Mai multe drone ucrainene au lovit două avioane rusești pe un aerodrom din Crimeea
SafeNews, 21 decembrie 2025 07:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunță că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă. Drone ucrainene cu rază lungă au lovit două avioane rusești Su-27 pe aerodromul militar Belbek, situat în Crimeea ocupată de […] Articolul Mai multe drone ucrainene au lovit două avioane rusești pe un aerodrom din Crimeea apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 5 minute
07:50
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Politic Național al PAS. La eveniment, Grosu a făcut totalurile anului curent. Șeful legislativului a vorbit despre alegerile parlamentare și campania pentru acest scrutin, ținând să le mulțumească celor 3 […] Articolul Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte PAS apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
07:40
Platforma TikTok a semnat un acord privind separarea diviziei sale din Statele Unite într-o companie mixtă aflată sub controlul investitorilor americani. Informația reiese dintr-un memorandum intern al companiei și a fost relatată de Axios. Finalizarea tranzacției este programată pentru data de 22 ianuarie. Noua entitate, TikTok USDS Joint Venture LLC, va avea o evaluare estimată […] Articolul TikTok s-a rupt de China. Noua companie din SUA, evaluată la 14 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:30
Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus să vină la Kremlin neînsoțit de agenți CIA, personal diplomatic sau translator, scrie Hotnews. Steve Witkoff, un miliardar cu averea […] Articolul Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:20
07:10
Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire internațională pentru furt, a fost reținut de polițiștii de frontieră români la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Incidentul a avut loc în momentul în care acesta încerca să intre în România ca pasager într-un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, bărbatul are 38 de ani, […] Articolul Moldovean căutat de autoritățile germane, reținut la frontiera României apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
01:10
00:40
Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun # SafeNews
Chișinăul va fi străbătut, în ajun de Crăciun, de o coloană de autospeciale ale pompierilor și salvatorilor, decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Scopul acțiunii este de a aduce bucurie copiilor din instituții medicale și centre de plasament, care vor primi cadouri din partea salvatorilor. Caravana va fi lansată pe 24 decembrie, la […] Articolul Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
22:30
Centrul Național de Management al Crizelor anunță creșterea transportului de mărfuri din Ucraina prin Republica Moldova. Măsura este temporară. Decizia vine după atacurile asupra infrastructurii de transport din sudul Ucrainei. Podul de pe traseul Odesa Reni, care trece peste Nistru, a fost avariat. Mai multe rute importante au fost blocate. Camioanele transportă alimente, bunuri esențiale […] Articolul FLASH | Transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin Moldova apare prima dată în SafeNews.
21:20
FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare # SafeNews
Consulatul Poloniei din Bruxelles a fost vandalizat în noaptea de joi, când persoane necunoscute au stropit fațada clădirii cu vopsea roșie, au scris mesaje jignitoare și au aruncat murdărie în fața intrării. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:00, în ziua în care la Bruxelles se desfășura un summit important al Uniunii Europene privind […] Articolul FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare apare prima dată în SafeNews.
21:00
Elon Musk a câștigat un apel în fața Curții Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anterior anulat de o instanță inferioară. Valoarea acestui pachet, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este estimată în prezent la 139 de miliarde de dolari. Acordul îi oferă lui Musk […] Articolul Elon Musk, recompensat pentru munca la Tesla. Câte miliarde și-a revendicat apare prima dată în SafeNews.
20:50
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a atins 59.241 de traversări, cele mai tranzitate fiind Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 16.000 de persoane, urmat de PTF Leușeni, Otaci, Sculeni și Palanca. Pe sensul de intrare în țară, 22 de cetățeni străini au primit refuz de […] Articolul Peste 59.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
19:10
Acum 24 ore
18:40
Caravana salvatorilor pornește prin Chișinău cu surprize pentru copii, în ajun de Crăciun # SafeNews
16:20
15:10
FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare # SafeNews
15:00
14:50
13:40
Un microbuz a ieșit pe contrasens și a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune, cu semnalele luminoase aprinse. Totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 10:00 pe traseul R-29 la Ceadîr-Lunga, în timp ce polițiștii efectuau o virare la stânga într-un loc permis. Impactul a fost suficient de puternic pentru ca echipajul poliției […] The post FOTO | Accident rutier la Ceadîr-Lunga: Un microbuz a tamponat o mașină de poliție first appeared on SafeNews.
