Atelier de planificare strategică la Drăsliceni
Provincial, 21 decembrie 2025 09:10
Recent, reprezentanți și reprezentante ale administrației publice locale din comuna Drăsliceni, raionul Criuleni, alături de membri ai sectorului civic, au participat la un atelier dedicat integrării egalității de gen în Strategia de Dezvoltare Locală. “A fost o zi în care dialogul a scos în evidență cât de mult își dorește comunitatea un viitor mai bun. […] Post-ul Atelier de planificare strategică la Drăsliceni apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:50
La 20 decembrie curent, Palatul de Cultură Hîncești a fost gazda unui eveniment deosebit organizat de Consiliul Raional Hîncești – Gala Sportului 2025, un moment special dedicat recunoașterii și promovării performanțele deosebite ale celor care au reprezentat cu mândrie raionul Hîncești la competiții sportive naționale și internaționale. Evenimentul a reunit sportivi de performanță, antrenori, reprezentanți […] Post-ul Gala Sportului 2025 la Hîncești apare prima dată în Provincial.
08:40
PSRM, în dialog cu cetățenii: trebuie să construim în interiorul Moldovei o societate modernă, dezvoltată și echitabilă # Provincial
În acest weekend, în ajunul Anului Nou, deputații din Parlament, consilierii locali, activiștii Partidului Socialiștilor și ai organizației de tineret a PSRM desfășoară, în întreaga țară, ultima zi politică de informare din acest an. Socialiștii au ieșit pe străzile orașelor și satelor pentru a discuta cu cetățenii despre ceea ce se întâmplă în localitățile lor, […] Post-ul PSRM, în dialog cu cetățenii: trebuie să construim în interiorul Moldovei o societate modernă, dezvoltată și echitabilă apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
15:00
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R-29. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și având semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost tamponat de un microbuz, al cărui șofer a ieșit pe contrasens, tamponând autospeciala de poliție […] Post-ul Ceadîr-Lunga: echipaj de poliție implicat într-un accident rutier apare prima dată în Provincial.
13:50
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalți oficiali, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și alți oaspeți importanți, au participat, vineri, 19 decembrie, la lansarea a două picturi murale pe fațada clădirii Grădiniței nr. 225„Spicușor” din sectorul Ciocana, cea mai mare instituție de profil din capitală și din țară. Aceasta este una […] Post-ul Două picturi murale, inaugurate la Grădinița „Spicușor” din capitală apare prima dată în Provincial.
13:40
Deputații PSRM au înregistrat un proiect privind revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului. Despre acest lucru a anunțat liderul fracțiunii PSRM, Igor Dodon. „Împreună cu colegii am înregistrat un amendament privind reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Este vorba despre un obiect strategic, de importanță națională, extrem de relevant pentru securitatea economică a […] Post-ul Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să revină sub controlul statului apare prima dată în Provincial.
11:20
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău a fost elaborat în cadrul proiectului european „MOVE IT like Lublin”, cu suportul unui consorțiu internațional de consultanță și a fost construit în baza unei analize ample a situației existente a mobilității urbane, precum și prin consultări cu administrația publică locală, consilierii municipali, experți de profil […] Post-ul Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău, prezentat la CMC apare prima dată în Provincial.
10:40
Pe 18 decembrie 2025, Școala Sportivă Specializată nr. 1 a organizat tradiționalul eveniment festiv „Gala Sportului – 2025”, în cadrul căruia au fost premiați cei mai buni sportivi, antrenorii distinși, precum și cele mai performante echipe la ramurile sportive individuale și pe echipe. Festivitatea a fost deschisă de viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, care a […] Post-ul „Gala Sportului – 2025” la Școala Sportivă Specializată nr. 1 din Bălți apare prima dată în Provincial.
