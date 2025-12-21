Mai multe drone ucrainene au lovit două avioane rusești pe un aerodrom din Crimeea

15:10

Israel și Germania au semnat un contract de aproximativ 3,1 miliarde de dolari pentru extinderea sistemului de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3, produs de Israel Aerospace Industries (IAI), a anunțat joi Ministerul Apărării din Israel. Acesta este al doilea acord major între cele două țări privind sistemul Arrow, după ce Germania a achiziționat pentru prima […]