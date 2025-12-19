Gala Performanțelor Sportive 2025: Chișinăul își celebrează campionii
Provincial, 19 decembrie 2025 10:30
Gala Performanțelor Sportive 2025 a celebrat oamenii care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, au transformat în acest an visurile în rezultate, aducând prestigiu municipiului Chișinău și Republicii Moldova. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, le-a mulțumit sportivilor și antrenorilor pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează drumul spre performanță. „Ei sunt ambasadorii sportului
10:50
70 de educatori din mai multe grădinițe au învățat cum să utilizeze roboțeii KUBO în activitățile cu copiii – pentru dezvoltarea competențelor de literație, numerație, orientare spațială, logică și activitățile în grup. Formarea cu genericul „Inovație în educație” a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea […] Post-ul 70 de educatori, instruiți să utilizeze roboțeii KUBO în educația timpurie apare prima dată în Provincial.
10:40
ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală” Ialoveni dotată cu un tractor multifuncțional, oferit prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” Utilajul a fost donat în cadrul apelului de sprijin destinat întreprinderilor municipale, implementat de Solidarity Fund PL in Moldova, cu suportul Uniunii Europene, având drept scop consolidarea capacităților tehnice ale serviciilor locativ-comunale și creșterea rezilienței comunităților locale […] Post-ul Tractor multifuncțional nou pentru ÎMGLC Ialoveni, cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
10:30
10:30
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei. Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a
10:30
Gala Performanțelor Sportive 2025 a celebrat oamenii care, prin muncă, disciplină și sacrificiu, au transformat în acest an visurile în rezultate, aducând prestigiu municipiului Chișinău și Republicii Moldova. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, le-a mulțumit sportivilor și antrenorilor pentru dăruirea și determinarea cu care își urmează drumul spre performanță. „Ei sunt ambasadorii sportului […] Post-ul Gala Performanțelor Sportive 2025: Chișinăul își celebrează campionii apare prima dată în Provincial.
10:10
Cioc-Maidan: parc modern și Casă de Cultură renovată cu sprijinul programelor guvernamentale
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost alocate prin Programul Leader – un program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căruia grupurile
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale […] Post-ul ANSA blochează plasarea pe piață a mai multor loturi de produse alimentare neconforme apare prima dată în Provincial.
10:00
Tabără mobilă la Palanca pentru ucrainenii afectați de atacul asupra podului peste Nistru
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În scopul garantării siguranței acestora, IGSU a operaționalizat în localitatea Palanca, o tabără mobilă pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul
09:50
Potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene, în această noapte, la ora 04:10, traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. În scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează spre Odessa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea postului vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe este […] Post-ul Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată apare prima dată în Provincial.
09:50
Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema „ruda implicată în accident", condamnați la închisoare
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizând sustragerea bunurilor altor persoane
09:20
Site-ul FMF vă prezintă statistica tuturor celor 303 de jucători, care au evoluat în prima parte a Ligii 1, ediția 2025/26. Cei mai mulți jucători au rulat FC Sheriff-2 și CF Olimp – 32 și, respectiv, 27, iar cei mai puțini au folosit FC Fălești și FC Florești – câte 21. Șase jucători au evoluat […] Post-ul Liga 1. Totalurile primei părți a campionatului. Cine a jucat și a marcat apare prima dată în Provincial.
09:10
Primăria orașului Telenești informează cetățenii despre finalizarea cu succes a unui nou proiect important pentru comunitate. În cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în teritoriul Primăriei orașului Telenești”, finanțat de Fondul Național de Mediu, prin I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”, astăzi a fost achiziționată o autospecială pentru colectarea […] Post-ul O nouă autospecială pentru colectarea deșeurilor, achiziționată de Primăria Telenești apare prima dată în Provincial.
