Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană
Președinția Republicii Moldova, 4 decembrie 2025 18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării noastre și pe suportul instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
Ieri
16:40
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.
16:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Președinția Republicii Moldova
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.
09:20
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
1 decembrie 2025
16:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat României care, astăzi, își sărbătorește Ziua Națională. Președinta Maia Sandu a accentuat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri.
26 noiembrie 2025
21:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care continuă să ne inspire și astăzi.
21:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.
21 noiembrie 2025
16:50
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
11:30
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
19 noiembrie 2025
14:10
Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, în intervalul 10:00–13:00.
18 noiembrie 2025
13:50
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Președinția Republicii Moldova
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum.
11 noiembrie 2025
15:50
Președinta Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE).
11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății. # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
7 noiembrie 2025
15:50
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
11:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă Președintă Metsola, Dragă Roberta, Mă bucur să spun din nou: bine ați revenit la Chișinău! Ultima Dvs vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi — la Adunarea Națională „Moldova Europeană”.
5 noiembrie 2025
13:20
Președinta Maia Sandu va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține vineri o conferință de presă comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, începând cu ora 10:50.
4 noiembrie 2025
21:20
Președinta Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
21:00
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Bruxelles # Președinția Republicii Moldova
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta, Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni, Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară. Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față numeroaselor provocări din ultimii ani — și, în pofida acestora, să mergem înainte pe drumul nostru european. În numele oamenilor din Moldova, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi într-o perioadă dificilă.
