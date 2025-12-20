FLASH | Transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin Moldova

08:10

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort, transmite Agerpres. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru presă premierul Cho Jung-tai, vorbind […] Articolul VIDEO | Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire apare prima dată în SafeNews.