10:10
Regiunile 4 și 7 fac pași concreți spre un sistem modern și ecologic de gestionare a deșeurilor # Provincial
În cadrul proiectului național „Deșeuri solide în Republica Moldova”, au avut loc ședințele de prezentare a rapoartelor de analiză a necesităților pentru Regiunile de Management al Deșeurilor (RMD) 4 și 7 pentru sistemul integrat de management al deşeurilor municipale care are si rolul de a organiza și coordona în comun acest serviciu public pentru mai […] Post-ul Regiunile 4 și 7 fac pași concreți spre un sistem modern și ecologic de gestionare a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
10:10
Școala Profesională din Bubuieci a devenit, pentru câteva ore, un adevărat atelier al bunătății. Aici a avut loc unul dintre cele zece evenimente ale campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, iar atmosfera a fost de sărbătoare. Toate resursele colectate de pe urma târgurilor organizate astăzi vor fi repartizate pentru […] Post-ul Târg de Crăciun și atelier culinar la Școala Profesională din Bubuieci apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:30
La 19 decembrie curent, la Criuleni, ministrul Vladimir Bolea a luat parte la inaugurarea bulevardului pietonal Mihai Eminescu și a parcului orășenesc riveran reamenajat, realizate în cadrul unui proiect de revitalizare urbană implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. La eveniment au fost prezenți și directorul ADR Centru, Ion Pînzari, reprezentanți ai autorităților publice locale, […] Post-ul (FOTO) Bulevard pietonal și parc reamenajat la Criuleni apare prima dată în Provincial.
08:30
Orașul Cimișlia a aprins luminițele bradului de Crăciun și a dat start sărbătorilor de iarnă # Provincial
Ieri, 19 decembrie 2025, în centrul orașului Cimișlia a avut loc evenimentul tradițional de aprindere a luminițelor bradului de Crăciun, marcând deschiderea oficială a sărbătorilor de iarnă în localitate. Evenimentul a reunit numeroși locuitori ai orașului, copii, părinți și bunici care au asistat la momentul simbolic al aprinderii luminițelor, transformând centrul într-un spațiu festiv, plin […] Post-ul Orașul Cimișlia a aprins luminițele bradului de Crăciun și a dat start sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Provincial.
07:30
Gala Excelenței în Educație 2025! Ceban: fiecare medalie obținută este rezultatul unui efort comun # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat vineri laureații olimpiadelor și concursurilor municipale, absolvenții cu rezultate academice excepționale, cadrele didactice mentori și școlile cu performanțe deosebite, în cadrul unui eveniment special – Gala Excelenței în Educație 2025, dedicat recunoașterii performanțelor remarcabile ale elevilor, profesorilor și instituțiilor de învățământ din Capitală. La eveniment au fost prezenți invitați oficiali, conducerea Primăriei […] Post-ul Gala Excelenței în Educație 2025! Ceban: fiecare medalie obținută este rezultatul unui efort comun apare prima dată în Provincial.
19 decembrie 2025
16:30
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea Băncii Economice pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea drumurilor din țară. Noua finanțare se adaugă asistenței anterioare de 150 de milioane de euro acordată, în anul 2024, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Proiectele implementate în țara noastră cu sprijinul BERD au fost discutate de Prim-ministrul […] Post-ul Premierul Munteanu a discutat cu Președinta BERD, Odile Renaud-Basso apare prima dată în Provincial.
16:30
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte următoarele măsuri de siguranță: Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați; Apelați numărul unic de urgență 112; Păstrați o […] Post-ul Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone apare prima dată în Provincial.
16:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță finalizarea procesului de examinare și autorizare a cererilor depuse în cadrul celui de-al VI-lea apel de plăți directe pentru sectorul zootehnic. În perioada 15 august–26 septembrie, fermierii producători de lapte au depus 223 de cereri de solicitare a sprijinului financiar. În urma verificărilor efectuate, 221 de cereri […] Post-ul Mai mult lapte produs în fermele din Republica Moldova în primele 6 luni ale anului apare prima dată în Provincial.
16:20
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor # Provincial
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea Băncii Economice pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea drumurilor din țară. Noua finanțare se adaugă asistenței anterioare de 150 de milioane de euro acordată, în anul 2024, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Proiectele implementate în țara noastră cu sprijinul BERD au fost discutate de Prim-ministrul […] Post-ul Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor apare prima dată în Provincial.
16:20
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat astăzi, 19 decembrie, mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea […] Post-ul MEC a repartizat 23 de autobuze școlare moderne în mai multe raioane apare prima dată în Provincial.
15:50
Spitalul raional Cimișlia își asigură 42% din energie cu panouri solare și baterii de stocare # Provincial
Cel puțin 42% din consumul mediu lunar de energie electrică al Spitalului Raional Cimișlia, înregistrat în ultimii trei ani, va fi acoperit din energie solară. Instituția medicală se numără printre primele trei spitale din Republica Moldova care beneficiază de panouri solare și sisteme de stocare a energiei electrice, instalate cu sprijinul Guvernului Italiei și al […] Post-ul Spitalul raional Cimișlia își asigură 42% din energie cu panouri solare și baterii de stocare apare prima dată în Provincial.
