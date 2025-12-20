Orașul Cimișlia a aprins luminițele bradului de Crăciun și a dat start sărbătorilor de iarnă

17:00

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află într-o vizită de lucru la Orhei, unde a avut o întrevedere cu primarii din aproape 30 de localități ale raionului. „Am explicat, pas cu pas, unde suntem și ce avem de făcut în următoarea perioadă. Le-am vorbit despre oportunitățile de atragere a fondurilor europene și cum își […] Post-ul Cristina Gherasimov a discutat cu primarii din raionul Orhei apare prima dată în Provincial.