind Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 16.000 de persoane, urmat de PTF Leușeni, Otaci, Sculeni și Palanca. Pe sensul de intrare în țară, 22 de cetățeni străini au primit refuz de […] Articolul Peste 59.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun # SafeNews
Chișinăul va fi străbătut, în ajun de Crăciun, de o coloană de autospeciale ale pompierilor și salvatorilor, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Scopul acțiunii este de a aduce bucurie copiilor din instituții medicale și centre de plasament, care vor primi cadouri din partea salvatorilor. Caravana va fi lansată pe 24 decembrie, la […] The post Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun first appeared on SafeNews.
Centrul Național de Management al Crizelor anunță creșterea transportului de mărfuri din Ucraina prin Republica Moldova. Măsura este temporară. Decizia vine după atacurile asupra infrastructurii de transport din sudul Ucrainei. Podul de pe traseul Odesa Reni, care trece peste Nistru, a fost avariat. Mai multe rute importante au fost blocate. Camioanele transportă alimente, bunuri esențiale […] The post FLASH | Transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin Moldova first appeared on SafeNews.
FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare # SafeNews
Consulatul Poloniei din Bruxelles a fost vandalizat în noaptea de joi, când persoane necunoscute au stropit fațada clădirii cu vopsea roșie, au scris mesaje jignitoare și au aruncat murdărie în fața intrării. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:00, în ziua în care la Bruxelles se desfășura un summit important al Uniunii Europene privind […] The post FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare first appeared on SafeNews.
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anterior anulat de o instanță inferioară. Valoarea acestui pachet, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este estimată în prezent la 139 de miliarde de dolari. Acordul îi oferă lui Musk […] The post Elon Musk, recompensat pentru munca la Tesla. Câte miliarde și-a revendicat first appeared on SafeNews.
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins 59.241 de traversări, cele mai tranzitate fiind Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 16.000 de persoane, urmat de PTF Leușeni, Otaci, Sculeni și Palanca. Pe sensul de intrare în țară, 22 de cetățeni străini au primit refuz de […] The post Peste 59.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore first appeared on SafeNews.
Un microbuz a ieșit pe contrasens și a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune, cu semnalele luminoase aprinse. Totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 10:00 pe traseul R-29 la Ceadîr-Lunga, în timp ce polițiștii efectuau o virare la stânga într-un loc permis. Impactul a fost suficient de puternic pentru ca echipajul poliției […] The post FOTO | Accident rutier la Ceadîr-Lunga: Un microbuz a tamponat o mașină de poliție first appeared on SafeNews.
MAE al Republicii Moldova avertizează călătorii să evite PTF Palanca, pe fondul atacurilor rusești din regiunea Odesa # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze prin Punctul de Trecere a Frontierei Palanca, în contextul deteriorării situației de securitate din sudul Ucrainei, după atacurile Federației Ruse cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit MAE, avertizarea se bazează pe informațiile transmise de Inspectoratul General […] Articolul MAE al Republicii Moldova avertizează călătorii să evite PTF Palanca, pe fondul atacurilor rusești din regiunea Odesa apare prima dată în SafeNews.
SUA au lansat un „atac masiv” împotriva Statului Islamic în Siria, după uciderea a trei americani # SafeNews
Armata Statelor Unite a desfășurat o amplă operațiune militară împotriva grupării teroriste Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane, a relatat BBC. Operațiunea, denumită Hawkeye Strike, a fost lansată vineri, la ora 16:00 (ora Coastei de Est a SUA), și a vizat infrastructura și depozite de arme ale […] Articolul SUA au lansat un „atac masiv” împotriva Statului Islamic în Siria, după uciderea a trei americani apare prima dată în SafeNews.
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 20 decembrie, o vreme relativ stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, iar temperaturile se vor menține scăzute, specifice perioadei de iarnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile maxime ale temperaturii aerului vor oscila între 0 și +3 grade Celsius. Vântul va sufla slab, din sud-vest, cu o […] Articolul METEO: Cer variabil și temperaturi de până la +3°C în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Între Napoli și Caserta se află zona infamă – Țara Focului, cunoscută și sub numele de Triunghiul Morții. Pe acest teritoriu, unde trăiesc aproape trei milioane de oameni, rata incidenței cancerului este una dintre cele mai ridicate din Italia, transmite euronews.com. Dezordinea toxică — deșeuri industriale, chimice și uneori radioactive — a fost îngropată, arsă sau […] Articolul VIDEO | Țara Focului din Italia continuă să facă victime apare prima dată în SafeNews.
Presa și discursul oficial din regiunea transnistreană promovează, la final de an, o imagine de stabilitate internă, grijă socială și funcționare eficientă a instituțiilor, în pofida contextului regional marcat de războiul din Ucraina, tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol și schimbările geopolitice. O analiză realizată de Ziarul de Gardă arată că această imagine contrastează puternic cu […] Articolul Presa și oficialii din Transnistria ascund realitatea. Cum este informată populația apare prima dată în SafeNews.
Guvernul Danemarcei acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, pe care autoritățile le consideră dovezi clare ale desfășurării unui război hibrid împotriva statelor occidentale. Moscova ar fi responsabilă de un atac cibernetic asupra unei companii de utilități din Danemarca, în 2024, precum și de o serie de atacuri […] Articolul Danemarca acuză Rusia de atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare” apare prima dată în SafeNews.
Unsprezece posturi TV au fost sancționate de CA cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate, pentru nerespectarea cerințelor privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți. „Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința de astăzi (n.r. 19 decembrie) rezultatele […] Articolul Amenzi pentru 11 televiziuni: ce nereguli a constatat Consiliul Audiovizualului apare prima dată în SafeNews.
Cele mai bune destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026. În unele dintre aceste orașe, temperaturile în februarie ajung la +17°C. Tradițional, spre sfârșitul iernii, europenii obosiți de frig încep treptat să caute locuri unde să se încălzească. Preferabil, nu la prețul întregii averi și nu prea departe de casă, relatează unian.net. […] Articolul Destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
Pomul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Vizitatorii sunt bineveniți, anunță instituția # SafeNews
Președintele Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici” și au confecționat jucării pentru brad. „Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și […] Articolul Pomul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Vizitatorii sunt bineveniți, anunță instituția apare prima dată în SafeNews.