15:20
Elevii din Vadul lui Vodă beneficiază de condiții moderne datorită investițiilor Primăriei Chișinău # Provincial
Primăria Chișinău investește constant în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale din întreg municipiul, inclusiv din suburbii. La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din Vadul Lui Vodă, municipalitatea a finanțat integral proiectul de construcție a unui acoperiș, iar în parteneriat cu Primăria locală au fost termoizolate clădirile instituției de învățământ și modernizat stadionul de pe teritoriul școlii. […] Post-ul Elevii din Vadul lui Vodă beneficiază de condiții moderne datorită investițiilor Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:10
Moș Crăciun a ajuns și la copiii cu nevoi speciale, beneficiari ai Serviciului Teritorial de Asistență Psihopedagogică. Primăria municipiului Ungheni a oferit fiecăruia dintre ei daruri sub formă de dulciuri și jucării sau rechizite. Totodată, după o colaborare fructuoasă de peste doi ani, au fost oficializate relațiile cu AO „Gender Centru” din Chișinău, o organizație […] Post-ul Copiii cu nevoi speciale din Ungheni, în centrul atenției de sărbători apare prima dată în Provincial.
15:00
Comuna Vădeni face pași importanți spre îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi, grație implementării a două proiecte, prin Programul Național „Satul European”, care asigură accesul la apă potabilă în gospodării. Astfel, prin intermediul ediției I a Programului „Satul European”, a fost realizat proiectul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, comuna Vădeni, raionul […] Post-ul (VIDEO) Comuna Vădeni extinde accesul la apă potabilă prin două proiecte majore apare prima dată în Provincial.
14:50
Rîșcani: managerii instituțiilor medicale prezintă bilanțul și planurile pentru anul viitor # Provincial
Astăzi, 19 noiembrie , a fost convocată ședința Consiliului Administrativ al Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, Centre de Sănatate din raion și ÎM ,,Centrul Stomatologic Rîșcani”. Ședința a demarat cu cuvântul de salut al vicepreședintelui raionului Igor Stoian. Prezenți la ședință au fost șefii Centrelor de Sănătate, fondator al cărora este Consiliul raional și membrii Consiliului Administrativ […] Post-ul Rîșcani: managerii instituțiilor medicale prezintă bilanțul și planurile pentru anul viitor apare prima dată în Provincial.
14:30
27 de proiecte investiționale – aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. # Provincial
Astăzi, a avut loc o nouă ședință a Consiliului de coordonare al Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, program implementat de Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Potrivit Primarului General, Ion Ceban, alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI […] Post-ul 27 de proiecte investiționale – aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. apare prima dată în Provincial.
13:50
Sesiune de informare privind Planurile Locale pentru Energie și Climă, organizată la Primăria Bălți # Provincial
Astăzi, 19 decembrie 2025, în incinta instituției, a avut loc o sesiune de informare dedicată Planurilor Locale pentru Energie și Climă, desfășurată în contextul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiență energetică în servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Fondul pentru […] Post-ul Sesiune de informare privind Planurile Locale pentru Energie și Climă, organizată la Primăria Bălți apare prima dată în Provincial.
13:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Discuțiile s-au axat pe stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării Republicii Moldova pe calea integrării europene. Președinta Maia Sandu a mulțumit pentru angajamentul constant […] Post-ul Maia Sandu s-a întâlnit cu Președinta BERD. Ce au discutat apare prima dată în Provincial.
13:50
Primăria orașului Strășeni anunță că, renovarea celui de-al doilea cartier din strada Veronica Micle, cu acces spre instituția publică Grădinița-creșă nr.2 ”Mugurel” este în plină desfășurare. Tot în acest cartier, în colaborare cu proprietarii garajelor, au fost evacuate toate construcțiile, amplasate pe teren public, cu excepția celor, pentru care autoritățile precedente au eliberat acte permisive […] Post-ul Un nou cartier renovat în municipiul Strășeni apare prima dată în Provincial.