08:40
Ieri, 18 decembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, cetățeanul Burak Kahraman, originar din Turcia, a confirmat credința față de Republica Moldova, prin depunerea jurământului. Jurământul a fost rostit în prezența Vicepreședintelui raionului, Igor Stoian, a secretarei Consiliului raional, Rodica Postolachi și a șefei Serviciului Administrație Publică, Adela Cemîrtan, în conformitate cu art. […] Post-ul Un nou cetățean al Republicii Moldova: jurământ depus la Rîșcani apare prima dată în Provincial.
08:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În instituția de învățământ, cu predare în limba rusă, învață, în prezent, 911 elevi. Șeful Executivului a discutat cu elevii și cadrele didactice, menționând că îmbunătățirea condițiilor de studii în instituțiile de învățământ din întreaga țară rămâne o prioritate pentru Guvern. Ministerul Educației și […] Post-ul Premierul a vizitat Liceul „Nicolai Tretiakov” din Comrat apare prima dată în Provincial.
18:10
Astăzi a avut loc al doilea meci al etapei a șasea. FC Zimbru a învins-o pe Real Succes-ȘS-11 cu scorul de 2-1. Etapa 6 18 decembrie, Joi Real Succes-ȘS-11 – FC Zimbru 1-2 Au marcat: Stela-Aleina Tez (4) / Polina Mazur (7), Elisaveta Belcencova (46) Clasamentul Ligii Naționale feminine, ediția 2025/26, îl găsiți aici. […] Post-ul Fotbal feminin. Rezultatul ultimului meci al etapei a 6-a din Liga Națională apare prima dată în Provincial.
18:10
ANSA: Nu riscați sănătatea familiei de sărbători. Icrele din surse dubioase pot fi extrem de periculoase!
În perioada sărbătorilor de iarnă, unii consumatori preferă să pună pe masă produse pescărești, în special icre roșii și caviar. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) emite o avertizare fermă pentru cetățeni, cu privire la riscurile consumului de icre procurate din surse neautorizate. Icrele sunt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate,
18:10
Vladimir Bolea a evaluat lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare din sudul țării
În cadrul vizitei de lucru efectuată astăzi în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, ministrul Vladimir Bolea a evaluat stadiul unor obiective de infrastructură feroviară cu importanță strategică pentru conectivitatea regională. Agenda vizitei a inclus tronsonul de cale ferată de la km 74, din zona satului Văleni, raionul Cahul, unde ministrul a examinat evoluția
17:10
Primăria Bălți a organizat consultări publice și un eveniment BLITZ în cadrul proiectului GREETS
Astăzi, 18 decembrie 2025, Primăria municipiului Bălți a desfășurat două acțiuni importante în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments în municipiile Botoșani și Bălți", proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Prima activitate a constat în organizarea consultărilor publice dedicate
17:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află într-o vizită de lucru la Orhei, unde a avut o întrevedere cu primarii din aproape 30 de localități ale raionului. „Am explicat, pas cu pas, unde suntem și ce avem de făcut în următoarea perioadă. Le-am vorbit despre oportunitățile de atragere a fondurilor europene și cum își […] Post-ul Cristina Gherasimov a discutat cu primarii din raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
16:50
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi în prima lectură. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, […] Post-ul Parlamentul propune un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă apare prima dată în Provincial.
16:50
Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR) Sud, reprezentată de Nicolae Hristov, director, și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), reprezentată de Aurelia Hanganu, director general, au semnat astăzi, 18 decembrie, un acord de colaborare menit să consolideze cooperarea interinstituțională în domeniul dezvoltării regionale. Potrivit ADR Sud, acordul prevede o colaborare reciproc avantajoasă, axată pe […] Post-ul ADR Sud și ANCD semnează acord de colaborare pentru dezvoltare regională apare prima dată în Provincial.
16:40
În perioada 15–17 decembrie 2025, la sediul Oficiului Regional de Dezvoltare SUD, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat Seminarul Refresh din cadrul proiectelor „Fotbal în Grădinițe” și „Fotbal în Școli”, un eveniment care a reunit educatorii și profesorii implicați activ în promovarea fotbalului în mediul educațional. Seminarele s-au desfășurat pe parcursul a trei zile, fiecare […] Post-ul Educație prin fotbal: bilanțul seminarului refresh „Fotbal în școli” apare prima dată în Provincial.