10:50
MAE al Republicii Moldova avertizează călătorii să evite PTF Palanca, pe fondul atacurilor rusești din regiunea Odesa # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze prin Punctul de Trecere a Frontierei Palanca, în contextul deteriorării situației de securitate din sudul Ucrainei, după atacurile Federației Ruse cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit MAE, avertizarea se bazează pe informațiile transmise de Inspectoratul General […] Articolul MAE al Republicii Moldova avertizează călătorii să evite PTF Palanca, pe fondul atacurilor rusești din regiunea Odesa apare prima dată în SafeNews.
10:30
SUA au lansat un „atac masiv” împotriva Statului Islamic în Siria, după uciderea a trei americani # SafeNews
Armata Statelor Unite a desfășurat o amplă operațiune militară împotriva grupării teroriste Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane, a relatat BBC. Operațiunea, denumită Hawkeye Strike, a fost lansată vineri, la ora 16:00 (ora Coastei de Est a SUA), și a vizat infrastructura și depozite de arme ale […] Articolul SUA au lansat un „atac masiv” împotriva Statului Islamic în Siria, după uciderea a trei americani apare prima dată în SafeNews.
10:00
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 20 decembrie, o vreme relativ stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, iar temperaturile se vor menține scăzute, specifice perioadei de iarnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile maxime ale temperaturii aerului vor oscila între 0 și +3 grade Celsius. Vântul va sufla slab, din sud-vest, cu o […] Articolul METEO: Cer variabil și temperaturi de până la +3°C în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:00
Între Napoli și Caserta se află zona infamă – Țara Focului, cunoscută și sub numele de Triunghiul Morții. Pe acest teritoriu, unde trăiesc aproape trei milioane de oameni, rata incidenței cancerului este una dintre cele mai ridicate din Italia, transmite euronews.com. Dezordinea toxică — deșeuri industriale, chimice și uneori radioactive — a fost îngropată, arsă sau […] Articolul VIDEO | Țara Focului din Italia continuă să facă victime apare prima dată în SafeNews.
08:50
Presa și discursul oficial din regiunea transnistreană promovează, la final de an, o imagine de stabilitate internă, grijă socială și funcționare eficientă a instituțiilor, în pofida contextului regional marcat de războiul din Ucraina, tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol și schimbările geopolitice. O analiză realizată de Ziarul de Gardă arată că această imagine contrastează puternic cu […] Articolul Presa și oficialii din Transnistria ascund realitatea. Cum este informată populația apare prima dată în SafeNews.
08:50
Guvernul Danemarcei acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, pe care autoritățile le consideră dovezi clare ale desfășurării unui război hibrid împotriva statelor occidentale. Moscova ar fi responsabilă de un atac cibernetic asupra unei companii de utilități din Danemarca, în 2024, precum și de o serie de atacuri […] Articolul Danemarca acuză Rusia de atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Unsprezece posturi TV au fost sancționate de CA cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate, pentru nerespectarea cerințelor privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți. „Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat în ședința de astăzi (n.r. 19 decembrie) rezultatele […] Articolul Amenzi pentru 11 televiziuni: ce nereguli a constatat Consiliul Audiovizualului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Cele mai bune destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026. În unele dintre aceste orașe, temperaturile în februarie ajung la +17°C. Tradițional, spre sfârșitul iernii, europenii obosiți de frig încep treptat să caute locuri unde să se încălzească. Preferabil, nu la prețul întregii averi și nu prea departe de casă, relatează unian.net. […] Articolul Destinații calde și ieftine pentru vacanță în Europa în februarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
08:40
Pomul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Vizitatorii sunt bineveniți, anunță instituția # SafeNews
Președintele Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici” și au confecționat jucării pentru brad. „Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și […] Articolul Pomul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Vizitatorii sunt bineveniți, anunță instituția apare prima dată în SafeNews.
08:30
În anul de studii 2025/26, în Republica Moldova funcționează 16 instituții de învățământ superior, dintre care 11 sunt publice și 5 private. Majoritatea universităților publice sunt amplasate în municipiul Chișinău, iar câte o instituție activează în Bălți, Cahul și Comrat. Instituțiile private sunt concentrate preponderent în capitală, cu o unitate în orașul Taraclia, arată datele […] Articolul Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini, cu România în top apare prima dată în SafeNews.
08:20
Republica Moldova aruncă anual cantități de produse alimentare suficiente pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată, iar în perioada sărbătorilor risipa crește semnificativ. Declarațiile au fost făcute de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav […] Articolul Țară săracă, risipă bogată. Moldova aruncă mâncare de un milion de oameni apare prima dată în SafeNews.