13:10
ADR Centru lansează achiziția publică pentru modernizarea spațiilor publice din Telenești # Provincial
ADR Centru anunță inițierea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de modernizare a spațiilor publice din zona de revitalizare a orașului Telenești, prin reparația capitală și amenajarea drumurilor locale, în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești”. Proiectul regional are ca obiectiv revitalizarea urbană a unei zone defavorizate din […] Post-ul ADR Centru lansează achiziția publică pentru modernizarea spațiilor publice din Telenești apare prima dată în Provincial.
13:10
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea BERD pentru modernizarea drumurilor strategice, cu impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Astăzi, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut pentru Proiectul V de reabilitare a drumurilor, de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și […] Post-ul 150 milioane euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor M1 și M2 apare prima dată în Provincial.
12:50
La data de 18 decembrie 2025, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Biroul de Probațiune Cimișlia și Primăria orașului Cimișlia. Documentul a fost semnat de către Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia, și Parascovia Mocanu, șefa Biroului de Probațiune Cimișlia. Acordul are drept scop consolidarea cooperării instituționale în vederea executării pedepselor și sancțiunilor sub formă […] Post-ul Acord de colaborare între Biroul de Probațiune și Primăria Cimișlia apare prima dată în Provincial.
12:30
Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere” # Provincial
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu. Prezentarea cărții a avut […] Post-ul Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere” apare prima dată în Provincial.
12:20
Întreprinderea SRL „Primaudit Company” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea următorului audit obligatoriu al raportului financiar al SA „Moldovagaz”, precum și al raportului financiar consolidat al companiilor din grupul „Moldovagaz” pentru anul 2025. Decizia corespunzătoare a fost aprobată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor SA „Moldovagaz” din 19 decembrie […] Post-ul SRL „Primaudit Company” va efectua auditul financiar al SA „Moldovagaz” pentru 2025 apare prima dată în Provincial.
12:10
Sediul Oficiului Medicilor de Familie Bursuc din raionul Nisporeni a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația edificiului a costat 855 de mii de lei, dintre care peste 700 de mii de lei au […] Post-ul Oficiul Medicilor de Familie Bursuc din Nisporeni, renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
11:50
Primăria comunei Lozova anunță finalizarea și recepția lucrărilor la parcul fotovoltaic din localitate, un proiect important pentru dezvoltarea durabilă și eficientizarea consumului de energie. Parcul fotovoltaic este realizat în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Instalația este dotată cu sisteme moderne […] Post-ul Energie regenerabilă în comuna Lozova: parcul fotovoltaic devine operațional apare prima dată în Provincial.
11:40
Igor Dodon: dezvoltarea locală trebuie să pornească de la necesitățile comunităților, nu de la decizii luate în birouri # Provincial
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării din 20 de raioane. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon. Liderul socialiștilor a spus că a înaintat un amendament la proiectul bugetului prin care a propus revenirea la practica din anul 2021, când cheltuielile capitale erau aprobate […] Post-ul Igor Dodon: dezvoltarea locală trebuie să pornească de la necesitățile comunităților, nu de la decizii luate în birouri apare prima dată în Provincial.
11:30
La această oră, tabăra mobilă temporară instalată de IGSU în apropierea punctului de trecere a frontierei nu mai găzduiește nicio persoană. În total, 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat pe timpul nopții de asistență, în cooperare cu Poliția de Frontieră. În contextul atacurilor cu drone produse în cursul nopții pe teritoriul Ucrainei, […] Post-ul Situația la punctele de trecere Palanca și Tudora, după atacurile cu drone din Ucraina apare prima dată în Provincial.
11:20
Premierul Munteanu, în UTA Găgăuzia: Guvernul se ține de cuvânt și are grijă de toți cetățenii, indiferent de regiune, limbă vorbită sau ideologie politică # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG), a declarat că, în ultimii 4 ani, Guvernul a investit în proiecte mari de infrastructură în regiune. „Fondurile alocate au mers pentru modernizarea spitalelor, drumurilor și infrastructurii locale, pentru a asigura condiții de viață mai bune pentru toți locuitorii. Am investit 51 de […] Post-ul Premierul Munteanu, în UTA Găgăuzia: Guvernul se ține de cuvânt și are grijă de toți cetățenii, indiferent de regiune, limbă vorbită sau ideologie politică apare prima dată în Provincial.