16:40
(FOTO) Strada centrală din satul Șaptebani, Rîşcani reabilitată, datorită Programului „Europa este aproape"
Localitatea Șaptebani face un pas important în dezvoltare odată cu finalizarea proiectului „Reparația străzii 31 August". Lucrările realizate în perioada septembrie–noiembrie 2025 au vizat reabilitarea a cca 0,5 km de drum din centrul satului, care nu mai fusese reparat de mai bine de trei decenii și ajunsese într-o stare avansată de degradare
16:40
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 18 decembrie # Provincial
Astăzi, 18 decembrie, cu meciurile din etapa a doua din grupa B continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 18 decembrie apare prima dată în Provincial.
16:20
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # Provincial
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în cadrul ședinței sale, trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, care vizează domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice. În cadrul audierilor, Nina Onofrei, membră […] Post-ul Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale apare prima dată în Provincial.
16:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers astăzi la Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga, care este în prezent în proces de construcție. Platforma modernă de producție are o suprafață de 5.200 de metri pătrați și vine să stimuleze economia locală și să creeze între 500 și 1000 de locuri noi de muncă. Premierul a inspectat lucrările de […] Post-ul Alexandru Munteanu a vizitat Platforma Industrială Multifuncțională din Ceadîr-Lunga apare prima dată în Provincial.
15:40
La 18 decembrie 2025, Serghei Cotelinic, Director General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, a efectuat o vizită de lucru la Portul Internațional Liber Giurgiulești. Scopul vizitei a constat în discutarea aplicării experienței existente și a utilizării tehnicii speciale în desfășurarea lucrărilor de încărcare–descărcare, în vederea optimizării proceselor logistice și facilitării transportului mărfurilor […] Post-ul Conducerea CFM, în vizită de lucru la Portul Giurgiulești apare prima dată în Provincial.
15:10
(FOTO) Ialoveni: recunoștință și apreciere pentru polițiști, de Ziua Poliției Naționale # Provincial
Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a organizat, astăzi, 18 decembrie, 2025 un eveniment festiv dedicat Zilei Poliției Naționale, marcând astfel 35 de ani de la fondarea a structurii Ministerului Afacerilor Interne. În cadrul manifestației solemne s-a scos în evidență recunoașterea activității angajaților Inspectoratului de Poliție Ialoveni, profesionalismul și devotamentul de […] Post-ul (FOTO) Ialoveni: recunoștință și apreciere pentru polițiști, de Ziua Poliției Naționale apare prima dată în Provincial.
14:40
Astăzi, 18 decembrie, au ajuns la Ungheni și cele 4 autobuze medii, cu capacitatea de 60 de persoane, pentru transportul public urban. Anterior, pe 27 noiembrie curent, municipiul Ungheni a primit 14 microbuze cu capacitatea de 30 de locuri. Achiziția, în valoare totală de 25.230.000 lei, din care 15 milioane de lei au fost alocați […] Post-ul 18 unități de transport pentru Ungheni apare prima dată în Provincial.
14:10
Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori # Provincial
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […] Post-ul Piața zahărului din Republica Moldova, analizată în cadrul unei întrevederi cu investitori apare prima dată în Provincial.
14:10
Anual, la data de 18 decembrie, Republica Moldova marchează Ziua Poliției Naționale, prilej de recunoaștere a profesionalismului, devotamentului și sacrificiului polițiștilor care contribuie zilnic la menținerea ordinii și siguranței publice. În acest an, evenimentul a avut o semnificație deosebită, fiind marcați 35 de ani de activitate ai Poliției Naționale. Cu acest prilej, în incinta Consiliului […] Post-ul Ziua Poliției Naționale, marcată la Cahul apare prima dată în Provincial.
