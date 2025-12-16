Discursul Președintei Maia Sandu la Conferința dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina

13:20

Domnule Prim-ministru Mitsotakis, Dragă Kyriakos, Vă mulțumesc pentru discuțiile productive de astăzi și pentru primirea călduroasă aici, la Atena. Mă bucur că dialogul nostru strâns continuă cu o dinamică autentică, după vizita Dumneavoastră la Chișinău de acum doar o jumătate de an. Acea vizită a fost un moment de referință, iar întâlnirea de astăzi confirmă că parteneriatul dintre țările noastre nu este doar solid, dar se și dezvoltă într-un ritm susținut. Iar această întrevedere reprezintă un nou pas concret în a avansa cooperarea noastră.