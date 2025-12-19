Echipamente noi pentru Primăria Lozova, cu sprijinul EU4Moldova

11:10

Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății – a […] Post-ul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare! Munteanu: sunt profund recunoscător angajaților IGP pentru toate zilele și nopțile puse în slujba cetățeanului apare prima dată în Provincial.