14:00
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând de astăzi. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort pe străzi, mai puțin zgomot și poluare în urma redirecționării transportului de mare tonaj în afara localității și mai multă protecție pentru infrastructura urbană de uzura provocată de traficul […] Post-ul Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis circulației apare prima dată în Provincial.
12:50
Spitalul raional Leova, mai sigur și mai eficient energetic după renovarea acoperișului și a fațadei # Provincial
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii. Spitalul s-a numărat în anul curent printre câştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări […] Post-ul Spitalul raional Leova, mai sigur și mai eficient energetic după renovarea acoperișului și a fațadei apare prima dată în Provincial.
12:20
Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare # Provincial
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, […] Post-ul Un bărbat și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
12:20
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […] Post-ul Premierul Munteanu a discutat cu primarii din UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
11:40
Pe 18 decembrie își marchează sărbătoarea profesională reprezentanții uneia dintre cele mai periculoase profesii – angajații poliției, care sunt mereu la straja ordinii publice. Datorită oamenilor acestei profesii, locuitorii municipiului nostru se simt protejați. „Felicităm angajații Poliției Naționale cu ocazia sărbătorii profesionale și le dorim succes în soluționarea sarcinilor profesionale complexe, atingerea obiectivelor propuse și […] Post-ul Primăria Bălți felicită angajații Poliției Naționale cu ocazia sărbătorii profesionale apare prima dată în Provincial.
11:10
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare! Munteanu: sunt profund recunoscător angajaților IGP pentru toate zilele și nopțile puse în slujba cetățeanului # Provincial
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății – a […] Post-ul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare! Munteanu: sunt profund recunoscător angajaților IGP pentru toate zilele și nopțile puse în slujba cetățeanului apare prima dată în Provincial.
11:10
Ministerul Culturii informează că, copii, tineri și persoane în etate, alături de bibliotecarii din Varnița, s-au întâlnit și au lucrat împreună. Au stat de vorbă, și-au spus poveștile, au scos din albume fotografii vechi și au realizat imagini noi. Din aceste întâlniri a fost creat și un documentar, care va rămâne în arhiva comunității din […] Post-ul Copii, tineri și vârstnici au scris împreună istoria comunității din Varnița apare prima dată în Provincial.
11:00
Petr Vlah: Fiind în contact permanent cu ei, pot afirma cu certitudine că astăzi o mare parte din găgăuzi se simt trădaţi şi abandonaţi…. # Provincial
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă – restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot. „Astăzi, mulţi vorbesc despre preconizatele alegeri din Găgăuzia (alegerile în Adunarea Populară şi posibilele alegeri ale Başcanului Găgăuziei), dar nimeni nu se […] Post-ul Petr Vlah: Fiind în contact permanent cu ei, pot afirma cu certitudine că astăzi o mare parte din găgăuzi se simt trădaţi şi abandonaţi…. apare prima dată în Provincial.
11:00
Igor Dodon: propunerile PSRM pentru bugetele din 2026 reflectă nevoile reale ale localităților # Provincial
La 17 decembrie curent, a avut loc ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon, în cadrul căreia au fost examinate și sistematizate propunerile PSRM privind politica bugetar-fiscală, Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, Proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Proiectul Legii Fondurilor Obligatorii de Asigurare Medicală, elaborate […] Post-ul Igor Dodon: propunerile PSRM pentru bugetele din 2026 reflectă nevoile reale ale localităților apare prima dată în Provincial.
11:00
Primarul capitalei: La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu # Provincial
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a venit cu un mesaj de felicitare pentru polițiști. „La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu. Respect pentru munca fiecăruia. Știu cât vă este de greu, dar capul […] Post-ul Primarul capitalei: La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu apare prima dată în Provincial.
