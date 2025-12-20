Ceadîr-Lunga: echipaj de poliție implicat într-un accident rutier

10:10

Școala Profesională din Bubuieci a devenit, pentru câteva ore, un adevărat atelier al bunătății. Aici a avut loc unul dintre cele zece evenimente ale campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, iar atmosfera a fost de sărbătoare. Toate resursele colectate de pe urma târgurilor organizate astăzi vor fi repartizate pentru […] Post-ul Târg de Crăciun și atelier culinar la Școala Profesională din Bubuieci apare prima dată în Provincial.