08:10
VIDEO | Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire # SafeNews
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort, transmite Agerpres. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru presă premierul Cho Jung-tai, vorbind […] Articolul VIDEO | Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Agresorul s-a aruncat de pe o clădire apare prima dată în SafeNews.
08:00
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei # SafeNews
O dronă a fost găsită prăbușită vineri în nord-vestul Turciei, a relatat presa locală, la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă care intrase în spațiul aerian turc, transmit AFP și Agerpres. Potrivit mai multor mass-media, drona a fost găsită în câmp deschis, în apropierea orașului Izmit, la vest de Istanbul și la […] Articolul Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat accelerarea proiectelor de dezvoltare locală în raionul Ștefan Vodă, în urma discuțiilor purtate cu primarii și reprezentanții serviciilor deconcentrate din teritoriu. Potrivit acestuia, autoritățile centrale și locale își propun să continue proiectele începute și să lanseze altele noi, menite să îmbunătățească infrastructura și condițiile de trai ale cetățenilor. Speakerul […] Articolul VIDEO | Igor Grosu: 19 proiecte noi vor fi implementate în raionul Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
07:40
Consolidarea și extinderea cooperării moldo-chineze, cu accent pe domeniul agricol, a fost discutată de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul unei întrevederi cu ambasadoarea Chinei în Moldova, Dong Zhihua. Într-un comunicat de presă al MAIA se menționează că partea chineză a subliniat aprecierea pentru agricultura Republicii Moldova, menționând calitatea fructelor și a […] Articolul Noi oportunități de colaborare agricolă între Moldova și China apare prima dată în SafeNews.
07:30
Președintele rus Vladimir Putin, care a divorțat în anul 2013 de soția sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenția EFE. „Da”, a răspuns el laconic, după ce a fost întrebat de o jurnalistă la marea sa conferință de presă de la final de an dacă este sau nu îndrăgostit, transmite Agerpres. […] Articolul Putin mărturisește că este îndrăgostit apare prima dată în SafeNews.
07:20
Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski îi ”decernează” ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Orban, care se laudă ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului” prin folosirea activelor ruse # SafeNews
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei. ”Felicitări”, scrie Radoslaw Sikorski, răspunzând unei postări pe X a lui Orban, ataşând textului o imagine cu o medalie a Ordinului […] Articolul Şeful diplomaţiei poloneze Radoslaw Sikorski îi ”decernează” ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Orban, care se laudă ”reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului” prin folosirea activelor ruse apare prima dată în SafeNews.
07:10
„Protejaţi demnitatea profesorilor”: Petiție către Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Peste zece mii de persoane cer majorarea salariilor din educație # SafeNews
Peste zece mii de persoane au semnat o petiție adresată președintelui Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prin care solicită majorarea salariilor cadrelor didactice, cercetătorilor și specialiștilor din domeniul educației. Mai exact, semnatarii cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor, prevăzută în proiectul Bugetului de stat […] Articolul „Protejaţi demnitatea profesorilor”: Petiție către Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu. Peste zece mii de persoane cer majorarea salariilor din educație apare prima dată în SafeNews.
19 decembrie 2025
17:00
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor au fost întocmite procese-verbale de contravenție, iar persoanele responsabile au fost sancționate conform prevederilor legale. Astfel, o persoană fizică a fost […] Articolul Bălți | sancțiuni de peste 27.000 de lei în urma controalelor de mediu apare prima dată în SafeNews.
16:30
Primul ministru Alexandru Munteanu a afirmat că integrarea R. Moldova în UE poate fie deja simțită de cetățeni, prin aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și prin implementarea sistemelor europene de plăți și MIA. Potrivit demnitarului, Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană. Declarații în acest sens au fost lansate […] Articolul Premierul Munteanu: Republica Moldova avansează în sistemul financiar european apare prima dată în SafeNews.
16:30
Liderii Uniunii Europene cer ca în următoarea jumătate de an să fie pornite proiecte legate de întărirea capabilităților militare și să fie aplicate restricții suplimentare împotriva campaniilor hibride dinspre Rusia și Belarus. Reuniți în cadrul Consiliului European, reprezentanții statelor membre ale UE au evaluat progresele privind consolidarea securității și pregătirii pentru apărare a blocului comunitar […] Articolul Liderii europeni cer să fie întărită securitatea UE și mai multe sancțiuni Rusiei apare prima dată în SafeNews.
