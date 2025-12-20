Elon Musk, recompensat pentru munca la Tesla. Câte miliarde și-a revendicat

12:50

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, de la începutul acestui an, au fost anulate peste 300 de permise de conducere, ca urmare a depistării unor nereguli și fraude în procesul de examinare auto. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, care a subliniat că prioritatea instituției este asigurarea unui proces de […]