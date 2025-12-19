Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească
Președinția Republicii Moldova, 19 decembrie 2025 12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso.
Acum 30 minute
12:30
Acum 24 ore
20:00
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani, Doamnă Ministră, domnule Chestor, Doamnelor și domnilor, Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova.
20:00
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Președinția Republicii Moldova
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Președinția Republicii Moldova
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
15:30
Președinta Maia Sandu la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, alături de Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
13:40
Discursul Președintei Maia Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Președinția Republicii Moldova
Domnule Prim-ministru Dick Schoof, Domnule Președinte Volodymyr Zelenskyy, Domnule Secretar General Alain Berset, Excelențe, Doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus împreună.
13:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Haga # Președinția Republicii Moldova
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că pacea trebuie să fie una demnă și durabilă.
15 decembrie 2025
17:50
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026.
14:30
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și consolidarea relațiilor bilaterale
13:20
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis # Președinția Republicii Moldova
Domnule Prim-ministru Mitsotakis, Dragă Kyriakos, Vă mulțumesc pentru discuțiile productive de astăzi și pentru primirea călduroasă aici, la Atena. Mă bucur că dialogul nostru strâns continuă cu o dinamică autentică, după vizita Dumneavoastră la Chișinău de acum doar o jumătate de an. Acea vizită a fost un moment de referință, iar întâlnirea de astăzi confirmă că parteneriatul dintre țările noastre nu este doar solid, dar se și dezvoltă într-un ritm susținut. Iar această întrevedere reprezintă un nou pas concret în a avansa cooperarea noastră.
14 decembrie 2025
16:40
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței.
13:50
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă # Președinția Republicii Moldova
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă.
12 decembrie 2025
13:50
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2026.
12:30
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides # Președinția Republicii Moldova
Domnule Președinte Christodoulides, Dragă Nikos, Vă mulțumesc pentru invitația călduroasă și pentru ospitalitatea generoasă. Mă bucur să mă aflu în Cipru, într-un moment în care țara dumneavoastră se pregătește să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie.
11 decembrie 2025
09:20
Șefa statului, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
10 decembrie 2025
16:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
8 decembrie 2025
11:30
Președinta Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu a participat, astăzi, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali.
09:34
Excelențele Voastre, Stimați reprezentanți ai presei, Doamnelor și domnilor, Vreau să încep prin a vă mulțumi. În ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă. Ați fost un pilon al rezilienței într-o perioadă în care societatea noastră a fost supusă unor presiuni uriașe.
4 decembrie 2025
18:10
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
3 decembrie 2025
16:40
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți.
2 decembrie 2025
17:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Președinția Republicii Moldova
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
09:20
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
1 decembrie 2025
16:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri.
26 noiembrie 2025
21:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care continuă să ne inspire și astăzi.
21:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.
21 noiembrie 2025
16:50
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
11:30
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
19 noiembrie 2025
14:10
Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