16:20
Un lot de 23 de microbuze școlare a fost repartizat astăzi, 19 decembrie, mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea […] Articolul Elevii din 13 raioane vor beneficia de 23 de microbuze școlare apare prima dată în SafeNews.
16:20
Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundații în mai multe orașe mari, în urma unei rare furtuni în această țară deșertică, relatează AFP. Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de la Dubai, iar perturbări au fost semnalate în emiratul vecin Sharjah, […] Articolul Furtună rară în Emiratele Arabe Unite: Inundații și zboruri perturbate apare prima dată în SafeNews.
15:40
Documente PDF publicate pe site-uri ale guvernului american conțin linkuri către pornografie și escrocherii # SafeNews
Site-urile web ale autorităților și agențiilor guvernamentale ar trebui să fie veritabile depozite online de resurse utile, atunci când sunt administrate corespunzător, scrie site-ul tech Gizmodo, amintind că în unele cazuri pot ajunge să găzduiască și o cantitate considerabilă de pornografie și alte lucruri nedorite de oficiali. Potrivit unui nou raport al publicației 404 Media, mai multe […] Articolul Documente PDF publicate pe site-uri ale guvernului american conțin linkuri către pornografie și escrocherii apare prima dată în SafeNews.
15:30
TikTok pune capăt unei saga de peste un an și semnează acordul care să o salveze de la interzicere în SUA # SafeNews
ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu investitori americani și internaționali pentru a-și vinde cota majoritară a afacerii din Statele Unite pentru a evita interzicerea popularei aplicații de videosharing, relatează BBC. Anunțul a fost făcut joi seara de către Shou Zi Chew, CEO-ul TikTok, care le-a transmis informația întâi angajaților. Jumătate din […] Articolul TikTok pune capăt unei saga de peste un an și semnează acordul care să o salveze de la interzicere în SUA apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO | Mesajul nu foarte subtil proiectat în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin # SafeNews
Decorul platoului în care președintele rus Vladimir Putin își ține vineri conferința de presă anuală pare să includă și un mesaj destul de clar, transmite Sky News, citându-l pe Ivor Bennett, correspondentul său la Moscova. Pe peretele din spatele său se află o hartă a Rusiei. În partea stângă a imaginii se vede conturul nu doar […] Articolul VIDEO | Mesajul nu foarte subtil proiectat în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
15:10
Israel și Germania au semnat un contract de aproximativ 3,1 miliarde de dolari pentru extinderea sistemului de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3, produs de Israel Aerospace Industries (IAI), a anunțat joi Ministerul Apărării din Israel. Acesta este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima […] Articolul Israel și Germania au semnat un contract de miliarde de dolari pentru apărare aeriană apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă” ruse în Marea Mediterană # SafeNews
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al ‘flotei fantomă’ ruse ‘în apele neutre’ ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informează AFP. „SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier al așa-zisei ‘flote fantome’ ruse, QENDIL”, a precizat această sursă, transmite Agerpres. „Rusia utiliza acest petrolier […] Articolul VIDEO | Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă” ruse în Marea Mediterană apare prima dată în SafeNews.
15:00
Aur la Grand Prix de parajudo pentru R. Moldova. Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Araujo # SafeNews
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia. La categoria de greutate de până la 95 kg, Ion Basoc a parcurs cu siguranță întreaga distanță a turneului. În drumul spre finală, el l-a învins pe sportivul din Mexic, iar în semifinale a produs o adevărată senzație, […] Articolul Aur la Grand Prix de parajudo pentru R. Moldova. Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Araujo apare prima dată în SafeNews.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață. Avertizarea este valabilă în majoritatea raioanelor din R. Moldova. Potrivit SHS, în perioada 19 decembrie (ora 17:00) – 20 decembrie (ora 11:00), în zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să […] Articolul Meteorologii avertizează: ceață densă în majoritatea raioanelor apare prima dată în SafeNews.
14:50
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar, după un nou atac cu drone în zonă, au anunțat autoritățile de frontieră. În prezent, la punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” este permisă doar intrarea în Republica Moldova a persoanelor și mijloacelor de transport. Ieșirea din țară este autorizată exclusiv pentru cetățenii care se deplasează […] Articolul Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată temporar, după un nou atac cu drone apare prima dată în SafeNews.
14:10
Republica Moldova va beneficia de un nou sprijin financiar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chișinău, cu impact asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Acordul de modificare la împrumutul BERD pentru Proiectul V […] Articolul FOTO | BERD oferă 150 milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri strategice apare prima dată în SafeNews.