10:50
Duminică, 21 decembrie, începând cu ora 11:00, în orașul Ialoveni se va desfășura „Crosul de Crăciun”. Evenimentul va avea loc în scuarul Consiliului raional Ialoveni. Programul evenimentului prevede: Ora: 10:00 – 10:45 – Înregistrarea participanților Ora: 10:45 – Deschiderea oficială a evenimentului sportiv Ora: 11:00 – Startul competițiilor sportive Participanții vor avea posibilitatea să se înscrie […] Post-ul „Crosul de Crăciun” la Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
Chișinău–Leușeni și centura capitalei, modernizate cu sprijin BERD de 300 de milioane de euro # Provincial
Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de ieri, inițierea negocierilor și semnarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova. Proiectul prevede extinderea finanțării de la 150 la 300 de milioane de euro […] Post-ul Chișinău–Leușeni și centura capitalei, modernizate cu sprijin BERD de 300 de milioane de euro apare prima dată în Provincial.
10:10
Conferință de lansare a proiectului transfrontalier Hîncești–Galați pentru administrație eficientă # Provincial
Ieri, 17 decembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Hîncești s-a desfășurat Conferința de Lansare a Proiectului „Cross Border Cooperation and Good Practices” / „Cooperare transfrontalieră și bunele practici” (Cod ROMD00182). Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 de către UAT Județul Galați prin intermediul Consiliului Județean Galați, România (Beneficiar-Lider), în […] Post-ul Conferință de lansare a proiectului transfrontalier Hîncești–Galați pentru administrație eficientă apare prima dată în Provincial.
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […] Post-ul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
09:20
Primăria Edineț, în calitate de partener activ în cadrul proiectului european SPARK (Soluții pentru Mobilitate Activă și Rezilientă în Regiuni), continuă să lucreze alături de celelalte echipe pentru a promova soluții inovatoare care îmbunătățesc mobilitatea și calitatea vieții în orașele noastre. Proiectul SPARK reunește parteneri din diverse regiuni europene, iar Edineț este unul dintre participanții […] Post-ul Primăria Edineț promovează mobilitatea urbană prin proiectul european SPARK apare prima dată în Provincial.
08:20
Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile # Provincial
La 17 decembrie 2025, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc Forumul de Coordonare, cu participarea reprezentanților agențiilor Potrivit autorităților, scopul principal al evenimentului a fost colectarea informațiilor și analizarea politicilor existente și planificate pentru anul 2026 privind refugiații și alte grupuri vulnerabile, precum și identificarea inițiativelor menite să consolideze cooperarea interinstituțională. Participanții au abordat […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit Forumul de Coordonare privind politicile pentru refugiați și grupurile vulnerabile apare prima dată în Provincial.
17 decembrie 2025
17:20
Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor # Provincial
Locuitorii blocului de pe strada Independenței, nr. 83, din orașul Drochia se bucură de condiții îmbunătățite, după ce ascensorul din bloc a fost reparat și dat în exploatare. Lucrările au fost realizate datorită unei colaborări eficiente între administrația publică locală și cetățeni. “Costul total al lucrărilor a fost acoperit în proporție de 70% de administrația […] Post-ul Ascensor reparat pe strada Independenței nr. 83 din Drochia, prin efort comun al Primăriei și locatarilor apare prima dată în Provincial.
17:10
În cadrul Bugetului Inițiativelor Civice (BIC) 2025 a fost realizată asfaltarea unei porțiuni de aproximativ 2087 m² din str. Mircea cel Bătrân din orașul Cimișlia. Urmează finalizarea proiectului prin amenajarea acostamentului, pentru ca întreaga porțiune să fie complet funcțională și sigură pentru locuitori. Operator economic: SRL „Alternativa Construct” Valoarea totală a proiectului: 1 359 853,12 MDL Contribuția […] Post-ul Lucrări de asfaltare finalizate pe strada Mircea cel Bătrân din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
17:10
Astăzi, 17 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, fiind inspirată […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Meciurile din 17 decembrie apare prima dată în Provincial.
16:00
Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a # Provincial
În data de 17 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat ședință Comitetul organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a, organizat de către Secția Cultură și Turism, Direcția Agricultură și Alimentație, Direcția Învățământ ale Consiliului Raional Soroca, Secția Economie și […] Post-ul Ședința Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a apare prima dată în Provincial.