11:00
Primăria comunei Lozova informează comunitatea despre recepționarea unei donații oferite în cadrul proiectului EU4Moldova: Local Communities, menită să susțină procesul de modernizare a administrației publice locale. Donația include un printer color performant și un notebook de ultimă generație. Echipamentele donate vor fi utilizate în activitatea curentă a primăriei, contribuind la eficientizarea proceselor administrative, la îmbunătățirea […] Post-ul Echipamente noi pentru Primăria Lozova, cu sprijinul EU4Moldova apare prima dată în Provincial.
11:00
Primarul capitalei: toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a declarat că toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu. „Noi am programat astfel proiectele încă acum un an, pentru a avea posibilitatea să muncim în condițiile în care vom avea blocaje politice, așa cum se întâmplă în prezent. Mereu am fost […] Post-ul Primarul capitalei: toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu apare prima dată în Provincial.
10:50
70 de educatori din mai multe grădinițe au învățat cum să utilizeze roboțeii KUBO în activitățile cu copiii – pentru dezvoltarea competențelor de literație, numerație, orientare spațială, logică și activitățile în grup. Formarea cu genericul „Inovație în educație” a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea […] Post-ul 70 de educatori, instruiți să utilizeze roboțeii KUBO în educația timpurie apare prima dată în Provincial.
10:40
ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni dotată cu un tractor multifuncțional, oferit prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” Utilajul a fost donat în cadrul apelului de sprijin destinat întreprinderilor municipale, implementat de Solidarity Fund PL in Moldova, cu suportul Uniunii Europene, având drept scop consolidarea capacităților tehnice ale serviciilor locativ-comunale și creșterea rezilienței comunităților locale […] Post-ul Tractor multifuncțional nou pentru ÎMGLC Ialoveni, cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
10:30
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei # Provincial
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei. Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a […] Post-ul A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei apare prima dată în Provincial.
10:30
Gala Performanțelor Sportive 2025 a celebrat oamenii care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, au transformat în acest an visurile în rezultate, aducând prestigiu municipiului Chișinău și Republicii Moldova. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, le-a mulțumit sportivilor și antrenorilor pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează drumul spre performanță. „Ei sunt ambasadorii sportului […] Post-ul Gala Performanțelor Sportive 2025: Chișinăul își celebrează campionii apare prima dată în Provincial.
10:10
Cioc-Maidan: parc modern și Casă de Cultură renovată cu sprijinul programelor guvernamentale # Provincial
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost alocate prin Programul Leader – un program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căruia grupurile […] Post-ul Cioc-Maidan: parc modern și Casă de Cultură renovată cu sprijinul programelor guvernamentale apare prima dată în Provincial.
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale […] Post-ul ANSA blochează plasarea pe piață a mai multor loturi de produse alimentare neconforme apare prima dată în Provincial.
10:00
Tabără mobilă la Palanca pentru ucrainenii afectați de atacul asupra podului peste Nistru # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În scopul garantării siguranței acestora, IGSU a operaționalizat în localitatea Palanca, o tabără mobilă pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul […] Post-ul Tabără mobilă la Palanca pentru ucrainenii afectați de atacul asupra podului peste Nistru apare prima dată în Provincial.
09:50
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. În scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odessa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea postului vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe este […] Post-ul Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată apare prima dată în Provincial.
09:50
Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare # Provincial
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizând sustragerea bunurilor altor persoane […] Post-ul Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident”, condamnați la închisoare apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Site-ul FMF vă prezintă statistica tuturor celor 303 de jucători, care au evoluat în prima parte a Ligii 1, ediția 2025/26. Cei mai mulți jucători au rulat FC Sheriff-2 și CF Olimp – 32 și, respectiv, 27, iar cei mai puțini au folosit FC Fălești și FC Florești – câte 21. Șase jucători au evoluat […] Post-ul Liga 1. Totalurile primei părți a campionatului. Cine a jucat și a marcat apare prima dată în Provincial.
09:10
Primăria orașului Telenești informează cetățenii despre finalizarea cu succes a unui nou proiect important pentru comunitate. În cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în teritoriul Primăriei orașului Telenești”, finanțat de Fondul Național de Mediu, prin I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”, astăzi a fost achiziționată o autospecială pentru colectarea […] Post-ul O nouă autospecială pentru colectarea deșeurilor, achiziționată de Primăria Telenești apare prima dată în Provincial.
