Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să revină sub controlul statului

18:10

În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) emite o avertizare fermă pentru cetățeni, cu privire la riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate. Icrele sunt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, […] Post-ul ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase! apare prima dată în Provincial.