FOTO | Accident rutier la Ceadîr-Lunga: Un microbuz a tamponat o mașină de poliție

Înalții oficiali de la Moscova s-au bucurat după ce liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv către Ucraina, notează Politico. Cei 27 de lideri ai blocului s-au reunit joi și au dezbătut propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […] Articolul Bucurie la Moscova, după ce liderii UE n-au reușit să ajungă la un acord privind activele rusești. Kirill Dmitriev: „Eșuata Ursula” apare prima dată în SafeNews.