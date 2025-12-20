FOTO | Consulatul Poloniei din Bruxelles, vandalizat cu vopsea roșie și mesaje jignitoare

12:40

Ucraina anunţă vineri că a primit din Rusia 1.003 cadavre, prezentate de către ruşi ca fiind ale unor militari ucraineni ucişi în lupte, care creşte la peste 16.000 numărul rămăşiţelor predate de către Moscova de la începutul acestui an, relatează AFP. ”Repatrieri au avut loc. 1.003 corpuri au fost trimise în Ucraina care, potrivit părţii […] Articolul Ucraina anunţă că a primit 1.003 cadavre din Rusia, Moscova anunţă că a primit rămăşiţele a 26 de militari. Kievul a ptimit de la începutul lui 2025 peste 16.000 de cadavre apare prima dată în SafeNews.